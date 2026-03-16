Flestir telja veikindarétt og starfsöryggi ríkari hjá hinu opinbera Lovísa Arnardóttir skrifar 16. mars 2026 10:51 Flestir telja veikindarétt meiri hjá hinum opinbera en í einkageiranum. Vísir/Vilhelm Um 70 prósent telja að veikindaréttur sé meiri í opinbera geiranum og starfsöryggi sömuleiðis. Spurt var í nýrri könnun Maskínu hvort að fólk teldi veikindarétt vera sama í opinbera geiranum og einkageiranum eða meiri í öðrum hvorum? 71 prósent svöruðu því að hann væri meiri í opinbera geiranum, 22 prósent svöruðu að þau teldu að hann væri sami og sjö prósent töldu að hann væri meiri í einkageiranum. Einnig var spurt um starfsöryggi. Þar sögðust 83 prósent telja starfsöryggi meira í opinbera geiranum, tíu prósent töldu það sama í opinbera og einkageiranum og sjö prósent töldu starfsöryggi meira í einkageiranum. Nánar hér á vef Maskínu. Sé litið til ólíkra bakgrunnsbreyta má sjá að fleiri karlar en konur telja veikindarétt meiri hjá hinu opinbera, eða 77,5 prósent karla á móti 63,5 prósent. Einnig er líklegra að þau sem eldri eru telji veikindarétt ríkari hjá hinu opinbera en þau sem yngri eru. Hlutföllin eru nokkuð svipuð eftir búsetu en þó nokkurn mun má sjá eftir því hvaða flokk fólk kýs. Þau sem kjósa Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn eru langlíklegust til að telja að veikindaréttur þeirra sem starfa hjá hinu opinbera sé meiri en í einkageiranum. 82,8 prósent kjósenda Miðflokks telja það og 85,8 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokks. Þá telja 76,3 prósent kjósenda Viðreisnar það líka og 66,5 prósent kjósenda Samfylkingarinnar. 38,3 prósent kjósenda Pírata telja veikindaréttinn ríkari hjá hinu opinbera. Fleiri telja starfsöryggi meira en veikindarétt. Maskína Flestir sammála Þegar kemur að starfsöryggi telja 83,1 prósent að það sé meira hjá hinu opinbera. 87,6 prósent karla segjast telja starfsöryggi meira hjá hinu opinbera og 77,9 prósent kvenna. Niðurstöður eru annars nokkuð svipaðar eftir aldri, búsetu og tekjum. Lítill munur er á stjórnmálaflokkum en þó er mikill meirihluti kjósenda Miðflokks og Sjálfstæðisflokks sem telur starfsöryggi mun meira í opinbera geiranum á meðan meirihluti kjósenda annarra flokka telur það nokkru meira. Samanlagt er hlutfallið nokkuð svipað. Könnunin var lögð fyrir Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks (e. panel) sem dreginn er með tilviljun úr Þjóðskrá, á netinu. Könnunin fór fram dagana 25. febrúar til 3. mars 2026 og voru svarendur 1.002 talsins. Svarendur eru alls staðar að af landinu og á aldrinum 18 ára og eldri. Svör voru vegin samkvæmt mannfjöldatölum Hagstofunnar um kyn, aldur, búsetu og menntun þannig að þau endurspegla þjóðina prýðilega. Við vigtun svara getur birst örlítið misræmi í fjöldatölum og hlutföllum sem orsakast af námundun.