Como vann mikilvægan 2-0 útisigur gegn Juventus í baráttu sinni um Evrópusæti í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Como hafði farið í gegnum þrjá leiki í deildinni í aðdraganda þessa leiks án þess að krækja í sigur en það breyttist í dag í mikilvægum leik gegn Juventus.
Það dró til tíðinda strax á tólftu mínútu í dag þegar að Mergim Vojvoda kom Como yfir með fyrsta marki leiksins. Reyndist mark Kósóvans það eina í fyrri hálfleik.
Þegar komið var fram á 61. mínútu leiksins tvöfaldaði Frakkinn Maxence Caqueret forystu Como og innsiglaði um leið 2-0 sigur liðsins.
Afar mikilvægur sigur fyrir Como sem er nú í sjötta sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar, aðeins stigi á eftir Juventus sem vermir fimmta sætið.