Lífið

Komst á­fram fyrst ís­lenskra kvenna á vængjum fjall­konunnar

Eiður Þór Árnason skrifar
Snædís Xyza Mae Jónsdóttir og Marlís Jóna Þórunn Karlsdóttur voru fulltrúar Íslands þetta árið.
Snædís Xyza Mae Jónsdóttir og Marlís Jóna Þórunn Karlsdóttur voru fulltrúar Íslands þetta árið. Íslenska teymið

Snædís Xyza Mae Jónsdóttir, fyrrverandi þjálfari íslenska kokkalandsliðsins, hefur tryggt sér sæti í aðalkeppni Bocuse D’Or. Hún keppti í dag í stærstu kokkakeppni Evrópu og er fyrsta konan sem keppir fyrir Íslands hönd. Þema hennar í keppninni var fjallkonan og íslenski þjóðbúningurinn.

Snædís keppti í Evrópukeppni Bocuse D’Or í dag ásamt Marlís Jónu Þórunni Karlsdóttur, aðstoðarkonu sinni, og lentu þær í tíunda sæti.

Aðalkeppnin fer fram í Lyon í Frakklandi í janúar á næsta ári. Snædís og Marlís voru að frá því snemma í morgun og var niðurstaðan ljós á sjötta tímanum. Danir lentu í fyrsta sæti keppninnar í dag, Norðmenn í öðru og Ítalir í því þriðja. Tíu efstu löndin komust inn í aðalkeppni Bocuse D’Or.

Rætt var við Snædísi á Vísi um helgina um keppnina en hún sagði þátttöku langþráðan draum. Þar sagði hún þemað allsráðandi í seinni disknum þar sem hún notar silfurvírvirki sem notað er í íslenskum þjóðbúningi kvenna. Silfrið sem notað var til að skreyta matinn var hannað af Þórdísi í Sign í samvinnu við liðið.

Rétturinn She wears the sea in silver.

Óður til þjóðbúningsins

Umfangsmesti réttur teymisins var nefndur She wears the sea in silver eða Hún klæðist hafinu í silfri. Honum er lýst á eftirfarandi hátt en öllum keppendum var gert að nota franskan ætiþistil í réttum sínum:

„Óður til okkar fallega þjóðbúnings, sem er þekktur fyrir sitt íburðarmikla silfurskraut.

Pönnusteiktur urriði fylltur með humar- og urriðafarsi, með tómötum og fínlegu kryddjurtalagi. Borið fram með ætiþistilsgimsteini fylltum með ætiþistilssultu og krýndur með ube-flögu.

Kjúklingabaunapanisse, fyllt með piparrótarskyri, fenniku og grænu epli, toppað með íslensku hnúðkáli og kjúklingabaunum.

Klárað með Vin Jaune-sósu úr urriða og ígulkeri.“ 

Buðu upp á smokkfisksmedalíu

Annar hluti íslenska framlagsins í ár var nefnt Þar sem fjöllin mæta sjónum.

Rétturinn Þar sem fjöllin mæta sjónum.

„Gullfalleg nautalund kysst með port víni, noisette og jurtum og fyllt smokkfisks-medalía.

Heit leturhumars aioli setur svo punktinn yfir i-ið, en sósan er bætt með íslensku wasabi og skyri.“

Fram kemur í frétt Veitingageirans að keppninni hafi verið skipt upp í tvö verkefni. 

„Í Miðjarðarhafsverkefninu þurfa keppendur að útbúa fjórtán diska þar sem fjögur hráefni eru í aðalhlutverki. Það eru smokkfiskur, nautalund af Camargue-nauti, hvítlaukur og ólífuolía. Í hinu verkefninu, sem borið er fram á stóru fati, þurfa keppendur að útbúa fjórtán skammta þar sem rauður gurnard-fiskur, litlar fjólubláar ætiþistlar, kjúklingabaunir og ígulker eru lykilhráefni.“

Fréttin hefur verið uppfærð.

Matur Frakkland

Tengdar fréttir

Snædís stigin á svið í Bocuse d´Or

Snædís Xyza Mae Jónsdóttir, fyrrverandi þjálfari kokkalandsliðsins, stígur á svið klukkan tíu að íslenskum tíma og keppir í stærstu kokkakeppni Evrópu, Bocuse d´Or í Marseilla í Frakklandi. Snædís er fyrsta konan sem keppir fyrir Íslands hönd og er þema hennar í keppninni Fjallkonan. 

„Þetta hefur alltaf verið draumurinn“

Snædís Xyza Mae Jónsdóttir, fyrrverandi þjálfari kokkalandsliðsins, keppir á mánudag í stærstu kokkakeppni Evrópu, Bocuse d´Or í Marseilla í Frakklandi. Snædís er fyrsta konan sem keppir fyrir Íslands hönd og er þema hennar í keppninni Fjallkonan. Með henni fylgir teymi og tonn af tækjum og tólum.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.