Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 19:49 Hákon Arnar Haraldsson kom inn á sem varamaður á 73. mínútu gegn Angers í dag. getty/Jean Catuffe Eftir afar rýra uppskeru í frönsku úrvalsdeildinni undanfarna tvo mánuði vann Lille langþráðan sigur á Angers, 0-1, í dag. Gamla brýnið Olivier Giroud skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Hákon Arnar Haraldsson lék síðustu sautján mínúturnar fyrir Lille. Skagamaðurinn hefur leikið 21 af 23 leikjum Lille í frönsku úrvalsdeildinni á tímabilinu og skorað fimm mörk. Sigurinn í dag var sá fyrsti hjá Lille í deildinni síðan 14. desember á síðasta ári. Fyrir leikinn í dag hafði Lille aðeins fengið tvö stig í síðustu sex deildarleikjum. Lille er í 5. sæti deildarinnar með 37 stig, átta stigum frá Meistaradeildarsæti. Næsti leikur Lille er gegn Rauðu stjörnunni í Belgrad í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar á fimmtudaginn. Lille tapaði fyrri leiknum á heimavelli, 0-1. Franski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Enski boltinn „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Enski boltinn Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Fleiri fréttir Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Sjá meira