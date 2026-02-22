Kristian Nökkvi hetja Twente Aron Guðmundsson skrifar 22. febrúar 2026 14:34 Kristian fagnar marki sínu í dag Vísir/Getty Íslenski landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson reyndist hetja Twente í dag þegar að liðið bar sigurorðið af Gröningen í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Lokatölur 2-1 sigur Twente. Kristian Nökkvi var í byrjunarliði Twente og í stöðunni 1-1 á 48.mínútu skoraði hann annað mark Twente sem átti eftir að reynast sigurmark leiksins. Vel að verki staðið hjá Íslendingnum sem spilaði 86 mínútur í dag. Með sigrinum lyftir Twente sér upp í 5.sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, þar er liðið með 38 stig eftir 24 leiki. Hollenski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Nott. Forest - Liverpool | Nálgast verðmætustu sætin Enski boltinn Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Púðurskot hjá Viggó og áfram gengur ekkert hjá Göppingen Handbolti Fleiri fréttir Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Nott. Forest - Liverpool | Nálgast verðmætustu sætin Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fabregas segist ekki vera stoltur af framkomu sinni FIFA lofar að gefa Gazasvæðinu meira en sex milljarða króna Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“ Fimmti markalausi leikur Söndru í röð Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Sjá meira