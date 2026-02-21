Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 08:00 Í þætti Eftirmála rifjar Magni upp aðdragandann að þessu ótrúlega ævintýri. Samsett „Þetta var verulega mikið sjokk. Á þessum tímapunkti hefði ég bara átt að fara eitthvað út í sveit og vera þar, því þetta var bara svona, þetta var aðeins of mikið,“ segir Magni Ásgeirsson um heimkomuna til Íslands eftir þátttöku í bandarískum raunverulega þætti fyrir tuttugu árum. Frægðin steig Magna til höfuðs um stund en hann fann sjálfan sig og hamingjusama tíma með fjölskyldu sinni. Þetta kemur fram í nýjasta þætti Eftirmála í umsjón Nadine Guðrúnar Yaghi og Þórhildar Þorleifsdóttur en þar er fjallað um þátttöku Magna í raunveruleikaþættinum Rockstar Supernova árið 2006 – sem varð til þess að „Magnaæði“ greip um sig hér á landi. Þjóðin stóð á öndinni í þrjá mánuði, vakti á nóttunni til að kjósa Magna og samkeppnisaðilar á fjarskiptamarkaði fóru í samstillt átak til að koma sem flestum atkvæðum út til Magna svo hann kæmist áfram í þættinum. Komu fyrir tilstilli vináttu Þann 8. mars 2006 birtist frétt á Vísi undir fyrirsögninni: „Leita að næsta söngvara.“ Í fréttinni var sagt frá því að trommuleikarinn Tommy Lee (Mötley Crüe), Jason Newsted (fyrrverandi bassaleikari Metallica) og Gilby Clarke (fyrrverandi gítarleikari Guns N’ Roses) hefðu stofnað ofurgrúppuna Supernova og hygðust finna sér söngvara í gegnum raunveruleikaþáttinn Rockstar Supernova. Á þessum tíma var SkjárEinn í mikilli sókn með raunveruleikaþætti. Streymisveitur höfðu enn ekki rutt sér til rúms og sjónvarpsefni var enn þá sýnt í línulegri dagskrá. Nokkrum dögum eftir fyrstu fréttina var greint frá því að áheyrnarprufur fyrir Rockstar Supernova yrðu haldnar á Íslandi. Það þótti furðulegt í sjálfu sér: hvers vegna Reykjavík? Í þætti Eftirmála er rætt við Magnús Ragnarsson sem á þessum tíma var sjónvarpsstjóri á SkjáEinum. Af hverju komið þið ekki bara líka til Íslands? „Hugmyndin kemur upp á fundi með Mark Burnett, sem er framleiðslufyrirtæki úti í Los Angeles, og það er Björn Þórir Sigurðsson, Bússi, sem var dagskrárstjóri á Skjánum á þessum tíma sem á nú eiginlega heiðurinn af þessu. Hann er þarna á fundi með þeim og þeir eru að segja honum frá þessu nýja „projecti“ sem er Rockstar Supernova, og þeir ætla að fara í prufur í New York, London og Melbourne. Og hann segir: „Af hverju komið þið ekki bara líka til Íslands?“ Þetta voru vinir okkar og þeir voru bara til í það,“ rifjar Magnús upp, en fyrir utan Reykjavík voru haldnar prufur í Los Angeles, New York, London og Melbourne. Magnús Ragnarsson var sjónvarpsstjóri á SkjáEinum á þeim tíma þegar Magnaæðið gekk yfir landið.Vísir/Ívar „Þannig að þetta var bara fyrir vináttu sem þeir komu hingað. Við héldum prufur á Gauknum. Og það voru meira að segja fleiri en einn sem komu til greina frá Íslandi. En það voru fíkniefnabrot sem stoppuðu einhverja í að komast til Bandaríkjanna. En Magni fór,“ segir Magnús og á þar við Guðmund Magna Ásgeirsson, sem á þessum tíma var 27 ára gamall tónlistarmaður að norðan sem hafði þegar gert garðinn frægan hér á landi með hljómsveitinni Á móti sól. „Hvað í andskotanum er að landinu þínu?