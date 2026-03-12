Lífið

Sig­ríður Dögg komin í ömmuklúbbinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigríður Dögg Auðunsdóttir er orðin amma!
Sigríður Dögg Auðunsdóttir er orðin amma! Vísir/Vilhelm

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannfélags Íslands, er orðin amma eftir að dóttursonur hennar kom í heiminn 1. mars síðastliðinn.

Sigríður greinir frá tíðindunum í Facebook-færslu en nýburinn er sonur Diljár Bjartar Stefánsdóttur, dóttur Sigríðar Daggar og Stefáns Einarssonar, og Bjarna Rósar.

„Hann er algjörlega fullkominn - og fallegasta barn sem sést hefur á þessari jörðu (ekki ýkjur)! Ég hlakka svo til að leika við hann og lesa með honum og kenna honum alls konar vitleysu ❤ Nú er ég sko komin í ömmuklúbbinn!“ skrifar Sigríður í færslunni.

Lesa má færslu Sigríðar Daggar í heild sinni að neðan:

