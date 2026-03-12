Í samtali við Rob Rausch, nýjasta sigurvegara The Traitors í Bandaríkjunum, afhjúpaði söngkonan og spjallþáttastjórnandinn Kelly Clarkson stórt leyndarmál. Hún fékk aldrei að snerta sigurféð sem henni var lofað við lok fyrstu þáttaraðar American Idol.
Clarkson ræddi við Rob Rausch og Daniel Radkliffe, leikara sem er einna best þekktur fyrir hlutverk sitt sem Harry Potter í samnefndri röð kvikmynda, í spjallþætti sínum fyrr í vikunni. Þar spyr hún Rob, sem varð nýlega fjórði sigurvegari The Traitors í Bandaríkjunum, út í hvernig tilfinningin var þegar hann áttaði sig á því að hann færi heim með verðlaunin.
„Svo þú ert 220.800 dollurum ríkari núna? Er það rétt skilið?“ spyr hún Rob, sem játar því að upphæðin sé rétt, að hann haldi, en að hann hafi ekki fengið neitt greitt sem stendur.
Upphæðin jafngildir rúmum 27 milljónum íslenskra króna, enda nefnir Clarkson að svona sigur breyti lífi manns. En um leið og Rob sagði frá því að hafa ekki ennþá fengið neitt greitt veðraðist Clarkson upp og segist kannast mjög við svona enda hafi hún lent í nánast því sama.
Hún sigraði fyrstu þáttaröð söngvakeppninnar American Idol árið 2002 en hún var tvítug þegar hún hreppti fyrsta sætið. Clarkson hefur síðan þá verið ein farsælasta söngkona Bandaríkjanna og margir telja hana vera þekktasta sigurvegara keppninnar.
„Veistu hvað? Ég tengi svo mikið við þetta því þegar ég vann þáttinn, og þetta var í beinni útsendingu, sögðu þeir við mig „þú vinnur milljón dollara“, nei, þú gerðir það ekki. Þeir lugu!“
Clarkson lýsir því hvernig henni hafi verið lofað vinningsfé, sem hljóðar upp á ríflega 125 milljónir íslenskra króna, sem og bíl. Hún hafi svo aldrei fengið bílinn né sigurféð og ólíkt raunveruleikastjörnum á við Rob var Clarkson bláfátækur námsmaður þegar hún skráði sig til keppni.
„Þetta var semsagt „milljón dollara fjárfesting í mér sem söngkonu“, og ég fékk ekki bílinn, sem ég þurfti sárlega á að halda því bíllinn minn var klesstur og ég átti ekki efni á sjálfsábyrgðinni.“
Loks segir hún frá því að Clay Aiken, sem var einn af keppendum í annarri þáttaröð American Idol, hafi fengið bíl bæði fyrir sig og mömmu sína þrátt fyrir að hafa ekki unnið sína þáttaröð.
„Ég man að Clay sagði mér „já, þau gáfu mömmu minni líka einn“ og ég hugsaði með mér „ég ætla að lúskra á þér“.