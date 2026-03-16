Lífið

Hver er Alex Jones? Maðurinn sem vopnvæddi óttann og græddi milljarða

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Alex Jones fór í gjaldþrot og þurfti að loka Infowars eftir að hann var dæmdur til að greiða fjölskyldum barna sem myrt voru í skotárásinni í Sandy Hook í Bandaríkjunum um 1,5 milljarð Bandaríkjadala í skaðabætur. Hann var þó fljótur á fætur aftur og hefur haldið útgáfu sinni áfram.
Alex Jones fór í gjaldþrot og þurfti að loka Infowars eftir að hann var dæmdur til að greiða fjölskyldum barna sem myrt voru í skotárásinni í Sandy Hook í Bandaríkjunum um 1,5 milljarð Bandaríkjadala í skaðabætur. Hann var þó fljótur á fætur aftur og hefur haldið útgáfu sinni áfram. AP/Tyler Sizemore

Nafn fjölmiðlamannsins Alex Jones hefur á síðustu árum orðið samnefnari fyrir upplýsingaóreiðu og samsæriskenningar í bandarísku samfélagi. Jones hóf feril sinn í Austin í Textas á tíunda áratugnum, stendur á bak við vefmiðilinn og sölusíðuna Infowars og er þekktastur fyrir að boða skrautlegar samsæriskenningar þar sem ríkisvaldið svífst einskis til þess að blekkja almenning.

Áhrif Jones teygja sig aftur á móti langt inn fyrir jaðarinn og inn í miðju bandarískra stjórnmála. Í nýjasta þætti Skuggavaldsins rekja þau Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann upplýsingahernað samtímans í gegnum sögu Jones. 

Í þættinum lýsa þau því hvernig Jones fann upp nýstárlegt en siðlaust viðskiptamódel sem gengur í stuttu máli út á að skapa skelfingu meðal hlustenda og selja þeim síðan „lausnina“ í formi bætiefna og neyðarbúnaðar. Með þessari aðferð tókst Jones að byggja upp veldi sem um tíma velti tæplega hundrað milljónum króna á dag.

Myrkasti kaflinn í ferli Jones snýr að skotárásinni í Sandy Hook grunnskólanum í Connecticut árið 2012. Í stað þess að fjalla um harmleikinn efnislega, hélt Jones því fram í mörg ár að árásin hefði verið sviðsett af stjórnvöldum. Hann gekk svo langt að kalla syrgjandi foreldra fórnarlambanna „harmleikara“ (e. crisis actors) og hélt því fram að börnin hefðu aldrei verið til. Þessi herferð leiddi til þess að fjölskyldurnar urðu fyrir linnulausu áreiti og ofsóknum frá fylgjendum Jones.

Að lokum fengu fjölskyldurnar nóg og sóttu Jones til saka fyrir rógburðinn. Málareksturinn sem fylgdi í kjölfarið varð rándýr og mikill fjölmiðlasirkus. Hulda og Eiríkur fara yfir það hvernig Jones tapaði málinu eftir að lögfræðingar hans sendu óvart tveggja ára smáskilaboðasögu úr síma hans til lögfræðinga fórnarlambanna. 

Gögnin afhjúpuðu hvernig Jones talaði bak við tjöldin um þær gríðarlegu tekjur sem Sandy Hook umfjöllunin skilaði honum og þar með féll lykilvörn hans um að hann hafi aldrei ætlað sér að græða á lygunum. Niðurstaðan varð sögulegur skaðabótadómur upp á 1,5 milljarð dala sem leiddi vitanlega til gjaldþrots Infowars.

En þrátt fyrir þetta hrun er Jones langt frá því að vera þagnaður. Hann hefur vaxið á ný á samfélagsmiðlinum X og málflutningur hans er áfram hlekkur í svokölluðum upplýsingaþvotti, þar sem jaðarhugmyndir eru smátt og smátt færðar inn í almannarýmið. Saga hans er dæmi um það hvernig pólitísk sölumennska og sálfræðileg vopnvæðing óttans hafa breytt því hvernig við meðtökum fréttir í dag.

Hægt er að hlusta á þátt Skuggavaldsins um Alex Jones og upplýsingahernað samtímans hér að neðan og á öllum helstu hlaðvarpsveitum.

Skuggavaldið Bandaríkin Skotárás í Sandy Hook-grunnskólanum

