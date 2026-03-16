Íslendingur fagnaði Óskarsverðlaunum Jakob Bjarnar skrifar 16. mars 2026 14:15 Íslendingar flækjast víða og í nótt bættist okkur eitt stykki Óskarsverðlaunahafi í safnið: Friðrik Hilmarsson hlaut verðlaun fyrir að vera yfirframleiðandi Sentimental Value sem sigraði í flokki erlendra kvikmynda. Friðrik Hilmarsson var meðal þeirra sem fögnuðu innilega þegar norska kvikmyndin Sentimental Value var valin besta erlenda kvikmyndin. Friðrik er titlaður framleiðandi eða „executive producer" myndarinnar en hann á að baki gott samstarf með leikstjóranum Joachim Trier. Þau eru ekki mörg Óskarsverðlaunin sem fallið hafa í skaut okkar Íslendinga og því ekki nema von að uppi verði fótur og fit þegar Íslendingur kemur við sögu á hátíðinni. Ásgrímur Sverrisson kvikmyndasérfræðingur segir þetta vissulega áfanga. Hildur Guðnadóttir vann fyrir tónlistina í Joker árið 2020. Friðrik Þór Friðriksson var tilnefndur fyrir Börn náttúrunnar í flokki bestu erlendu kvikmyndar árið 1992. Björk Guðmundsdóttir og Sjón voru tilnefnd fyrir lagið I've Seen it All úr kvikmyndinni Dancer in the Dark árið 2001. Rúnar Rúnarsson og Þórir Snær Sigurjónsson kvikmyndagerðarmenn hlutu svo tilnefningu árið 2006 fyrir stuttmyndina Síðasti bærinn. Þýðing fyrir íslenska kvikmyndagerð? Ásgrímur Sverrisson hefur fylgst vel með ferli Friðriks Hilmarssonar sem hefur starfað við kvikmyndagerð í Noregi nú í um þrjátíu ár.gísli snær „Góð spurning. Ég veit það ekki," segir Ásgrímur spurður hvort þetta hafi einhverja þýðingu fyrir kvikmyndageirann íslenska sem á reyndar nú í vök að verjast. Ásgrímur hefur fylgst vel með störfum Friðriks í Noregi hvar hann hefur starfað undanfarna áratugi. „Ég heyri alltaf nokkuð reglulega í honum. Hann gerði leikmyndir fyrir margar norskar myndir um árabil, stýrði svo Rubicon framleiðslufyrirtækinu í Noregi, síðan hjá Viaplay og nú stýrir hann Oslo Film Fund. Ásgrímur nefnir að Friðrik hafi til að mynda verið framleiðslustjóri á myndinni Thelma sem Joachim Trier gerði fyrir nokkrum árum þannig að þeir eru gamlir samstarfsmenn. Friðrik flutti fyrir mörgum árum til Noregs hvar kvikmyndagerð stendur með miklum blóma, eins og sýnir sig meðal annars í þessum verðlaunum. „Friðrik kynntist konu sinni Tove í Nonna og Manna, hún var þar fjármálastjóri. Hann fer síðan með henni til Noregs og haslar sér þar völl," segir Ásgrímur.