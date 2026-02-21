Fótbolti

Horn­spyrnur Dimarcos gerðu gæfu­muninn í sjöunda sigri Inter í röð

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Federico Dimarco átti stóran þátt í báðum mörkum Inter gegn Lecce.
Eftir erfitt tap í Meistaradeild Evrópu á miðvikudaginn náði Inter vopnum sínum á ný með 0-2 sigri á Lecce í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld.

Inter er nú með tíu stiga forskot á granna sína í AC Milan á toppi deildarinnar. Inter hefur unnið sjö deildarleiki í röð og er í góðri stöðu til að vinna ítalska meistaratitilinn í þriðja sinn á síðustu sex árum.

Inter tapaði 3-1 fyrir Bodø/Glimt í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í miðri viku og það tók liðið 75 mínútur að brjóta Lecce á bak aftur í kvöld.

Henrikh Mkhitaryan skoraði þá eftir hornspyrnu frá Federico Dimarco. Önnur hornspyrna ítalska landsliðsmannsins skilaði marki á 82. mínútu en þá skallaði Manuel Akanji boltann í netið.

Dimarco hefur spilað vel í vetur og hefur lagt upp flest mörk allra í ítölsku deildinni, eða fjórtán í 24 leikjum. Hann hefur einnig skorað fimm mörk sjálfur og því komið með beinum hætti að nítján deildarmörkum á tímabilinu.

Mkhitaryan og Akanji komu báðir inn á sem varamenn á 60. mínútu og þeir sáu til þess að Inter náði í þrjú stig á Stadio Via del Mare.

Lecce er í 17. sæti deildarinnar með 24 stig, þremur stigum frá fallsæti. Fiorentina, lið Alberts Guðmundssonar, getur jafnað Lecce að stigum með sigri á Pisa á mánudaginn.

