Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Aron Guðmundsson skrifar 22. febrúar 2026 16:24 Sverrir Ingi Ingason skoraði langþráð mark í kvöld. Getty/Franco Arland Sverrir Ingi Ingason, fyrirliði Panathinaikos fór fyrir sínu liði er það hafði betur gegn OFI í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Lokatölur 2-0 sigur Panathinaikos. Sverrir Ingi var sem fyrr í byjunarliði Panathinaikos í hjarta varnarinnar og með fyrirliðabandið og spilaði allan leikinn. Andreas Tetteh kom Panathinaikos yfir með fyrsta marki leiksins á 6.mínútu og í uppbótartíma venjulegs leiktíma tvöfaldaði Davide Calabria forystu gestanna með marki úr vítaspyrnu og innsiglaði 2-0 sigur Panathinaikos. Panathinaikos er nú í 5.sæti grísku úrvalsdeildarinnar með 36 stig eftir tuttugu og einn leik. Þá var Hjörtur Hermannsson í byrjunarliði Volos og spilaði áttatíu mínútur í 2-1 tapi liðsins gegn Panserraikos. Volos vermir 7.sæti grísku úrvalsdeildarinnar um þessar mundir.