Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Moise Kean var hetja Fiorentina í sigri á Pisa í kvöld.
Moise Kean var hetja Fiorentina í sigri á Pisa í kvöld. Getty/Giuseppe Maffia

Albert Guðmundsson var ónotaður varamaður þegar Fiorentina vann 1-0 heimasigur á Pisa í kvöld í ítölsku Seríu A-deildinni.

Þetta var þriðji leikurinn í röð sem Albert missir af en það góða er að hann er kominn á varamannabekkinn.

Albert meiddist á ökkla í 2-2 jafntefli við Torino 7. febrúar síðastliðinn.

Síðan hefur Fiorentina spilað þrjá leiki án hans og unnið þá alla, tvo í deildinni og einn í Sambandsdeildinni.

Moise Kean var hetja liðsins í kvöld en hann skoraði eina mark leiksins strax á þrettándu mínútu.

Sigurinn skilar Fiorentina upp úr fallsæti og upp í sextánda sætið með 24 stig. Pisa er í fallsæti, níu stigum frá öruggu sæti.

Fiorentina er með 24 stig eins og liðin í sautján og átjánda (fallsæti) sæti en er með langbestu markatöluna.

Kean var að skora sitt áttunda deildarmark og er þriðji markahæstur í deildinni ásamt nokkrum öðrum leikmönnum.

Ítalski boltinn

