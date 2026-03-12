Sigríður Dögg komin í ömmuklúbbinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. mars 2026 14:38 Sigríður Dögg Auðunsdóttir er orðin amma! Vísir/Vilhelm Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannfélags Íslands, er orðin amma eftir að dóttursonur hennar kom í heiminn 1. mars síðastliðinn. Sigríður greinir frá tíðindunum í Facebook-færslu en nýburinn er sonur Diljár Bjartar Stefánsdóttur, dóttur Sigríðar Daggar og Stefáns Einarssonar, og Bjarna Rósar. „Hann er algjörlega fullkominn - og fallegasta barn sem sést hefur á þessari jörðu (ekki ýkjur)! Ég hlakka svo til að leika við hann og lesa með honum og kenna honum alls konar vitleysu ❤ Nú er ég sko komin í ömmuklúbbinn!“ skrifar Sigríður í færslunni. Lesa má færslu Sigríðar Daggar í heild sinni að neðan: Barnalán Tímamót Mest lesið Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Lífið Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Bíó og sjónvarp Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Lífið Fimmta dóttirin skírð Ozzy Lífið Hollt að sinna húsverkum og fá engin hrós Tónlist Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Lífið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið Andar í burtu kvíðann og drekkur te til að slá á sykurþörfina Lífið Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Lífið Fleiri fréttir Andar í burtu kvíðann og drekkur te til að slá á sykurþörfina Fimmta dóttirin skírð Ozzy Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Finnbogi hlaut Íslensku myndlistarverðlaunin fyrir Skjálfta Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Djammið lifir á Prikinu Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Spurð hvort hún væri að kyssa bróður sinn „Fjárhagslega stór biti“ Hafdís stígur fram vegna Kleina Sjóðandi hiti á klúbbnum á föstudag Varð að svara einni spurningu rétt til að fá eina milljón Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Ingibjörg Sólrún steig trylltan dans Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“ Skotið á hús Rihönnu í Beverly Hills Stjörnulífið: Á rassinum með ref „Þrjátíu og eitt ár síðan stuðboltinn Bakkus sagði mér upp“ Þolir ekki þegar kærastinn talar um tilfinningar „Þegar konur ákveða að eignast börn þá eru þær strax búnar að fórna líkamanum sínum“ Þriggja daga leikhús fáránleikans Krakkatía vikunnar: Hundar, kettir og eldingar Hver er maðurinn? Tók með sér leynihráefnið, Camembert-brennivín Sjá meira