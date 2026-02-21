Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. febrúar 2026 16:55 Tómas Bent Magnússon og félagar eru enn ósigraðir á heimavelli í skosku úrvalsdeildinni á þessu tímabili. getty/Paul Devlin Hearts náði fimm stiga forskoti á toppi skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 1-0 sigri á Falkirk í dag. Tómas Bent Magnússon var í byrjunarliði Hearts. Eftir sigurinn í dag er Hearts með sextíu stig á toppi skosku deildarinnar, fimm stigum á undan Rangers sem mætir Livingston á morgun. Celtic er í 3. sætinu með 54 stig en á tvo leiki til góða á Hearts. Eina mark leiksins á Tynecastle Park í Edinborg í dag skoraði Kasakinn Islam Chesnokov á lokamínútu fyrri hálfleiks. Þetta var fyrsta mark hans fyrir Hearts. Nýbakaði faðirinn Tómas Bent lék fyrstu 82 mínúturnar á miðjunni hjá Hearts. Eyjamaðurinn kom til Hearts frá Val síðasta sumar og hefur verið í stóru hlutverki hjá skoska liðinu sem hefur komið svo mikið á óvart í vetur. Hearts hefur verið sérstaklega öflugt á heimavelli í vetur. Liðið hefur unnið tíu af fjórtán heimaleikjum sínum í skosku úrvalsdeildinni á þessu tímabili og gert fjögur jafntefli. Næsti leikur Hearts er gegn Aberdeen á Tynecastle Park eftir viku. Skoski boltinn Mest lesið Frank Booker eldri látinn Körfubolti Fékk skauta í augað á Ólympíuleikunum Sport Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Fótbolti Snorri beið spenntur eftir ræðu Dags og er sammála honum Handbolti Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Fótbolti Sex gull af sex mögulegum: Sögulegur sigur Klæbo á Vetrarólympíuleikunum Sport Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fótbolti „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Enski boltinn Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Enski boltinn Nýjasta aðgerð Lindsey Vonn tók sex klukkutíma Sport Fleiri fréttir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fabregas segist ekki vera stoltur af framkomu sinni FIFA lofar að gefa Gazasvæðinu meira en sex milljarða króna Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“ Fimmti markalausi leikur Söndru í röð Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma KSÍ skilaði rúmum 32 milljónum í hagnað en býst við mun verri afkomu Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA Rooney vill halda Guardiola hjá City „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ „Eins og hann búist ekki við skotum sem er skrítið fyrir markvörð“ Kominn með nóg af flakkinu „Mér býður við þessu, satt best að segja“ „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Slot býst við Isak í mars og vonast eftir „bestu útgáfunni“ af honum Hákon tekinn af velli í hálfleik í tapleik Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Sjá meira