Fimmta dóttirin skírð Ozzy Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. mars 2026 10:23 Jack Osbourne heiðraði látinn föður sinn með því að skíra fimmtu dóttur sína í höfuð á honum. Getty Jack Osbourne, sjónvarpsmaður og sonur Ozzy Osbourne, og eiginkona hans, innanhúsarkitektinn Aree Osbourne, eignuðust dóttur 5. mars síðastliðinn og hefur hún fengið nafnið Ozzy Mathilda Osbourne. Hjónin tilkynntu fregnirnar í sameiginlegri Instagram-færslu með Sharon Osbourne, móður Jacks og ekkju Ozzy. Á myndinni mátti sjá nýburann liggjandi með skilti sér við hlið sem á stóð „Halló heimur“ ásamt helstu upplýsingum um barnið. Við færsluna stóð: „Við kynnum til leiks Ozzy Mathildu Osbourne“. View this post on Instagram A post shared by Jack Osbourne (@jackosbourne) Ozzy er annað barn þeirra hjóna en fyrir eiga þau dótturina Maple sem fæddist 2022. Auk þess á Jack þrjú börn úr fyrra hjónabandi, allt saman stelpur. Hann er því fimm stúlkna faðir. Rokkgoðsögnin Ozzy Osbourne lést í júlí á síðasta ári, 76 ára að aldri, eftir að hafa greinst með Parkinson-sjúkdóminn árið 2019. Ozzy hélt síðustu tónleika sína, góðgerðartónleikana Back to the Beginning, sautján dögum fyrir andlátið þegar hann steig á svið með Black Sabbath í Villa Park í Birmingham. Fjölmargar stórar þungarokkssveitir stigu þar á svið og söfnuðust í heildina 140 milljónir punda. Ástin og lífið Andlát Bandaríkin Hollywood Tengdar fréttir Kveður föður sinn með tilvitnun í Hunter S. Thompson Jack Osbourne, sonur rokkarans Ozzy Osbourne, hefur tjáð sig um fráfall föður síns á samfélagsmiðlum. Þar segist hann hafa verið í mikilli hjartasorg og ekki getað tjáð sig fyrr en nú. 6. ágúst 2025 08:31 Telja Ozzy endurfæddan sem Aquaman Rokkgoðsögnin Ozzy Osbourne, sem féll frá í gær, er samkvæmt kenningum netverja endurfæddur sem sonur samfélagsmiðlastjörnunnar Trishu Paytas og þannig bróðir Elísabetar Englandsdrottningar endurfæddrar og jafnvel Frans páfa. Drengurinn heitir Aquaman Moses. 23. júlí 2025 11:54 Þrettán bestu lög Ozzy Osbourne Myrkraprinsinn Ozzy Osbourne féll frá 22. júlí síðastliðinn, 76 ára gamall. Ozzy mótaði þungarokk með hljómsveitinni Black Sabbath, átti farsælan sólóferil og er þekktasti þungarokkari sögunnar. Hér verður farið yfir feril hans í þrettán lykillögum. 1. ágúst 2025 07:00 Ozzy Osbourne allur Breska rokkstjarnan Ozzy Osbourne er látinn 76 ára að aldri. Fjölskylda hans greinir frá þessu. Áhrif hans á rokksöguna voru mikil, og hlaut hann viðurnefnið myrkraprinsinn. 22. júlí 2025 18:25 Mest lesið Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Lífið Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Lífið Hollt að sinna húsverkum og fá engin hrós Tónlist Fimmta dóttirin skírð Ozzy Lífið Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Lífið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Lífið Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Lífið Finnbogi hlaut Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir Skjálfta Lífið Fleiri fréttir Fimmta dóttirin skírð Ozzy Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Finnbogi hlaut Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir Skjálfta Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Djammið lifir á Prikinu Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn „Fjárhagslega stór biti“ Hafdís stígur fram vegna Kleina Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Sjá meira