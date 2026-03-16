One Battle After Another bar sigur úr býtum

Kvikmyndin One Battle After Another var sigursælust á Óskarsverðlaunahátíðinni í nótt og hreppti sex verðlaun, þar á meðal sem besta mynd og fyrir bestu leikstjórn. Vampírumyndin Sinners fékk fern verðlaun úr sextán tilnefningum meðan aðstandendur Marty Supreme fóru tómhentir heim eftir að hafa hlotið níu tilnefningar.
Óskarsverðlaunahátíðin fór fram í 98. skiptið í Dolby-kvikmyndahúsinu í Los Angeles þar sem skemmtikrafturinn Conan O' Brien var kynnir annað árið í röð.
Leikstjórinn Paul Thomas Anderson fór sáttur heim en hann vann sínar fyrstu Óskarsstyttur fyrir bestu leikstjórn og besta aðlagaða handrit fyrir One Battle After Another. Fyrir árið í ár hafði hann verið tilnefndur ellefu sinnum án þess að vinna.
„Þið látið mann virkilega vinna fyrir þessu. Ég kann að meta það,“ sagði leikstjórinn þegar hann tók við verðlaunum fyrir bestu leikstjórn.
„Ég skrifaði þessa mynd fyrir börnin mín til að biðjast afsökunar á því hvað við höfum gengið illa um þennan heim sem við erum að skilja eftir fyrir þau en líka með þeirri hvatningu að þau verði vonandi kynslóðin sem færir okkur almenna skynsemi og velsæmi,“ sagði hann og tileinkaði handritssigurinn börnum sínum.
Þegar mynd hans var svo valin sú besta sagði hann: „Árið 1975 voru Óskarstilnefningarnar fyrir bestu mynd: Dog Day Afternoon, One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Jaws, Nashville og Barry Lyndon. Það er engin ein best af þeim.“
One Battle After Another fjallar um útbrunna byltingarsinnann Bob (Leonardo DiCaprio) sem þarf að taka á honum stóra sínum þegar dóttir hans Willa (Chase Infiniti) lendir í hrömmunum á fasíska herforingjanum Steven J. Lockjaw (Penn).
Sean Penn nældi sér í sinn þriðja Óskar fyrir besta leik í aukahlutverki en mætti þó ekki á sjálfa hátíðina (líkt og margir höfðu óttast). Jafnframt var Andy Jurgensen verðlaunaður fyrir klippingu myndarinnar og Cassandra Kulukundis var sú fyrsta til að sigra nýjasta flokkinn, besta hlutverkaskipan (e. casting), fyrir One Battle After Another.
Vampírumyndin Sinners, sem sló met fyrir flestar tilnefningar frá upphafi með sextán stykki, endaði með einungis fjórar styttur. Leikstjórinn Ryan Coogler hreppti verðlaun fyrir besta upprunalega handrit, tónskáldið Ludwig Goransson var verðlaunaður fyrir bestu kvikmyndatónlist og Durald Arkapaw vann fyrir bestu kvikmyndatöku og varð þar með fyrsta konan til að hljóta þau verðlaun.
Leikarinn Michael B. Jordan var valinn besti leikarinn í aðalhlutverki fyrir leik sinn sem tvíburarnir Smoke og Stack sem þurfa að eiga við blóðsjúgandi Íra í vampírumyndinni Sinners. Hann náði þar að skáka fjölmörgum sterkum kandídötum, þar á meðal Timothee Chalamet sem var búinn að eigna sér styttuna í umræðunni.
Annað árið í röð endaði mynd með Chalamet með núll styttur þrátt fyrir fjölda tilnefninga, í ár var það Marty Supreme með níu og í fyrra A Complete Unknown með átta.
Líkt og var búið að margspá var Jessie Buckley valin besta leikkonan í aðalhlutverki fyrir leik sinn í Hamnet. Í myndinni leikur hún Agnesi Shakespeare, eiginkonu skáldsins, sem tekst á við sonarmissi og varð Buckley fyrsti Írinn til að hljóta þann heiður. Þá var Amy Madigan valin besta leikkonan í aukahlutverki fyrir leik sinn í Weapons en hún var tilnefnd í annað sinn fjörutíu árum frá fyrstu tilnefningu sinni fyrir Twice in a Lifetime (1985).
Teiknimyndin KPop Demon Hunters, sem hefur tröllriðið heimsbyggðinni síðan síðasta sumar, var valin besta teiknimyndin og lagið „Golden“ varð fyrsta K-popplagið til að vinna Óskarsverðlaun fyrir besta lag.
Frankenstein var greinilega vel metin meðal akademíunnar hvað handbragð varðar því hún hlaut verðlaun fyrir búningahönnun, leikmyndahönnun og förðun og hár. Kappakstursmyndin F1 var verðlaunuð fyrir bestu hljóðhönnun og Avatar: Fire and Ash fyrir bestu tæknibrellur.
Þá var óvænt jafntefli í stuttmyndaflokkinum og svo kom mörgum á óvart að rússneska heimildarmyndin Mr. Nobody Against Putin var valin besta heimildarmyndin. Norska dramað Sentimental Value var svo valin besta erlenda kvikmyndin.
Listi yfir alla verðlaunahafa:
