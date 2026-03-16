Skipuleggjendur risatónleika Laufeyjar útveguðu pylsustand baksviðs fyrir söngkonuna og teymið hennar en margir af erlendum samstarfsmönnum hennar voru afar spenntir fyrir því að smakka íslenska pulsu.
Þetta kom fram í viðtali í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni við Ísleif Þórhallsson skipuleggjanda tónleikanna hjá Senu Live. Það var nóg að gera hjá fyrirtækinu sem skipulagði jafnframt uppistand í Laugardalshöll með finnska uppistandaranum Ismo.
Ísleifur segir í Reykjavík síðdegis að skipulag risatónleikanna á laugardagskvöld og sunnudagskvöld hafi gengið vel. Um er að ræða fjórða skiptið sem Sena Live nýtir sér Kórinn undir tónleikahald en fyrst mætti Justin Timberlake þangað, síðan Bieber og loks Bocelli.
Var hún með einhverjar séróskir sem stórstjarna í aðdraganda tónleikanna?
„Nei nei, en fyrir okkur var ekki mikill munur að gera þessa tónleika og tónleika með Justin Timberlake eða Justin Bieber. Það eru allir með einhverjar óskir baksviðs um hvað á að vera í herberginu og hvað á að vera í matinn, það er bara túrinn og allt hennar fólk, það koma náttúrulega sextíu manns til landsins og okkur finnst gaman að verða við því öllu og tryggja að öllum líði vel.“
Þarf ég að toga þetta út úr þér?
„Ég mun aldrei segja hvað neinn listamaður biður um en þetta var ekkert sérstakt eða furðulegt. Það var svona allskonar íslenskt, túrinn kom til landsins og við spurðum: Viljið þið eitthvað sérstakt? Allir spenntir að koma til Íslands. „Við erum búin að heyra í marga mánuði að það séu einhverjar pulsur sem maður verður að prófa.“
Bæjarins bestu?
„Já, Bæjarins bestu. Og það er komið á einhvern stall með Bláa lóninu virðist vera að þú verðir að prófa pylsurnar, þannig við komum þeim skemmtilega á óvart með því að vera með stand baksviðs,“ segir Ísleifur hlæjandi.
„Ég hringdi í Bæjarins bestu og þau voru baksviðs föstudag, laugardag og sunnudag, þannig það var mjög næs sörpræs fyrir þau.“
