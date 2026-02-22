Fótbolti

Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri

Aron Guðmundsson skrifar
Mikael Egill í leik með Genoa
Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson spilaði allan leikinn fyrir Genoa í mikilvægum 3-0 sigri liðsins gegn Torino í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Mikael Egill leikur lykilhlutverk í liði Genoa og leikur dagsins var gífurlega mikilvægur, bæði lið á svipuðum stað í deildinni og þurftu stig til að koma sér enn lengra frá fallsætinu.

Lið Genoa réði ferðinni í dag og mörk frá Brooke Norton-Cuffy og Caleb Ekuban sáu til þess að liðið fór með tveggja marka forystu inn til búningsherbergja í hálfleik, 2-0.

Mark frá Junior Messias undir lok venjulegs leiktíma innsiglaði síðan frábæran 3-0 sigur liðsins. 

Með sigrinum fer Genoa upp fyrir Torino í 14.sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar. Torino er sæti neðar en bæði lið eru með 27 stig og sem stendur sex stigum frá fallsæti.

