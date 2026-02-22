Fótbolti

Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs

Aron Guðmundsson skrifar
Sverrir Ingi Ingason skoraði langþráð mark í kvöld.
Sverrir Ingi Ingason, fyrirliði Panathinaikos fór fyrir sínu liði er það hafði betur gegn OFI í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Lokatölur 2-0 sigur Panathinaikos.

Sverrir Ingi var sem fyrr í byjunarliði Panathinaikos í hjarta varnarinnar og með fyrirliðabandið og spilaði allan leikinn. 

Andreas Tetteh kom Panathinaikos yfir með fyrsta marki leiksins á 6.mínútu og í uppbótartíma venjulegs leiktíma tvöfaldaði Davide Calabria forystu gestanna með marki úr vítaspyrnu og innsiglaði 2-0 sigur Panathinaikos.

Panathinaikos er nú í 5.sæti grísku úrvalsdeildarinnar með 36 stig eftir tuttugu og einn leik.

Þá var Hjörtur Hermannsson í byrjunarliði Volos og spilaði áttatíu mínútur í 2-1 tapi liðsins gegn Panserraikos. Volos vermir 7.sæti grísku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir.

