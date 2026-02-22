Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Aron Guðmundsson skrifar 22. febrúar 2026 14:05 Linda Líf og Elísa Lana öflugar fyrir lið sitt Mynd: Kristianstad Elíasa Lana Sigurjónsdóttir og Linda Líf Boama tryggðu Kristianstad 3-2 sigur gegn Pitea í sænska bikarnum í fótbolta í dag. Sænska bikarkeppnin hefst á riðlakeppni og var önnur umferð þriðja riðils spiluð í dag. Þar var lið Kristianstad, með þær Lindu Líf og Elísu Lönu, í eldlínunni en liðið spilar undir stjórn Nik Chamberlain sem gerði Breiðablik að tvöföldum meisturum hér heima á síðasta tímabili. Linda Líf, sem gekk í raðir Kristianstad frá Víkingi Reykjavík fyrir tímabilið kom Kristianstad yfir í leiknum með fyrsta markinu á 38.mínútu. Aðeins tveimur mínútum síðar tvöfaldaði Elísa Lana forystu liðsins með öðru marki leiksins. Staðan orðin 2-0. Gestirnir í liði Pitea minnkuðu muninn með marki frá Shiho Matshubara á 68.mínútu en það tók Elísu Lönu aðeins eina mínútu frá marki Shiho til þess að bæta við þriðja marki Kristianstad, 3-1. Alexandera Hellekant skoraði annað mark Pitea mínútu síðar en nær komust gestirnir ekki. Lokatölur 3-2 sigur Kristianstad. Með sigrinum tyllir Kristianstad sér í toppsæti síns riðils og er þar með 4 stig eftir fyrstu tvo leiki sína, stigi meira en Malmö. Með sigri þar gulltryggir Kristianstad sig áfram í bikarnum. Sænski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Púðurskot hjá Viggó og áfram gengur ekkert hjá Göppingen Handbolti Nott. Forest - Liverpool | Nálgast verðmætustu sætin Enski boltinn Fleiri fréttir Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Nott. Forest - Liverpool | Nálgast verðmætustu sætin Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fabregas segist ekki vera stoltur af framkomu sinni FIFA lofar að gefa Gazasvæðinu meira en sex milljarða króna Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“ Fimmti markalausi leikur Söndru í röð Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma KSÍ skilaði rúmum 32 milljónum í hagnað en býst við mun verri afkomu Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Sjá meira