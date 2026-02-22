Fótbolti

Kristian Nökkvi hetja Twente

Aron Guðmundsson skrifar
Kristian fagnar marki sínu í dag
Kristian fagnar marki sínu í dag Vísir/Getty

Íslenski landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson reyndist hetja Twente í dag þegar að liðið bar sigurorðið af Gröningen í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Lokatölur 2-1 sigur Twente.

Kristian Nökkvi var í byrjunarliði Twente og í stöðunni 1-1 á 48.mínútu skoraði hann annað mark Twente sem átti eftir að reynast sigurmark leiksins. 

Vel að verki staðið hjá Íslendingnum sem spilaði 86 mínútur í dag. 

Með sigrinum lyftir Twente sér upp í 5.sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, þar er liðið með 38 stig eftir 24 leiki.

Hollenski boltinn

