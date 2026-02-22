Fótbolti

Al­fons stóð vaktina frá­bær­lega í stór­sigri

Aron Guðmundsson skrifar
Alfons í leik dagsins
Alfons í leik dagsins Vísir/Getty

Alfons Sampsted var í byrjunarliði GA Eagles og spilaði allan leikinn í 4-0 sigri liðsins gegn Heracles í hollensku úrvalsdeildinni í dag. 

GA Eagles réði lögum og lofum í leik dagsins og komust yfir á 30.mínútu, Sören Tengstedt skoraði það mark sem reyndist eina mark fyrri hálfleiksins, 1-0.

Þrjú mörk á tæplega sautján mínútna kafla í seinni hálfleik gerðu síðan út um leikinn fyrir GA Eagles sem fór með 4-0 sigur af hólmi.

Samkvæmt tölfræði á vefsíðunni Sofascore átti Alfons flottan leik í hægri bakvarðastöðunni hjá GA Eagles vann flestar tæklingar og einvígi sem hann fór í. 

Stefán Ingi Sigurðarsson byrjaði leikinn á meðal varamanna hjá GA Eagles en kom inn á í stöðunni 2-0 þegar rétt tæpar 60 mínútur voru liðnar af leiknum. 

Sigur GA Eagles lyftir liðinu upp í 12.sæti hollensku úrvalsdeildarinnar. Þar situr liðið með 26 stig eftir 24 leiki.

Hollenski boltinn

