One Battle After Another bar sigur úr býtum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Getty

Kvikmyndin One Battle After Another var sigursælust á Óskarsverðlaunahátíðinni í nótt og hreppti sex verðlaun, þar á meðal sem besta mynd og fyrir bestu leikstjórn. Vampírumyndin Sinners fékk fern verðlaun úr sextán tilnefningum meðan aðstandendur Marty Supreme fóru tómhentir heim eftir að hafa hlotið níu tilnefningar.

Óskarsverðlaunahátíðin fór fram í 98. skiptið í Dolby-kvikmyndahúsinu í Los Angeles þar sem skemmtikrafturinn Conan O' Brien var kynnir annað árið í röð. 

Leikstjórinn Paul Thomas Anderson fór sáttur heim en hann vann sínar fyrstu Óskarsstyttur fyrir bestu leikstjórn og besta aðlagaða handrit fyrir One Battle After Another. Fyrir árið í ár hafði hann verið tilnefndur ellefu sinnum án þess að vinna.

„Þið látið mann virkilega vinna fyrir þessu. Ég kann að meta það,“ sagði leikstjórinn þegar hann tók við verðlaunum fyrir bestu leikstjórn. 

„Ég skrifaði þessa mynd fyrir börnin mín til að biðjast afsökunar á því hvað við höfum gengið illa um þennan heim sem við erum að skilja eftir fyrir þau en líka með þeirri hvatningu að þau verði vonandi kynslóðin sem færir okkur almenna skynsemi og velsæmi,“ sagði hann og tileinkaði handritssigurinn börnum sínum.

Þegar mynd hans var svo valin sú besta sagði hann: „Árið 1975 voru Óskarstilnefningarnar fyrir bestu mynd: Dog Day Afternoon, One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Jaws, Nashville og Barry Lyndon. Það er engin ein best af þeim.“

Paul Thomas Anderson hreppti tvær styttur sjálfur.

One Battle After Another fjallar um útbrunna byltingarsinnann Bob (Leonardo DiCaprio) sem þarf að taka á honum stóra sínum þegar dóttir hans Willa (Chase Infiniti) lendir í hrömmunum á fasíska herforingjanum Steven J. Lockjaw (Penn).

Sean Penn nældi sér í sinn þriðja Óskar fyrir besta leik í aukahlutverki en mætti þó ekki á sjálfa hátíðina (líkt og margir höfðu óttast). Jafnframt var Andy Jurgensen verðlaunaður fyrir klippingu myndarinnar og Cassandra Kulukundis var sú fyrsta til að sigra nýjasta flokkinn, besta hlutverkaskipan (e. casting), fyrir One Battle After Another.

Sinners sló annað met

Vampírumyndin Sinners, sem sló met fyrir flestar tilnefningar frá upphafi með sextán stykki, endaði með einungis fjórar styttur. Leikstjórinn Ryan Coogler hreppti verðlaun fyrir besta upprunalega handrit, tónskáldið Ludwig Goransson var verðlaunaður fyrir bestu kvikmyndatónlist og Durald Arkapaw vann fyrir bestu kvikmyndatöku og varð þar með fyrsta konan til að hljóta þau verðlaun.

Michael B. Jordan sáttur með sigurinn.

Leikarinn Michael B. Jordan var valinn besti leikarinn í aðalhlutverki fyrir leik sinn sem tvíburarnir Smoke og Stack sem þurfa að eiga við blóðsjúgandi Íra í vampírumyndinni Sinners. Hann náði þar að skáka fjölmörgum sterkum kandídötum, þar á meðal Timothee Chalamet sem var búinn að eigna sér styttuna í umræðunni. 

Annað árið í röð endaði mynd með Chalamet með núll styttur þrátt fyrir fjölda tilnefninga, í ár var það Marty Supreme með níu og í fyrra A Complete Unknown með átta.

Jessie Buckley var öruggur sigurvegari.

Líkt og var búið að margspá var Jessie Buckley valin besta leikkonan í aðalhlutverki fyrir leik sinn í Hamnet. Í myndinni leikur hún Agnesi Shakespeare, eiginkonu skáldsins, sem tekst á við sonarmissi og varð Buckley fyrsti Írinn til að hljóta þann heiður. Þá var Amy Madigan valin besta leikkonan í aukahlutverki fyrir leik sinn í Weapons en hún var tilnefnd í annað sinn fjörutíu árum frá fyrstu tilnefningu sinni fyrir Twice in a Lifetime (1985).

Amy Madigan var fyrst tilnefnd til Óskarsverðlauna 1986.

Teiknimyndin KPop Demon Hunters, sem hefur tröllriðið heimsbyggðinni síðan síðasta sumar, var valin besta teiknimyndin og lagið „Golden“ varð fyrsta K-popplagið til að vinna Óskarsverðlaun fyrir besta lag.

Frankenstein var greinilega vel metin meðal akademíunnar hvað handbragð varðar því hún hlaut verðlaun fyrir búningahönnun, leikmyndahönnun og förðun og hár. Kappakstursmyndin F1 var verðlaunuð fyrir bestu hljóðhönnun og Avatar: Fire and Ash fyrir bestu tæknibrellur.

Þá var óvænt jafntefli í stuttmyndaflokkinum og svo kom mörgum á óvart að rússneska heimildarmyndin Mr. Nobody Against Putin var valin besta heimildarmyndin. Norska dramað Sentimental Value var svo valin besta erlenda kvikmyndin.

