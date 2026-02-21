Hildur Antonsdóttir var í byrjunarliði Madrid CFF og lagði upp eitt mark í stórsigri liðsins á Alhama CF í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Lokatölur 5-0 sigur Madrid CFF.
Madrid CFF er að berjast í efri hluta deildarinnar um þessar mundir á meðan að Alhama CF er í harðri fallbaráttu. Hildur og hennar liðsfélagar áttu ekki í neinum vandræðum með að ná í sigur í dag.
Ísinn var brotinn með fyrsta marki leiksins strax á áttundu mínútu og áður en fyrri hálfleikur hafði runnið sitt skeið var staðan orðin 3-0 Madrid CFF í vil. Hildur stóð sig vel á miðjunni og lagði upp annað mark liðsins.
Tvö mörk til viðbótar í seinni hálfleik sáu til þess að Madrid CFF fór með 5-0 sigur af hólmi. Sigurinn lyftir liðinu upp í 7.sæti spænsku deildarinnar þar sem Madrid er nú með 30 stig en liðin í kring eiga öll eftir að spila sína leiki í 21.umferðinni.