Fótbolti

Læri­sveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli

Aron Guðmundsson skrifar
Cesc fagnar hér marki Vojvoda á hliðarlínunni í leik dagsins.
Cesc fagnar hér marki Vojvoda á hliðarlínunni í leik dagsins. Vísir/Getty

Como vann mikilvægan 2-0 útisigur gegn Juventus í baráttu sinni um Evrópusæti í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.  

Como hafði farið í gegnum þrjá leiki í deildinni í aðdraganda þessa leiks án þess að krækja í sigur en það breyttist í dag í mikilvægum leik gegn Juventus. 

Það dró til tíðinda strax á tólftu mínútu í dag þegar að Mergim Vojvoda kom Como yfir með fyrsta marki leiksins. Reyndist mark Kósóvans það eina í fyrri hálfleik. 

Þegar komið var fram á 61. mínútu leiksins tvöfaldaði Frakkinn Maxence Caqueret forystu Como og innsiglaði um leið 2-0 sigur liðsins. 

Afar mikilvægur sigur fyrir Como sem er nú í sjötta sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar, aðeins stigi á eftir Juventus sem vermir fimmta sætið. 

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið