Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson kom inn á sem varamaður á 73. mínútu gegn Angers í dag.
Eftir afar rýra uppskeru í frönsku úrvalsdeildinni undanfarna tvo mánuði vann Lille langþráðan sigur á Angers, 0-1, í dag.

Gamla brýnið Olivier Giroud skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Hákon Arnar Haraldsson lék síðustu sautján mínúturnar fyrir Lille. Skagamaðurinn hefur leikið 21 af 23 leikjum Lille í frönsku úrvalsdeildinni á tímabilinu og skorað fimm mörk.

Sigurinn í dag var sá fyrsti hjá Lille í deildinni síðan 14. desember á síðasta ári. Fyrir leikinn í dag hafði Lille aðeins fengið tvö stig í síðustu sex deildarleikjum.

Lille er í 5. sæti deildarinnar með 37 stig, átta stigum frá Meistaradeildarsæti.

Næsti leikur Lille er gegn Rauðu stjörnunni í Belgrad í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar á fimmtudaginn. Lille tapaði fyrri leiknum á heimavelli, 0-1.

Franski boltinn