“ Í þætti Eftirmála rifjar Magni upp aðdragandann að þessu ótrúlega ævintýri. „Vinur minn, Heimir, hringir í mig og segir: „Heyrðu, við erum að fara niður á Gauk á Stöng í áheyrnarpróf.“ Ég svara: „Nei, ég er í vinnunni. Það er miðvikudagsmorgunn. Þú ert vitlaus.“ En hann gafst ekki upp. „Jú, ég sæki þig, fáðu þér frí.“ Og einhvern veginn endaði það þannig að við fórum klukkan tíu um morguninn niður á Gauk á Stöng. Þar voru bara allir. Það var eiginlega eins og árshátíð hjá íslenska bransanum. Þetta var mjög fyndið. Þarna voru Jenny Brennpólís, ég og Heimir, Gunni Óla, Christopher Lights on the Highway, rokk og popp í bland, fullt af stelpum líka. Heiða úr Idol var þarna og bara haugur af fólki. Stemningin var mjög skemmtileg, meðal annars af því að það hafði enginn setið edrú á Gauknum svona lengi. Svo fóru allir einn af öðrum fram á svið og niður af sviði með kassagítarinn sinn eða með playback. Það var einhver gaur með kameru sem spjallaði aðeins við mann, maður söng eitt lag og svo fór maður bara aftur heim. Það var ekkert meira gert úr því á þeim tímapunkti. Um mánuði seinna var svo hringt og spurt hvort maður væri ekki til í að koma í aðeins stærra áheyrnarpróf, sem sagt til LA.“ Nokkrir Íslendingar komust áfram og fjögur þeirra fóru síðan saman til Los Angeles í sextán manna úrslit. Nýbakaður faðir og alls engin villa Þann 22. júní 2006 birtist síðan frétt á Vísi um að Magni væri kominn í fimmtán manna úrslit í Rockstar Supernova. Þar kom fram að Íslendingar gætu í fyrsta sinn haft áhrif á gang mála með því að taka þátt í kosningu með SMS eða MSN. Þættirnir áttu að hefjast 6. júlí. Magni var á þessum tíma 27 ára og nýbakaður faðir. „Við vorum nýbúin að taka í gegn íbúð í Skjálfandafirði og þetta var ekki alveg á planinu. Ég þurfti auðvitað að setjast niður með konunni og hljómsveitinni og eiga mjög alvarlegt samtal um þetta. Allir voru á því að ég ætti að drífa mig, taka sénsinn og hafa gaman, því þetta væri ævintýri og tækifæri. Kannski gerðum við okkur þó ekki alveg grein fyrir því í hvað við vorum að fara. Þetta fór aðeins úr böndunum þarna. Á meðan Magni var að taka þátt í keppninni bjó hann ásamt hinum keppendunum í húsi í Pasadena. Hann lýsir því að keppendur hafi verið nánast lokaðir af í húsinu sem lýst var sem villa þótt Magni kannist ekki við neinn glæsileika. „Þú ert ekki með neinn síma, þú ert ekki með internet, þú ert ekki með sjónvarp, þú ert ekki með neitt. Þú mátt ekki vita hvað er um að vera. Þú mátt hringja heim til þín tvisvar í viku. En ég gerði þeim fullkomlega ljóst að ég væri með sex ára gamalt barn og ég ætlaði að hringja í konuna mína þegar ég vildi. Það var bara tekið vel í það, sko.“ Hann segist í fyrstu engan veginn hafa áttað sig á þeim gífurlega áhuga sem skapast hafði á þáttunum heima á Íslandi, enda hafði hann ekki aðgang að sjónvarpi á þessum tíma. Hann lýsir viku þar sem hann var í „bottom three“ og þurfti að syngja snemma morguns til að halda sér inni, en svo viku seinna vann hann vikuna með yfirburðum. „Vikuna eftir þá vann ég, ég var bara langefstur,“ segir Magni. „Við erum að tala um þátt sem var sýndur í fimm löndum og ég rústaði keppninni þá viku. Og þá sögðu dómararnir við mig: „Hérna, hvað í andskotanum er að landinu þínu? Búa ekki fjórir þarna eða eitthvað?