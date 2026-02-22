Fótbolti

Ís­lensk markaveisla í sigri Kristianstad

Aron Guðmundsson skrifar
Linda Líf og Elísa Lana öflugar fyrir lið sitt
Linda Líf og Elísa Lana öflugar fyrir lið sitt Mynd: Kristianstad

Elíasa Lana Sigurjónsdóttir og Linda Líf Boama tryggðu Kristianstad 3-2 sigur gegn Pitea í sænska bikarnum í fótbolta í dag. 

Sænska bikarkeppnin hefst á riðlakeppni og var önnur umferð þriðja riðils spiluð í dag. Þar var lið Kristianstad, með þær Lindu Líf og Elísu Lönu, í eldlínunni en liðið spilar undir stjórn Nik Chamberlain sem gerði Breiðablik að tvöföldum meisturum hér heima á síðasta tímabili. 

Linda Líf, sem gekk í raðir Kristianstad frá Víkingi Reykjavík fyrir tímabilið kom Kristianstad yfir í leiknum með fyrsta markinu á 38.mínútu. 

Aðeins tveimur mínútum síðar tvöfaldaði Elísa Lana forystu liðsins með öðru marki leiksins. Staðan orðin 2-0. 

Gestirnir í liði Pitea minnkuðu muninn með marki frá Shiho Matshubara á 68.mínútu en það tók Elísu Lönu aðeins eina mínútu frá marki Shiho til þess að bæta við þriðja marki Kristianstad, 3-1. 

Alexandera Hellekant skoraði annað mark Pitea mínútu síðar en nær komust gestirnir ekki. Lokatölur 3-2 sigur Kristianstad. 

Með sigrinum tyllir Kristianstad sér í toppsæti síns riðils og er þar með 4 stig eftir fyrstu tvo leiki sína, stigi meira en Malmö. Með sigri þar gulltryggir Kristianstad sig áfram í bikarnum.

Sænski boltinn