Listi yfir alla verðlaunahafa:

Besta mynd

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Besti leikari í aðalhlutverki

  • Timothee Chalamet í Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio í One Battle After Another
  • Ethan Hawke í Blue Moon
  • Michael B. Jordan í Sinners
  • Wagner Moura í The Secret Agent

Besta leikkona í aðalhlutverki

  • Jessie Buckley fyrir Hamnet
  • Rose Byrne fyrir If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson fyrir Song Sung Blue
  • Renate Reinsve fyrir Sentimental Value
  • Emma Stone fyrir Bugonia

Besti leikari í aukahlutverki

  • Benico Del Toro fyrir One Battle After Another
  • Jacob Elordi fyrir Frankenstein
  • Delroy Lindo fyrir Sinners
  • Sean Penn fyrir One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård fyrir Sentimental Value

Besta leikkona í aukahlutverki

  • Elle Fanning fyrir Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas fyrir Sentimental Value
  • Amy Madigan fyrir Weapons
  • Wunmi Mosaku fyrir Sinners
  • Teyana Taylor fyrir One Battle After Another

Besta leikstjórn

  • Chloé Zhao fyrir Hamnet
  • Josh Safdie fyrir Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson fyrir One Battle After Another
  • Joachim Trier fyrir Sentimental Value
  • Ryan Coogler fyrir Sinners

Besta kvikmyndataka

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Besta erlenda mynd

  • The Secret Agent frá Brasilíu
  • It Was Just an Accident frá Frakklandi
  • Sentimental Value frá Noregi
  • Sirât frá Spáni
  • The Voice of Hind Rajab frá Túnis

Besta handrit byggt á áður útgefnu efni

  • Bugonia eftir Will Tracy
  • Frankenstein eftir Guillermo del Toro
  • Hamnet eftir Chloé Zhao og Maggie O'Farrell
  • One Battle After Another eftir Paul Thomas Anderson
  • Train Dreams eftir Clint Bentley og Greg Kwedar

Besta frumsamda handrit

  • Blue Moon eftir Robert Kaplow
  • It Was Just An Accident eftir Jafar Panahi ásamt Nader Saivar, Shadmer Rastin og Mehdi Mahmoudian
  • Marty Supreme eftir Ronald Bronstein og Josh Safdie
  • Sentimental Value eftir Eskil Vogt og Joachim Trier
  • Sinners eftir Ryan Coogler

Besta leikna stuttmynd

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Besta teiknaða stuttmynd

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Besta teiknimynd

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain

Besta heimildarstuttmyndin

  • All the Empty Rooms eftir Joshua Seftel og Conall Jones
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud eftir Craig Renaud og Juan Arredondo
  • Children No More: Were and Are Gone eftir Hilla Medalia og Sheila Nevins
  • The Devil Is Busy eftir Christalyn Hampton og Geeta Gandbhir
  • Perfectly a Strangeness eftir Alison McAlpine

Besta heimildarmynd í fullri lengd

  • The Alabama Solution eftir Andrew Jarecki og Charlotte Kaufman
  • Come See Me in the Good Light eftir Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro og Stef Willen
  • Cutting through Rocks eftir Sara Khaki og Mohammadreza Eyni
  • Mr. Nobody Against Putin eftir Pasha Talankin og David Borenstein
  • The Perfect Neighbor eftir Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu og Sam Bisbee.

Besta frumsamda lagið

  • „Dear Me“ úr Diane Warren: Relentless
  • „Golden“ úr KPop Demon Hunters
  • „I Lied To You“ úr Sinners
  • „Sweet Dreams Of Joy“ úr Viva Verdi!
  • „Train Dreams“ úr Train Dreams

Besta frumsamda kvikmyndatónlistin

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Sinners
  • One Battle After Another

Hár og förðun

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • Tha Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Besta búningahönnun

  • Deborah L. Scott fyrir Avatar: Fire and Ash
  • Kate Hawley fyrir Frankenstein
  • Magosia Turzanska fyrir Hamnet
  • Miyako Bellizzi fyrir Marty Supreme
  • Ruth E. Carter fyrir Sinners

Besta klipping

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Besta hljóðhönnun

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirat

Besta leikmyndahönnun

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Bestu tæknibrellur

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Besta leikaravalið

  • Nina Gold fyrir Hamnet
  • Jennifer Venditti fyrir Marty Supreme
  • Cassandra Kulukundis fyrir One Battle after Another
  • Gabriel Domingues fyrir The Secret Agent
  • Francine Maisler fyrir Sinners
Hvernig fer Óskarinn?

Óskarsverðlaunahátíðin fer fram í 98. sinn um helgina og ríkir mikil spenna í ýmsum flokkum. Stóru spurningar eru nokkrar: Hvort hefur One Battle After Another eða Sinners betur? Er Timothee Chalamet búinn að skemma fyrir sjálfum sér með stælum og hroka? Er Jessie Buckley alveg gulltryggð og hvað verður um aukahlutverkin?

Sinners slær met yfir flestar Óskarstilnefningar

Tilnefningar til Óskarsverðlaunanna voru tilkynntar í beinu streymi í dag. Hryllingsmyndin Sinners sló þar met yfir flestar tilnefningar, sextán talsins, en þar á eftir kom spennumyndin One Battle After Another með þrettán tilnefningar.



