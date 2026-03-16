Hefur safnað sjö milljónum í minningu Jökuls

„Þetta er mjög gott í hjartað,“ segir Daníel Sæberg sem safnaði 2,7 milljónum á dögunum fyrir börn í sorg á Græna deginum. Daníel missti son sinn Jökul Frosta árið 2021 og hefur síðastliðin þrjú ár haldið Græna daginn á afmæli Jökuls.
Tilgangur viðburðarins er að safna fjármagni fyrir börn og unglinga í sorg og í ár skiptist upphæðin á milli Arnarins og Ljónshjarta.
„Ég er afar þakklátur að geta veitt hvoru félagi um sig 1.35.000 krónur til að styðja við börn sem hafa misst foreldri eða systkini,“ segir Daníel í samtali við blaðamann.
„Þetta er mjög gott í hjartað, líka að átta sig á því að ég hef safnað sjö milljónum fyrir börn í sorg á síðastliðnum árum í gegnum verkefnið Grænn dagur í minningu sonar míns.
Mér finnst mjög mikilvægt að halda utan um börn og veita þeim raunverulegan stuðning á viðkvæmum tímum til að takast á við nýjan raunveruleika lífsins svona ung að aldri.“
Hér má sjá myndband frá Græna deginum sem fjöldi fólks sótti: