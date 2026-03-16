Bein út­sending: Ný á­ætlun fyrir upp­byggingu hjúkrunarheimila

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, tók málefni hjúkrunarheimila með sér úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu.
Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, tók málefni hjúkrunarheimila með sér úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu.

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, kynnir nýja framkvæmdaáætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila 2026 til 2030. Kynningin verður í beinu streymi hér á Vísi.

Kynningin hefst klukkan 11 á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Ísafold á Sjálandi í Garðabæ. Samhliða verður samkomulag um uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis í Vetrarmýri undirritað.

Mikill skortur er á hjúkrunarrýmum í landinu en um miðjan febrúar lágu 115 eldri borgarar inni á Landspítalanum og biðu eftir plássi á hjúkrunarrými.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Hjúkrunarheimili Eldri borgarar Heilbrigðismál

