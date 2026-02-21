Fótbolti

Tómas Bent og fé­lagar með fimm stiga for­skot í Skot­landi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Tómas Bent Magnússon og félagar eru enn ósigraðir á heimavelli í skosku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.
Hearts náði fimm stiga forskoti á toppi skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 1-0 sigri á Falkirk í dag. Tómas Bent Magnússon var í byrjunarliði Hearts.

Eftir sigurinn í dag er Hearts með sextíu stig á toppi skosku deildarinnar, fimm stigum á undan Rangers sem mætir Livingston á morgun. Celtic er í 3. sætinu með 54 stig en á tvo leiki til góða á Hearts.

Eina mark leiksins á Tynecastle Park í Edinborg í dag skoraði Kasakinn Islam Chesnokov á lokamínútu fyrri hálfleiks. Þetta var fyrsta mark hans fyrir Hearts.

Nýbakaði faðirinn Tómas Bent lék fyrstu 82 mínúturnar á miðjunni hjá Hearts.

Eyjamaðurinn kom til Hearts frá Val síðasta sumar og hefur verið í stóru hlutverki hjá skoska liðinu sem hefur komið svo mikið á óvart í vetur.

Hearts hefur verið sérstaklega öflugt á heimavelli í vetur. Liðið hefur unnið tíu af fjórtán heimaleikjum sínum í skosku úrvalsdeildinni á þessu tímabili og gert fjögur jafntefli.

Næsti leikur Hearts er gegn Aberdeen á Tynecastle Park eftir viku.

Skoski boltinn

