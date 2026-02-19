„Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“

Formaður Félags krabbameinslækna segir rannsóknir Intuens gera meiri skaða en gagn. Þær veiti falskt öryggi sem ýti undir heilsukvíða og krefjist frekari rannsókna sem geti spillt heilsu.
Intuens býður upp á svonefnda heilskoðun til að greina kvilla og sjúkdóma. Fyrirtækið hefur sótt í sig veðrið á nýjan leik eftir áskoranir undanfarin ár. Til dæmis bannaði landlæknisembættið fyrirtækinu að veita þjónustu sem heilbrigðisráðuneytið ógilti síðan í september 2024 og í kjölfarið hefur verið hægt að bóka í heilskoðun fyrir 300 þúsund krónur.
Töluvert hefur farið fyrir markaðsefni frá fyrirtækinu á síðustu mánuðum þar sem ýmsir aðilar úr þjóðfélaginu hafa deilt reynslusögum
Í Íslandi í dag í gær var rætt við mann sem segir að krabbamein á öðru stigi hafi fundist í kjölfar heilskoðunar en svo vildi til að dóttir hans starfar hjá fyrirtækinu.
Í næstu viku verður mál Intuens gegn íslenska ríkinu og Sjúkratryggingum Íslands tekið fyrir hjá héraðsdómi. Þar vill fyrirtækið meina að ríkið hafi bakað sér skaðabótaskyldu með því að bjóða ekki út skoðunarþjónustu með réttum hætti.
Helga Tryggvadóttir, formaður Félags íslenskra krabbameinslækna, segist ekki mæla með þjónustunni þrátt fyrir einstaka jákvæða sögu.
„Við höfum alveg verið skýr með það að við mælum ekki með svona heilskoðunum eins og er boðið upp á hjá Intuens. Ástæðan fyrir því er raunverulega að okkur finnst þetta í raun bara vera óþarfa rannsóknir sem geta valdið meiri skaða en þær gera gagn.“
Hún segir rannsóknir Intuens geta leitt til ofgreininga. Saklausir hlutir sem koma upp á myndum geti krafist óþarfa rannsókna.
„Það getur þýtt það að maður fari í fleiri rannsóknir og oftar. Það getur jafnvel verið skaðlegt hvað varðar geislun sem tengist sumum tegundum myndgreininga. Síðan getur það jafnvel komið til þess að það sé verið að framkvæma ástungur, til að ná greiningu úr litlum hnútum sem sjást á þessum myndum, sem getur þá jafnvel valdið einhverjum skaða í kjölfarið.“
Skoðanirnar veiti falskt öryggi sem ýti undir heilsukvíða. Auðvelt sé að festast í vítahring þar sem farið er ítrekað í skoðun.
„Þá getur þetta valdið kvíða og líka kannski ýmis óljós svör sem koma út úr þessu sem getur verið erfitt að túlka. Það er náttúrulega dýrt að fara í svona rannsókn. Það er mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði.“
Hjalti Már Þórisson, formaður Félags röntgenlækna, tekur undir með Helgu.
„Þegar það er verið að skoða skimun fyrir sjúkdómum þarf að horfa í hagsmuni heildarinnar. Það hafa verið gerðar rannsóknir til að reyna sýna fram á gagnsemi svona rannsókna með segulómun en þær hafa ekki sýnt jákvæðar niðurstöður ennþá. Það er ekkert útilokað að það gerist í framtíðinni. Það er alveg mögulegt að svona rannsóknir verði gagnreyndar síðar meir. Þær eru það ekki núna og því mælum við ekki með svona rannsóknum.“