Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. febrúar 2026 19:00 Federico Dimarco átti stóran þátt í báðum mörkum Inter gegn Lecce. getty/Maurizio Lagana Eftir erfitt tap í Meistaradeild Evrópu á miðvikudaginn náði Inter vopnum sínum á ný með 0-2 sigri á Lecce í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld. Eftir erfitt tap í Meistaradeildinni á miðvikudaginn náði Inter vopnum sínum á ný með 0-2 sigri á Lecce í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld. Inter er nú með tíu stiga forskot á granna sína í AC Milan á toppi deildarinnar. Inter hefur unnið sjö deildarleiki í röð og er í góðri stöðu til að vinna ítalska meistaratitilinn í þriðja sinn á síðustu sex árum. Inter tapaði 3-1 fyrir Bodø/Glimt í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í miðri viku og það tók liðið 75 mínútur að brjóta Lecce á bak aftur í kvöld. Henrikh Mkhitaryan skoraði þá eftir hornspyrnu frá Federico Dimarco. Önnur hornspyrna ítalska landsliðsmannsins skilaði marki á 82. mínútu en þá skallaði Manuel Akanji boltann í netið. Dimarco hefur spilað vel í vetur og hefur lagt upp flest mörk allra í ítölsku deildinni, eða fjórtán í 24 leikjum. Hann hefur einnig skorað fimm mörk sjálfur og því komið með beinum hætti að nítján deildarmörkum á tímabilinu. Mkhitaryan og Akanji komu báðir inn á sem varamenn á 60. mínútu og þeir sáu til þess að Inter náði í þrjú stig á Stadio Via del Mare. Lecce er í 17. sæti deildarinnar með 24 stig, þremur stigum frá fallsæti. Fiorentina, lið Alberts Guðmundssonar, getur jafnað Lecce að stigum með sigri á Pisa á mánudaginn. Ítalski boltinn Mest lesið Frank Booker eldri látinn Körfubolti Fékk skauta í augað á Ólympíuleikunum Sport Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Fótbolti Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Fótbolti Snorri beið spenntur eftir ræðu Dags og er sammála honum Handbolti Sex gull af sex mögulegum: Sögulegur sigur Klæbo á Vetrarólympíuleikunum Sport Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fótbolti „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Enski boltinn Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Enski boltinn Nýjasta aðgerð Lindsey Vonn tók sex klukkutíma Sport Fleiri fréttir Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Man. City - Newcastle | Gætu sett þunga pressu á Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fabregas segist ekki vera stoltur af framkomu sinni FIFA lofar að gefa Gazasvæðinu meira en sex milljarða króna Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“ Fimmti markalausi leikur Söndru í röð Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma KSÍ skilaði rúmum 32 milljónum í hagnað en býst við mun verri afkomu Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA Rooney vill halda Guardiola hjá City „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ „Eins og hann búist ekki við skotum sem er skrítið fyrir markvörð“ Sjá meira