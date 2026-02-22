Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Aron Guðmundsson skrifar 22. febrúar 2026 15:22 Alfons í leik dagsins Vísir/Getty Alfons Sampsted var í byrjunarliði GA Eagles og spilaði allan leikinn í 4-0 sigri liðsins gegn Heracles í hollensku úrvalsdeildinni í dag. GA Eagles réði lögum og lofum í leik dagsins og komust yfir á 30.mínútu, Sören Tengstedt skoraði það mark sem reyndist eina mark fyrri hálfleiksins, 1-0. Þrjú mörk á tæplega sautján mínútna kafla í seinni hálfleik gerðu síðan út um leikinn fyrir GA Eagles sem fór með 4-0 sigur af hólmi. Samkvæmt tölfræði á vefsíðunni Sofascore átti Alfons flottan leik í hægri bakvarðastöðunni hjá GA Eagles vann flestar tæklingar og einvígi sem hann fór í. Stefán Ingi Sigurðarsson byrjaði leikinn á meðal varamanna hjá GA Eagles en kom inn á í stöðunni 2-0 þegar rétt tæpar 60 mínútur voru liðnar af leiknum. Sigur GA Eagles lyftir liðinu upp í 12.sæti hollensku úrvalsdeildarinnar. Þar situr liðið með 26 stig eftir 24 leiki. Hollenski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Nott. Forest - Liverpool | Nálgast verðmætustu sætin Enski boltinn Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Púðurskot hjá Viggó og áfram gengur ekkert hjá Göppingen Handbolti Fleiri fréttir Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Nott. Forest - Liverpool | Nálgast verðmætustu sætin Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fabregas segist ekki vera stoltur af framkomu sinni FIFA lofar að gefa Gazasvæðinu meira en sex milljarða króna Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“ Fimmti markalausi leikur Söndru í röð Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Sjá meira