“ Ég sagði: „Jú.“ Og þeir: „Já, meirihluti atkvæðanna var bara frá Íslandi, bara í þessum eina þætti.“ Þá var þetta sem sagt komið út í bull.“ Magnús Ragnarsson lýsir þessu einnig út frá viðskiptalíkaninu sem þá var til. Magnús Ragnarsson var í aðalhlutverki hjá Skjá einum á þessum árum. Hann segir þáttinn hafa verið himnasendingu sem svar við Idol-inu á Stöð 2 sem naut mikilla vinsælda á þessum árum.Vísir/Ívar Fannar „Við borguðum bara eins og við værum að kaupa skemmtiþátt frá Ameríku,“ segir Magnús. „Þetta voru ekki einu sinni þúsundir dollara per þátt sem Skjárinn borgaði. Og við höfðum himin höndum gripið þegar þetta gerðist, því við vorum að keppa við Idol á fullu.“ Með Rockstar Supernova varð til óvenjuleg blanda af markaðslegri uppbyggingu, almennri þjóðarsamstöðu og fjölmiðlahringsveiflu sem óx dag frá degi. „Það eina sem við gátum gert var að krossleggja fingur og vona að það yrði einhver íslenskur keppandi í þáttunum. Magni kemst áfram og svo kemst hann alltaf áfram í gegnum allan niðurskurð. Og þetta var bara hvalreki fyrir okkur. Þetta var miklu meira heldur en við gátum nokkurn tímann vonað. Þjóðin var andvaka Á þessum tíma hrönnuðust inn umfjallanir og blaðagreinar og fólk vildi greinilega vita allt um Magna, sem var nú orðinn „Magni okkar.“ Sálarlíf þjóðarinnar hafði sömuleiðis breyst, enda stemningin í kringum Magna og þættina svipuð og þegar íslenska landsliðinu í handknattleik gengur vel á stórmótum. Á Íslandi voru þættirnir sýndir um miðnætti eða síðar vegna tímamunar. Þrátt fyrir það vöktu Íslendingar fram á nótt til að horfa og taka þátt í SMS-kosningu. Ófáir mættu vansvefta í vinnuna á miðvikudögum og fimmtudögum enda var um fátt annað rætt á kaffistofum landsins en velgengni Magna í þættinum. Þann 30. ágúst var sagt frá því að Menntaskólinn á Egilsstöðum hefði gefið frí í fyrsta tíma vegna þáttarins sem sýndur var klukkan eitt um nótt. Magni er frá Borgarfirði eystri svo margir nemendur könnuðust við kappann. Nemendur og starfsfólk sameinuðust í áhorfi í hátíðarsal skólans. Sama dag birtist frétt um að netþjónar hefðu ekki undan að taka við atkvæðum þegar kosning hófst. SMS-skeyti komust til skila en erfitt var að kjósa á netinu fyrsta klukkutímann vegna álags. Þá fór einnig á flug sú aðferð að „blekkja kosningakerfið“ með því að stilla tölvuna á Hawaii-tíma. Magni endaði með langflest atkvæði þá vikuna og þetta litla þjóðarátak skilaði sér sannarlega. Með hverjum þættinum komst Magni nær því að vinna og komast inn í úrslitaþáttinn. Þjóðin lagðist bókstaflega á eitt og sýndi ótrúlega samstöðu. Daginn sem næstsíðasti þátturinn var sýndur birtist frétt á Vísi undir fyrirsögninni: „Þjóðarátak fyrir Magna.“ Í fréttinni segir meðal annars: „Nú eru eftir fimm í Rockstar og með atkvæðagreiðslunni í nótt ræðst hver eða hverjir detta mögulega út aðra nótt. Samstillt átak Íslendinga fyrir viku gerði það að verkum að Magni var aldrei í fallhættu – og nú er þjóðin hvött til að endurtaka leikinn. Svo mikið er í húfi fyrir þjóðarsálina að jafnvel erkiféndur í íslenskri samkeppnisbaráttu – Síminn og Vodafone hafa nú stillt sína strengi saman og boðið ódýra símakosningu fyrir Magna.