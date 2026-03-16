Súperstjarna tískuheimsins klæddi Laufeyju Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 16. mars 2026 13:55 Laufey var glæsileg í hönnun Emily Bode um helgina. Vísir/Viktor Freyr Laufey Lín er ekki bara ein stærsta tónlistarstjarna heims heldur hefur hún sömuleiðis haslað sér völl sem mikil tískudrottning sem veitir milljónum innblástur í klæðaburði. Á tónleikunum um helgina skipti hún fjórum sinnum um lúkk sem var hvert öðru glæsilegra og allt sérhannað á hena fyrir tilefnið. Ballerínuskór, rómantík, þriðji áratugurinn, höfuðklútar, glimmer og glans, elegans, tjull og fleira í þeim dúr einkennir stíl Laufeyjar Línar en hann hefur verið í stöðugri þróun frá því hún skaust lengst upp á stjörnuhimininn. View this post on Instagram A post shared by laufey (@laufey) Laufey hefur sem dæmi síðastliðin tvö ár verið gestur á Met Gala hátíðinni í New York sem er jafnan þekkt sem eftirsóknarverðasta tískuhátíð ársins þar sem þau allra flottustu í bransanum bjóða stjörnum að klæðast hátískuflíkum á söfnunarkvöldi fyrir Metropolitan safnið. Á þessu tónleikaferðalagi vinnur Laufey með súperstjörnu í tískuheiminum sem þykir gríðarlega hipp og kúl hjá tískugyðjum í Bandaríkjunum. Sú heitir Emily Adams Bode Aujla og rekur tískuhúsið Bode. View this post on Instagram A post shared by laufey (@laufey) Emily er fatahönnuður búsett í New York og rekur tískuhúsið með eiginmanni sínum Aaroni en Vogue og fleiri tískurisar hafa líst því sem einhverju flottasta fatamerki samtímans. Hún sækir innblástur meðal annars aftur til 1920, flapper kjólar og kögur í gæðaefnum í bland við stílhreinar en ofurkúl flíkur. Hægt er að versla af henni á netinu og er til dæmis hægt að festa kaup á mjög elegant kjól sem minnir á gatsby tímana á tæpar 340 þúsund krónur. Laufey skiptir fjórum sinnum um föt yfir tónleikana og öll eru þau sérsniðin að henni af Emily. Hún á þau í ýmsum litum og breytir þannig til á milli tónleika. Þær virðast algjörlega gerðar fyrir samstarf því fötin skína einstaklega skært á sviðinu og eru algjörlega í anda Laufeyjar tískudrottningar. View this post on Instagram A post shared by laufey (@laufey) Það verður einstaklega spennandi að sjá hverju hún klæðist á Met Gala fyrsta mánudag í maí og kæmi ekki á óvart að hún rataði á lista yfir best klæddu stórstjörnurnar þar. Laufey Lín Tíska og hönnun