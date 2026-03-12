Það er mikill gauragangur á meðal nemenda Menntaskólans að Laugarvatni þessa dagana en ástæðan er sú að þau eru að frumsýna í kvöld leikritið Gauragang í félagsheimilinu Aratungu í Bláskógabyggð.
Æfingar á verkinu hafa staðið yfir síðustu vikur í Aratungu og gengið vel en fjölmargir nemendur taka þátt í sýningunni, sem er söngleikur eftir Ólaf Hauk Símonarson, sem kom út 1994.
Vésteinn Loftsson og Hjördís Katla Jónsdóttir fara með aðalhlutverkin. Er það ekkert mál eða?
„Jú, jú, það er nú svolítið mál en bara gaman líka. Vésteinn er með aðra hverja línu í leikritinu, já, já, þetta er mjög gaman, rosalega gaman,” segir Hjördís Katla.
Hvað er skemmtilegast við þetta?
„Bara allir saman og æfingarnar , syngja og dansa baksviðs og á sviðinu, þetta er allt mjög gaman,” segir Vésteinn.
Leikstjórarnir eru alsælir með leikarahópinn.
Þetta er bara gleðisprengja, það eiga bara allir eftir að skemmta sér 100% , þetta er rosalega fyndið og þetta eru frábærir krakkar,” segir Sigríður Agnarsdóttir, leikstjóri.
„Þetta gerist ekki betra, við erum svo stutt frá öllu og svo er lifandi hljómsveit úr skólanum, sem er frábær. Það er svo mikill metnaður hérna, já og þetta er svo mikil fjölskylda líka, þetta eru allt svo góðir vinir,” segir Óskar Snorri Óskarsson, leikstjóri.
