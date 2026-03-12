Hlaðvarpið Betri en flestir hefur litið dagsins ljós en mennirnir á bak við það eru þeir Halldór Halldórsson (Dóri DNA), Kjartan Atli Kjartansson og Daníel Ólafsson (Danni Deluxe)
Þremenningarnir voru saman í rapphljómsveitinni Bæjarins Bestu sem naut vinsælda í kringum aldamótin síðustu. Þeir fengu hugmynd undir lok síðasta árs að vinna saman að hlaðvarpi og breyttu stofunni heima hjá Daníel í hljóð- og myndver, sem þeir kalla Stúdíó Sigurbraut.
Í þessum þáttum ætla þeir félagarnir að fjalla um málefni líðandi stundar og koma út að minnsta kosti vikulega. Í fyrsta þættinum fara þeir yfir Evrópusambandsumræðuna, hvenær er best að fara í frí og hvernig frí er best að taka, gamla bíla sem þeir áttu og muninn á Evrópu og Bandaríkjunum.
Þeir ræða meðal annars flughræðslu en þeir Kjartan Atli og Dóri voru eitt sinn mjög flughræddir.
Dóri segir meðal annars frá flugi sínu um vesturströnd Bandaríkjanna, en þá var mikil ókyrrð í lofti. Dóri fann sig tilneyddan til að segja einni flugfreyjunni frá líðan sinni og fékk við lendingu hrós í kallkerfi vélarinnar: „A special little thank you to a brave little someone, you know who you are.“
Dóri beinir svo orðum sínum að Kjartani Atla: „Ég man þegar þú varst flughræddur eins og persóna í teiknimynd.“
Kjartan Atli segist hafa sigrast á sinni flughræðslu þegar hann flaug sem þjálfari með lið 13 ára drengja í keppnisferðalagi til Egilsstaða. „Ég hugsaði bara, ég þarf að vera sterkur hér. Ég get ekki sýnt þeim að ég sé flughræddur. Þá bara gleypti ég flughræðsluna.“