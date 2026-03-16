Tíska og hönnun

Þau flottustu og mest púkó á Óskarnum

Magnús Jochum Pálsson og Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifa
Það var líf og fjör á Óskarnum í gær. Getty

Óskarsverðlaunin eru stærsta uppskeruhátíð Hollywood þannig að stjörnurnar passa sig alltaf að vera í sínu fínasta pússi en hátíðin er ekki síður þekkt fyrir tískuveisluna sem þar fer fram. Rauði dregillinn var sérstaklega stælí í nótt þegar Óskarinn fór fram í 98. sinn.

Hvað tískuna varðar einkennist Óskarinn yfirleitt af hefðbundnum svörtum jakkafötum og elegant síðkjólum og lítið um stóra sénsa. Þó er alltaf einhver sem ákveður að brjóta upp á hátískuhversdaginn með aðeins ferskari og nútímalegri klæðnaði.

Mörg bestu tískuaugnablikin tengjast þeim leikkonum sem voru tilnefndar til verðlauna, sem kemur kannski fáum á óvart þar sem karlmennirnir hafa í sögulegu samhengi örsjaldan ef nokkurn tíma hugsað almennilega út fyrir kassann. 

Meðal leikkvenna kvöldsins má nefna Rose Byrne sem var í svörtum hlýralausum Dior-síðkjól eftir Johnathan Anderson, Jessie Buckley sem var í tvílitu Chanel-dressi með mjúkum bleikum kjól og rauðan borða yfir bringu og hendur, Elle Fanning var í hlýralausum brúðkaupslegum Givenchy-síðkjól og Amy Madigan mætti í skrúðugum Dior-jakka.

Fjaðrirnar tóku líka mikið pláss á dreglinum. Sú langmest klædda að mati skoðanakönnunar Vogue var leikkonan, dansarinn, söngkonan, stjarnan og hin Óskarstilnefnda Teyana Taylor. 

Hún skartaði einstaklega elegant og á sama tíma sjóðheitum galakjól frá tískuhúsinu Chanel með ísaumuðum fjöðrum, perlum og kristöllum. 

Þrátt fyrir að fara heim styttulaus heldur hún áfram sigurför sinni sem best klædda stjarnan en Taylor var tilnefnd sem besta leikkona í aukahlutverki fyrir hlutverk sitt í verðlaunamyndinni One Battle After Another

Teyana Taylor hefur sennilega skilið marga eftir gapandi.Getty
Demi Moore klæddi sig í fuglsham en fjaðrirnar voru vinsælar í gær.Getty

Hvað karlpeninginn varðar var ungstirnið Hudson Williams í svörtum Balenciaga-jakkafötum en hann hefur unnið mikið með alræmda tískuhúsinu frá því hann skaust upp á stjörnuhimininn fyrir hlutverk sitt í þáttunum Heated Rivalry.

Hudson Williams heitur í Balenciaga.Matei Horvath/FilmMagic

Timothee Chalamet var í hvítum jakkafötum frá Givenchy sem var reyndar einstaklega smart, rokkaði hvíta skó og hökutopp og var mögulega að hlusta á íslenska slagarann Hvítir skór með Ásgeiri Trausta og Erpi til að gíra sig upp fyrir kvöldið. 

Svo sleppti Pedro Pascal jakkafötum, losaði sig við skeggið og mætti í skyrtu með háum kraga og blómaskreytingu. 

Timothee Chalamet mætti í hvítu dressi sem var bæði smart og samtímis smá púkó meðan Kylie Jenner var í glansandi rauðum kjól. Priyanka Chopra sæt í bakgrunni.Getty

Hér að neðan má sjá þau best klæddu og aðrar stjörnur sem voru kannski ekki eins vel klæddar en mættu þó:

Pedro Pasal í Chanel vakti lukku einhverra en aðrir voru ekki eins hrifnir.  Jeff Kravitz/FilmMagic
Chase Infiniti á vafalaust eftir að verða stjarna enda frábær leikkona og glæsileg í þokkabót. Lillablái kjóllinn er ekki endilega neitt sérstaklega krassandi þrátt fyrir að hún skíni skært í honum. Getty

Kemur næst Melissa McCarthy - þú ert samt æðisleg! Jeff Kravitz/FilmMagic

Ejae gullgella í Dior. Kevin Mazur/Getty Images

Anne Hathaway eldist varla.Getty

Priyanka Chopra glæsileg í sérsaumuðum Dior galakjól. Jeff Kravitz/FilmMagic
Jessie Buckley var öruggur sigurvegari.Getty

Emma Stone hefur verið flottari og ratar á lista yfir þá verst eða mest óspennandi klæddu kvöldsins. Getty

Nicole Kidman er eldri en tvævetur í þessum leik og mætti í þessu Chanel-dressi.Getty

Durald Arkapaw mætti í alvöru fitti.Getty

Gracie Abrams tónlistarkona pæja í næntís lúkki frá Chanel en hún mætti með kærastanum Paul Mescal leikara.Jeff Kravitz/FilmMagic

Suður-kóreska stjarnan Rowoon glitraði. Chelsea Guglielmino/FilmMagic

Odessa A'zion í fönký fitti en púllar það bara eins og flest allt.Getty

