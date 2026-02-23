Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts

Albert Guðmundsson var ónotaður varamaður þegar Fiorentina vann 1-0 heimasigur á Pisa í kvöld í ítölsku Seríu A-deildinni.
Þetta var þriðji leikurinn í röð sem Albert missir af en það góða er að hann er kominn á varamannabekkinn.
Albert meiddist á ökkla í 2-2 jafntefli við Torino 7. febrúar síðastliðinn.
Síðan hefur Fiorentina spilað þrjá leiki án hans og unnið þá alla, tvo í deildinni og einn í Sambandsdeildinni.
Moise Kean var hetja liðsins í kvöld en hann skoraði eina mark leiksins strax á þrettándu mínútu.
Sigurinn skilar Fiorentina upp úr fallsæti og upp í sextánda sætið með 24 stig. Pisa er í fallsæti, níu stigum frá öruggu sæti.
Fiorentina er með 24 stig eins og liðin í sautján og átjánda (fallsæti) sæti en er með langbestu markatöluna.
Kean var að skora sitt áttunda deildarmark og er þriðji markahæstur í deildinni ásamt nokkrum öðrum leikmönnum.