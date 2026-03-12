Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Þórarinn Þórarinsson skrifar 12. mars 2026 09:00 Gísli Marteinn stefnir ótrauður á skjáinn á föstudagskvöld eftir að hafa legið óvinnufær með lungnabólgu ofan í þá skæðu umgangspest sem hefur geysað undanfarið. RÚV „Það styttist samt í upprisu,“ segir Gísli Marteinn Baldursson sem, með hjálp sýklalyfja, er að hrista af sér flensu og lungnabólgu sem hafa í sameiningu haldið honum í tvær vikur fjarri góðu sjónvarpsgamni í spjallþættinum sem við hann er kenndur á Rúv. „Ég er meðhöndlaður við lungnabólgu og það er það sem hefur virkað,“ segir Gísli Marteinn sem telur líklegast að fyrst hafi flensan skæða sem þessi dægrin vomir yfir samfélaginu hafi lagt hann í upphafi og hann síðan fengið lungnabólgu ofan í hana.„Ég er búinn að heyra frá fullt af fólki að þessi pest sé bara mjög svæsin en eftir að hitinn fór niður hjá mér og rauk svo aftur upp þá hugsuðum við að það væri sennilega komin einhver önnur sýking þarna líka,“ segir Gísli sem þurfti því bæði að kljást við inflúensuna og vinna síðan á lungnabólgu með sýklalyfjum. Þótt auðheyrt sé á málrómnum að Gísli Marteinn hafi enn ekki jafnað sig að fullu segir hann ekkert standa til annað en að mæta til leiks í Vikuna sína á föstudagskvöld. Vikan með Berglindi Festival „Kannski er röddin bara svona því ég hef talað svo lítið síðasta hálfa mánuðinn og þarf að koma talfærunum í gang aftur,“ segir hann og bregður sér hvorki við tveggja vikna messufall, sár né bana. Þótt hann hafi verið hálfmeðvitundarlaus á köflum segir hann veikindin þó ekki hafa slegið hann alveg út af laginu. „Ég hef verið í fjarvinnu og meira að segja þegar ég var sem slappastur náði ég svona aðeins að vera með.Þannig að við unnum þetta bara í samvinnu og síðan stóð Berglind sig náttúrlega með prýði,“ segir hann um samstarfskonu sína, Berglindi Festival, og bætir aðspurður við að þeim hafi þótt liggja beinast við að hún stykki í skarðið. Fyrstu pestarforföllin Gísli Marteinn segir að þetta fyrsta skiptið á löngum ferli sem veikindi haldi honum frá skjánum. „Þetta er í fyrsta skiptið sem ég er lasinn og get ekki mætt. Einu sinni var ég í uppskurði, sennilega á öðru ári þáttarins, og var bara uppdópaður og gat ekki stýrt þættinum. En nú horfir þetta allt til betri vegar.“ Frá uppskurði og lyfjamóki berst talið eftir krókaleið að yfirvofandi borgarstjórnarkosningum og hvort þær liggi þungt á honum með tvo góða félaga og vini, Rúnar Frey Gíslason og Pétur Marteinsson, í baráttunni um atkvæðin. Rúnar Freyr fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Pétur fyrir Samfylkinguna.„Nei. Hún gerir það ekki. Nei, nei, nei, nei. Ég fylgist bara með af hliðarlínunni,“ segir Gísli Marteinn og hokinn af reynslu sé hann alls ekkert að setja sig í stellingar Njáls á Bergþórshvoli gagnvart hvorki Rúnari Frey né Pétri.„Nei, nei, nei. Alls ekki enda ekki taðskegglingur.“ Bíó og sjónvarp Heilbrigðismál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Lífið Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Lífið Hollt að sinna húsverkum og fá engin hrós Tónlist Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Lífið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Lífið Finnbogi hlaut Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir Skjálfta Lífið Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Lífið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Lífið Fleiri fréttir Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Finnbogi hlaut Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir Skjálfta Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Djammið lifir á Prikinu Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn „Fjárhagslega stór biti“ Hafdís stígur fram vegna Kleina Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Salurinn fylltist í þrígang á fimmtíu ára afmælistónleikum Laufey „splittaði G-inu“ á tónleikum í Dublin Sjá meira