Ekki lengur „give me five-frambjóðandi“ Jakob Bjarnar skrifar 16. mars 2026 13:11 Rúnar Freyr notar blaðamann til að prófa framboðsræðuna á og spyr svo hvort hann hafi áður heyrt eins gíraðan frambjóðanda? vísir/lýður Rúnar Freyr Gíslason, leikari og verkefnastjóri hjá Rúv, situr í fimmta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í borginni fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Ekki fer á milli mála hvað er efst á baugi hjá Rúnari þessa dagana: Ekkert gauf og ekkert hálfkák. Pólitíkin á hug hans allan þessa dagana. „Ég er kominn í leyfi hjá Rúv. Ég held að það sé í einhverjum vinnureglum þar að ef einhver fer í framboð má sá ekki vinna við dagskrárgerð og fréttaflutning. Þetta er til 16. maí og þá kemur í ljós hvað gerist. Það er kjördagur,“ segir Rúnar Freyr í stuttu samtali við Vísi. Rúnar segir ekkert liggja fyrir um niðurstöðuna, að menn viti aldrei hvernig fari en líklega gera flestir ráð fyrir því að fimmta sætið skili honum örugglega inn í borgarstjórnina. „Ég vona það. Þetta lítur þannig út núna. Þó veit maður aldrei. Vonandi sjá borgarbúar að það þarf að breyta til.“ Þolir ekkert gauf né hálfkák Rúnar Freyr segist ekki vilja vera of neikvæður en það blasi beinlínis við, eftir áralanga setu vinstri manna við stjórnvölinn í Reykjavík, að þeir ráði ekki við verkefnið. „Nú þarf að framkvæma. Þetta á ekki að vera flókið, þessi grunnverkefni, að halda við samgöngumannvirkjum, að það sé nægt lóðaframboð og að börn fái leikskólapláss. Nú vil ég gefa vinstri öflunum frí og hleypa öðrum að.“ Rúnar Freyr segist maður framkvæmda. „Ég þoli ekki gauf og hálfkák. Ég er svolítið þannig, það þarf að taka til. Reykjavík er frábær bók, hún á að geta fúnkerað, flestir sem hér búa elska þessa borg og vilja bara að hlutirnir séu í lagi.“ Rúnar hlær og spyr blaðamann hvort þetta sé ekki gíraður frambjóðandi sem hann sé að tala við? Jú, það fer ekkert á milli mála. Hefur verið skrautfjöður á lista en nú er komið að því Þú hefur verið viðloðandi pólitíkina lengi, til að mynda varstu kosningastjóri hins alræmda Brynjars Níelssonar þegar hann skaut fyrst upp kollinum á hinum pólitíska vettvangi. Nú eruð þeir félagarnir saman á lista. „Já, já, svo var ég varaborgarfulltrúi upp úr síðustu aldamótum.“ Rúnar Freyr segist áður hafa verið varaborgarfulltrúi og sat þá í menningarmálanefnd Reykjavíkurborgar. En það var sama hvaða hugmyndum minnihlutinn bryddaði upp á; því var öllu hafnað.vísir/lýður Rúnar Freyr segist þá hafa verið á mála hjá Þjóðleikhúsinu og verið hálfgerð skrautfjöður á lista, eða „give me five-frambjóðandi“ eins og hann orðar það. „Eitt af því sem maður vill breyta er að minnihlutinn fái að koma að borðinu. Að góðar hugmyndir fái framgang en það var sama hvað við komum með, því var öllu hafnað.“ Hægri menn fara með veggjum í leikhúsinu Rúnar Freyr segist hafa verið í föstu starfi hjá leikhúsinu og þetta hafi ekki farið vel saman en nú er hann mættur. Rúnar Freyr var í Heimdalli og SUS þegar hann var yngri en það er ekki algengt í leikarakreðsunni? „Nei, þeir eru nokkrir en við höfum farið með veggjum,“ segir Rúnar og hlær. „Við höfum ekkert verið vinsælustu mennirnir í húsinu þegar þarf að ræða pólitík. En það var ekkert sem maður gat ekki þolað. Fólk áttaði sig á því með tíð og tíma að þetta væri ágætis fólk. Ég man eftir einum kollega mínum sem sagði: Þú getur ekki verið hægri maður, þú ert svo góður náungi!“ Ertu hættur að leika? „Jaaaá. Eða, ég hef verið í smá leikaraverkefnum eins og talsetningu, hljóðbókalestri og svoleiðis. En svo hef ég verið í svo mikilli vinnu hjá RÚV að það hefur ekki verið tækifæri fyrir neina leiklistarvinnu.“ Rúnar virðir ákvörðun Ríkisútvarpsins, að hafa slegið Söngvakeppnina af en hann saknar hennar sárt og það gera börnin hans líka.Guðrún Stefánsdóttir Rúnar Freyr hefur verið verkefnastjóri hjá Rúv, til að mynda framkvæmdastjóri Söngvakeppninnar sem nú verður ekki. „Já, fyrir okkur sem lítum á Söngvakeppnina og Eurovision fyrir það sem hún er; söngvakeppni, þá er ekki gott að þurfa að taka hana af þeim fjölmörgu fjölskyldum sem horfðu á þetta.“ Hvar er Söngvakeppnin? Rúnar segir að eitt mesta áhorf sem verið hefur á sjónvarp hafi verið þegar Væb-bræður stigu á svið í Eurovision í fyrra. „Þetta var þrátt fyrir ástandið í Miðausturlöndum. Auðvitað er fullt af fólki sem sér þetta sem fjölskyldugleði og ég er einn af þeim. En ég skil ákvörðun Rúv. Það er erfitt að gera skemmtiþátt þegar ákveðinn hluti þjóðarinnar er brjálaður yfir því. Þá er það erfitt og ég skildi ákvörðun Ríkisútvarpsins. Stefán Eiríksson útvarpsstjóri tók af skarið á dagskrárlegum forsendum, að það gengi ekki að vera með þetta í svona mikilli óþökk margra því þetta á bara að vera gaman. Nú er tíminn sem Söngvakeppnin ætti að vera nýbúin og börnin mín voru svekkt og spyrja: „Hvar er Söngvakeppnin?"" En nú er það pólitíkin. Rúnar Freyr vill fara rólega í alla málefnavinnu. Þeir eru margir málaflokkarnir og auðvitað er hann ekki með þá alla upp á tíu þótt hann hafi fylgst vel með lengi. „Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, er öflugur stjórnmálamaður, góður leiðtogi og góð manneskja sem gott er að tala við. Hún er viðkunnanleg í samskiptum sem mér finnst skipta máli." 