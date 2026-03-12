Lífið

Fimmta dóttirin skírð Ozzy

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jack Osbourne heiðraði látinn föður sinn með því að skíra fimmtu dóttur sína í höfuð á honum.
Jack Osbourne, sjónvarpsmaður og sonur Ozzy Osbourne, og eiginkona hans, innanhúsarkitektinn Aree Osbourne, eignuðust dóttur 5. mars síðastliðinn og hefur hún fengið nafnið Ozzy Mathilda Osbourne.

Hjónin tilkynntu fregnirnar í sameiginlegri Instagram-færslu með Sharon Osbourne, móður Jacks og ekkju Ozzy.

Á myndinni mátti sjá nýburann liggjandi með skilti sér við hlið sem á stóð „Halló heimur“ ásamt helstu upplýsingum um barnið. Við færsluna stóð: „Við kynnum til leiks Ozzy Mathildu Osbourne“.

Ozzy er annað barn þeirra hjóna en fyrir eiga þau dótturina Maple sem fæddist 2022. Auk þess á Jack þrjú börn úr fyrra hjónabandi, allt saman stelpur. Hann er því fimm stúlkna faðir.

Rokkgoðsögnin Ozzy Osbourne lést í júlí á síðasta ári, 76 ára að aldri, eftir að hafa greinst með Parkinson-sjúkdóminn árið 2019.

Ozzy hélt síðustu tónleika sína, góðgerðartónleikana Back to the Beginning, sautján dögum fyrir andlátið þegar hann steig á svið með Black Sabbath í Villa Park í Birmingham. Fjölmargar stórar þungarokkssveitir stigu þar á svið og söfnuðust í heildina 140 milljónir punda.

Ástin og lífið Andlát Bandaríkin Hollywood

