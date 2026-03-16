Tíska og hönnun

Ó­þekkjan­leg á Óskarnum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Kim Kardashian rokkaði bláar litalinsur við Gucci kjólinn sinn í eftirpartýi Óskarsverðlaunanna. Karwai Tang/WireImage

Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian er þekkt fyrir að taka áhættu í klæðaburði og fer oft frumlegar leiðir í fatavali. Í gegnum tíðina hefur hún unnið náið með umdeilda listræna stjórnandanum Demna sem var lengi hjá tískuhúsinu Balenciaga en hefur nú fært sig yfir til Gucci.

Tvíeykið vann saman að klæðaburðinum hennar í Vanity Fair teiti eftir Óskarsverðlaunin í gær og var Kim óþekkjanleg með himinblá augu. 

Hún skartaði níðþröngum Gucci galakjól úr nýjustu línu Demna og skrifaði „Demna að eilífu“ við færslu sem hún birti á samfélagsmiðlinum Instagram.

Gull Gucci kjóll úr smiðju Demna. Photo by Karwai Tang/WireImage

Litalinsurnar rugluðu aðdáendur stjörnunnar í rýminu og hafa fjölmargir skrifað í athugasemd að þeir hafi haldið að hún væri Khloe, yngri systir hennar. 

Tíska og hönnun Hollywood Óskarsverðlaunin


