Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 17:17 Fermín López fagnar glæsimarki sínu gegn Levante. getty/Pedro Salado Spánarmeistarar Barcelona komust á topp spænsku úrvalsdeildarinnar með 3-0 sigri á Levante á heimavelli í dag. Real Madrid tapaði á dramatískan hátt fyrir Osasuna í gær, 2-1, og því var ljóst að Barcelona gæti komist á toppinn með sigri á Levante í dag. Það var aldrei hætta á öðru. Marc Bernal kom Börsungum yfir strax á 4. mínútu og eftir rúman hálftíma tvöfaldaði Frenkie de Jong forskotið. Þegar níu mínútur voru til leiksloka skoraði Fermín López þriðja mark Barcelona með frábæru skoti fyrir utan vítateig. Barcelona er nú með 61 stig á toppi spænsku deildarinnar, einu stigi á undan Real Madrid. Bæði lið hafa leikið 25 leiki. Levante er í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar með átján stig, sjö stigum frá öruggu sæti. Tapið í dag var það fjórða í röð hjá liðinu. Spænski boltinn