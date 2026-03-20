Innlent

Skekkja hækki ið­gjöld og kosti sam­fé­lagið milljarða

Birgir Olgeirsson skrifar
Reynir Bjarni Egilsson, framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá VÍS. Vísir/Ívar Fannar

Skekkja í íslenskum skaðabótalögum hækkar iðgjöld viðskiptavina tryggingafélaga og kostar samfélagið milljarða króna á ári. VÍS kallar nú eftir endurskoðun laganna, einfaldara matsferli og miðlægu kerfi í bótamálum vegna líkamstjóna, einkum í umferðarslysum.

Að mati VÍS er brýnt að endurskoða hvernig bætur vegna líkamstjóna eru metnar svo kerfið verði bæði sanngjarnara og skilvirkara.

„Út frá sanngirni þá þarf að passa upp á að þeir sem eiga skilið háar bætur fái háar bætur en aðrir sem fá kannski metna varanlega örorku, sem er ekki í raun, séu að fá of háar bætur. Við viljum að þetta sé jafnað í báða enda,“ segir Reynir Bjarni Egilsson, framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá VÍS.

Mætt út á vinnumarkað stuttu síðar

Hann segir að núverandi kerfi nái ekki alltaf réttum niðurstöðum. Annars vegar þurfi að tryggja að þeir sem verði fyrir mjög alvarlegum slysum, jafnvel snemma á lífsleiðinni, fái sanngjarnar og nægilega háar bætur. Hins vegar komi fyrir að fólk fái bætur vegna metinnar varanlegrar örorku en sé komið aftur út á vinnumarkað á tiltölulega skömmum tíma.

„Þannig að ungt fólk sem lendir í alvarlegum slysum snemma á lífsleiðinni fær í einhverjum tilfellum ekki nógu háar bætur en á móti kemur að fólk sem fær bætur, til dæmis út á varanlega örorku, er mætt út á vinnumarkað stuttu síðar.“

Kostnaður í kerfinu vex hraðar en bótagreiðslur

VÍS leggur til að komið verði á miðlægu og gagnsæju matskerfi þar sem tjónþolar geti leitað á einn stað. Í dag þurfi margir að skila sömu eða svipuðum gögnum til tryggingafélaga, sjúkratrygginga, lífeyrissjóða og stéttarfélaga, sem geri ferlið þungt, dýrt og flókið.

„Kostnaðurinn í kerfinu í kringum þetta hefur verið að aukast hraðar en bótagreiðslur. Þá erum við að tala um kostnað í kringum lögfræðinga, matskostnað lækna, vottorð og þessa umgjörð í kringum kerfið.“

Samkvæmt VÍS koma rúmlega eitt þúsund mál sem varða líkamstjón í umferðarslysum á borð félagsins árlega. Sá málaflokkur sé langstærstur á þessu sviði. Þá sýni gögn að níu af hverjum tíu málum sem byggja á varanlegri örorku varði minna en 15 prósenta örorku.

Vísa til Danmerkur og annarra Norðurlanda

Á Norðurlöndum eru til sambærileg matskerfi og í Danmörku fara mál af þessu tagi almennt ekki í sama farveg og hér á landi. Þar eru slík tilvik frekar metin sem miski en ekki út frá áætluðu tekjutapi út starfsævina. Rannsóknir hér á landi hafa jafnframt bent til þess að metin varanleg örorka sé oft hærri en raunverulegt tekjutap gefi tilefni til.

VÍS telur skynsamlegt að ráðast í endurskoðun á skaðabótalöggjöfinni, sem gæti lækkað kostnað neytenda og samfélagsins. Vilhelm

VÍS telur einnig skynsamlegt að unnt sé að endurskoða mál síðar ef heilsu fólks hrakar og rekja megi það til eldra slyss, í stað þess að minni mál fari strax í farveg varanlegrar örorku.

Breytingar geti lækkað kostnað

Að mati félagsins gætu breytingar á lögunum lækkað kostnað í kerfinu og til lengri tíma skapað svigrúm til lægri iðgjalda á ökutækjatryggingum. Neytendasamtökin hafi einnig bent á þann möguleika.

VÍS telur jafnframt að ógegnsætt matsferli í þessum flókna málaflokki geti ýtt undir fleiri svikamál en ella. Félagið segir einnig að miðað við fyrirliggjandi gögn virðist þessi mál bæði hlutfallslega fleiri og stærri hér á landi en annars staðar á Norðurlöndum.

Kallað hefur verið eftir breytingum á löggjöfinni áður, meðal annars árin 2018 og 2022, en sú vinna hefur ekki skilað árangri.

„Þetta hefur komið upp bæði 2018 og 2022. Þar fór þetta í gang í þinginu en þetta var ekki klárað. Það þarf ákveðna heildarendurskoðun á þessum málaflokki,“ segir Reynir.

Tryggingar Fjármál heimilisins Verðlag

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið