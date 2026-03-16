Stjörnulífið: Bombur í Hörpu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stjörnur landsins skinu skært í liðinni viku. Instagram

Gríðarlega mikil gleði og fjör einkenndi samfélagsmiðlafærslur yfir síðastliðna viku og stjörnur landsins létu sig fæstar vanta á tónleika hjá stórstjörnunni okkar Laufeyju Lín. 

Glæsileiki á árshátíð World Class

Áhrifavaldar og ofurpæjur nutu sín í botn á árshátíð World Class sem var haldið í hörpu og þemað var glimmer. 

Birgitta Líf framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, raunveruleikastjarna og áhrifavaldur var stórglæsileg.

Tara Sif Birgisdóttir þjálfari og fasteignasali lét sig ekki vanta og skein skært. 

Þjálfarinn Anna Jóna Gísla var smart í svörtu og glansandi.

New York strákurinn Björn Boði, sonur eigenda World Class og bróðir Birgittu Lífar, klæddi sig upp og var mjög elegant.

Pæjur í París

Kírópraktorinn og tískuunnandinn Guðmundur Birkir Pálmason, betur þekktur sem Gummi Kíró, nýtur lífsins í París. 

Hann var viðmælandi í Vísisþættinum Tískutali sem má sjá hér:

Lína Birgitta konan hans er með honum í borg ástarinnar.

„Sit hér og hugsa um þig“

Upprennandi áhrifavaldurinn Unnur Borg birti myndasyrpu þar sem hún sat á þvottavél en hún heldur áfram að vera eins nakin og hún kemst upp með.

Ekki saklaus

Tónlistarkonan Alaska segist líta út fyrir að vera saklaus í rauðu ljósi en það sé blekking.

Ný plata frá PBT

Tónlistarmaðurinn Patrik Atlason var að gefa út splunkunýja plötu.

Knúsar tré í Köben

Áhrifavaldurinn Helgi Jónsson birti myndasyrpu frá daglegu lífi í Kaupmannahöfn og hvetur fólk til að knúsa tré.

Skvís á „feedinu“

Fanney Dóra áhrifavaldur varð að birta þessar skvísumyndir. 

Besta vinkonan sex ára

Útvarpskonan Jóhanna Helga fagnaði sex ára afmæli frumburðar síns Tinnu Maríu.

Reykjavíkurdama í tískufíling

Tískudrottningin og markaðsdaman Sigríður Margrét birti flottar myndir af sér í borginni.

Þessi eltu sólina

Leikkonan Hrafnhildur Ingadóttir birti sólríkar skvísumyndir.

Fanney Ingvarsdóttir markaðssérfræðingur og áhrifavaldur nýtur lífsins á Spáni með fjölskyldunni en ynsta dóttir hennar Alba er nú fimm mánaða.

Rapparinn og plötusnúðurinn Ragga Hólm fór til Flórída.

Laufey 2020

Ljósmyndarinn Vignir Daði lét sig ekki vanta á Laufeyjartónleikana en meðal gesta þar voru Birgitta Líf, Ástrós Traustadóttir, Björn Boði, Binni Glee, Gerður í Blush ásamt meginþorra landsmanna. 

Vignir Daði birti skemmtilega myndasyrpu sem hann tók af Laufeyju árið 2020.

Skvísumamma

Sylvía Erla er mjög smart á meðgöngunni.