“ Í þætti Eftirmála rifjar Magnús upp að áhorfið á þessum tíma hafi verið „algjörlega sturlað.“ „Þetta var sýnt á nóttunni á Íslandi og fólk var að vaka, sko, jafnvel með börn um miðjar nætur til að horfa á þáttinn. Síðan var alltaf símakosning og þátttakan í henni var gríðarleg. Íslendingar stilltu tölvurnar sínar á Hawaii-tíma til að geta kosið lengur, og það bara bunuðu atkvæðin frá Íslandi. Þeir skildu ekkert hvað var í gangi úti,“ segir Magnús. Það var bara áramótaskaupsáhorf á hvern einasta þátt eftir að Magni byrjaði. Fjórða sæti niðurstaðan Íslenska þjóðin var óstarfhæf á þessum tíma en það skilaði sér. Á þessum tíma voru íslenskir miðlar farnir að greina frá því að Magni væri orðinn frægari en Björk og að vinsældir hans næðu út fyrir landsteinana. Á uppboðssvefninum eBay gátu aðdáendur Magna til að mynda fest kaup á armbandi og músamottu með mynd af honum. Magni komst síðan alla leið í lokaþátt Rockstar Supernova og þar flutti hann bæði frumsamið lag og lagið Hush með Deep Purple. Að lokum fór svo að Magni endaði í fjórða sæti en Kanadamaðurinn Lukas Rossi fór með sigur af hólmi og hlotnaðist það hnoss að verða söngvari hljómsveitarinnar Supernova.Magni kvaðst sáttur við árangurinn og sagðist vonast til að komast heim til Íslands og fá að vera með fjölskyldu sinni. Ótrúlegar móttökur Þann 17. september 2006 söfnuðust hátt í tíu þúsund manns saman í vetrargarðinum í Smáralind til að taka á móti Magna. Beinar útsendingar voru frá viðburðinum, dagskráin teygðist fram yfir áætlaðan tíma þar sem fólk beið óþreyjufullt, mótorhjólaklúbburinn Sniglarnir fylgdi Magna í frá Keflavíkurflugvelli og þegar hann loks gekk á svið ætlaði allt um koll að keyra. Valgerður Sverrisdóttir, þáverandi utanríkisráðherra, steig fram og þakkaði Magna formlega „fyrir hönd þjóðarinnar“ og afhenti honum bók um Kjarval sem táknræna viðurkenningu á þeirri þjóðarstemningu sem hafði myndast í kringum hann. Kjarval er frá Borgarfirði eystri eins og Magni. Í fréttum kom fram að í hugum þeirra sem mættu í Smáralind hafi enginn vafi leikið á því að Magni væri sigurvegari, þótt hann hafi endað í fjórða sæti. „Ég fattaði ekkert þegar ég kom heim. Við lentum í Keflavík og það var fylgd frá Keflavík í Smáralindina, sniglarnir voru með heiðursfylgd. Það voru bara mótorhjól alls staðar í kringum okkur og ég var bara: „Ókei, hvað er þetta?“ Svo komum við í Smáralind og maður var ekki búinn að sofa í tvo daga, eftir ferðalagið,“ segir Magni í samtali við Eftirmál og bætir við: „Öll ættin mín var þarna og ég var bara í einhverju svona móki, alveg bara: „Hvað gengur á hérna?“ Ég var bara nýkominn út úr einhverri búbblu sem maður var búinn að vera inni í í þrjá mánuði og svo bara hélt þetta áfram. Átta mánaða vitleysa Magni rifjar upp að á tímabili hafi hann varla getað farið út úr húsi án þess að vera umsetinn. „Þá voru allt í einu komnir svona þúsund manns bara í kringum okkur. Og allir sem voru með mér, það var gjörsamlega runnið af þeim því þeir voru búnir að búa til svona keðju í kringum mig, bara eins og þeir væru allir lífverðirnir mínir. Og svo var mér bara hent aftur inn í leigubíl: „Farðu með hann heim!