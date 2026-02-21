Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. febrúar 2026 19:43 Leikmenn Osasuna fagna sigurmarki Raúls García gegn Real Madrid. getty/Cesar Ortiz Real Madrid varð af mikilvægum stigum í toppbaráttu spænsku úrvalsdeildarinnar eftir 2-1 tap fyrir Osasuna í kvöld. Þegar ein mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma tapaði Dani Ceballos boltanum á vallarhelmingi Real Madrid. Raúl García lék skemmtilega á tvo varnarmenn Real Madrid og kom boltanum svo framhjá Thibaut Courtois í marki gestanna frá höfuðborginni. Osasuna náði forystunni fyrst á 38. mínútu þegar króatíski framherjinn Ante Budimir skoraði úr vítaspyrnu. Vinícius Júnior, sem hefur verið mikið í fréttunum eftir að hafa orðið fyrir kynþáttafordómum í leiknum gegn Benfica í Meistaradeild Evrópu á þriðjudaginn, jafnaði fyrir Real Madrid á 73. mínútu. Gestirnir freistuðu þess að skora sigurmarkið en varð ekki kápan úr því klæðinu heldur voru það heimamenn sem fengu öll stigin þrjú eftir mark Garcías. Real Madrid er með tveggja stiga forskot á toppi spænsku deildarinnar en Barcelona getur komist upp fyrir erkifjendur sína með sigri á Levante á morgun. Osasuna, sem er ósigrað í síðustu sex deildarleikjum, er í 9. sæti með 33 stig. Spænski boltinn