Snædís Xyza Mae Jónsdóttir, fyrrverandi þjálfari íslenska kokkalandsliðsins, hefur tryggt sér sæti í aðalkeppni Bocuse D’Or. Hún keppti í dag í stærstu kokkakeppni Evrópu og er fyrsta konan sem keppir fyrir Íslands hönd. Þema hennar í keppninni var fjallkonan og íslenski þjóðbúningurinn.
Snædís keppti í Evrópukeppni Bocuse D’Or í dag ásamt Marlís Jónu Þórunni Karlsdóttur, aðstoðarkonu sinni, og lentu þær í tíunda sæti.
Aðalkeppnin fer fram í Lyon í Frakklandi í janúar á næsta ári. Snædís og Marlís voru að frá því snemma í morgun og var niðurstaðan ljós á sjötta tímanum. Danir lentu í fyrsta sæti keppninnar í dag, Norðmenn í öðru og Ítalir í því þriðja. Tíu efstu löndin komust inn í aðalkeppni Bocuse D’Or.
Rætt var við Snædísi á Vísi um helgina um keppnina en hún sagði þátttöku langþráðan draum. Þar sagði hún þemað allsráðandi í seinni disknum þar sem hún notar silfurvírvirki sem notað er í íslenskum þjóðbúningi kvenna. Silfrið sem notað var til að skreyta matinn var hannað af Þórdísi í Sign í samvinnu við liðið.
Umfangsmesti réttur teymisins var nefndur She wears the sea in silver eða Hún klæðist hafinu í silfri. Honum er lýst á eftirfarandi hátt en öllum keppendum var gert að nota franskan ætiþistil í réttum sínum:
„Óður til okkar fallega þjóðbúnings, sem er þekktur fyrir sitt íburðarmikla silfurskraut.
Pönnusteiktur urriði fylltur með humar- og urriðafarsi, með tómötum og fínlegu kryddjurtalagi. Borið fram með ætiþistilsgimsteini fylltum með ætiþistilssultu og krýndur með ube-flögu.
Kjúklingabaunapanisse, fyllt með piparrótarskyri, fenniku og grænu epli, toppað með íslensku hnúðkáli og kjúklingabaunum.Klárað með Vin Jaune-sósu úr urriða og ígulkeri.“
Annar hluti íslenska framlagsins í ár var nefnt Þar sem fjöllin mæta sjónum.
„Gullfalleg nautalund kysst með port víni, noisette og jurtum og fyllt smokkfisks-medalía.
Heit leturhumars aioli setur svo punktinn yfir i-ið, en sósan er bætt með íslensku wasabi og skyri.“
Fram kemur í frétt Veitingageirans að keppninni hafi verið skipt upp í tvö verkefni.
„Í Miðjarðarhafsverkefninu þurfa keppendur að útbúa fjórtán diska þar sem fjögur hráefni eru í aðalhlutverki. Það eru smokkfiskur, nautalund af Camargue-nauti, hvítlaukur og ólífuolía. Í hinu verkefninu, sem borið er fram á stóru fati, þurfa keppendur að útbúa fjórtán skammta þar sem rauður gurnard-fiskur, litlar fjólubláar ætiþistlar, kjúklingabaunir og ígulker eru lykilhráefni.“