“ Þannig var þetta í svona átta mánuði.“ Magni segist í raun ekki hafa áttað sig á ástandinu sem hafði skapast á Íslandi í kringum þátttöku hans í keppninni– ekki fyrr en hann kom í Smáralindina. „Ég vakti til að kjósa þig!“ „Þetta var verulega mikið sjokk. Á þessum tímapunkti hefði ég bara átt að fara eitthvað út í sveit og vera þar, því þetta var bara svona, þetta var aðeins of mikið.“ Í ár eru liðin tuttugu ár frá þessu ævintýri en Magni er engu að síður reglulega minntur á þetta skrautlega tímabil. Svona fimmtán sinnum í viku að meðaltali er einhver að tala um þetta. Þessar setningar eins og „Ég vakti“ og „Ég vakti til að kjósa þig“ – ég er búinn að heyra hana oftar en góðan daginn,“ segir Magni, sem enn í dag er kallaður „Magnificent“ og „Magni okkar“, og þykir mjög vænt um það. Sáttur í dag Í þættinum viðurkennir Magni að frægðin hafi stigið honum aðeins til höfuðs á tímabili og að hann hafi „krassað“ verulega eftir heimkomuna til Íslands. Hann lýsir því sjálfur sem andlegu álagi: að koma úr rútínu þar sem hann þurfti bara að borða og syngja, og inn í heim þar sem allt var á hvolfi. Hann líkir upplifuninni við eitthvað sem hann kallar „Stokkhólmsheilkenni“ í þeim skilningi að hann hafi nánast saknað einfaldleikans í einangruninni. „Við vorum vissulega búnir að vera í hljómsveit í tíu ár og búnir að eiga fullt af plötum og gullplötum og spila milljón sinnum og allt það, en þetta var bara svolítið svona annað.“ Magni segist þó aldrei hafa séð eftir þátttöku sinni í Rock Star. „Ég sá alveg bara eftir alls konar hlutum sem maður gerir þegar maður er orðinn vitleysingur. Þú breytist í einhvern annan, þú verður leiðinlegri þú, leiðinlegri útgáfa af því sem þú átt að vera. En ég sé alls ekki eftir því, vegna þess að þetta verður til þess að ég verð sá sem ég er svo aftur í dag. Og mér finnst ég vera bara mjög skemmtilegur í dag og bara mjög afslappaður. Í sundur en fundu ástina á ný Stuttu eftir heimkomu fóru Magni og Eyrún, unnusta hans og barnsmóðir, í sundur tímabundið en aðstæðurnar og áreiti voru slík að þau enduðu á að senda frá sér yfirlýsingu til fjölmiðla. „Ég bara lokaðist einhvern veginn, hausinn á mér lokaðist og ég var bara tilfinningalega brenglaður og leiðinlegur og það endaði með því að við Eyrún fórum í sundur í smá stund. Sem betur fer var það bara í smá stund og það var bara svona rétt á meðan þetta var einhvern veginn að rjátlast af mér. Það var búið að bendla mig við hinar og þessar konur og hin og þessi partý og alls konar vitleysu. Ég er enginn engill, en ég er enginn „douchebag“ heldur. Þetta er svona eitt ár sem ég er bara búinn að stroka út úr hausnum á mér. Ég held að ég hafi ekkert verið skemmtilegur. Á tímabili var ég bara sofandi á sófanum heima hjá frænda mínum. En svo bara kom maður út úr þessu hinum megin og ég hefði ekkert viljað sleppa þessu. Ég meina, þetta er ástæðan fyrir því að ég get unnið sem tónlistarmaður, ég hef ekki gert neitt annað síðan. Magni er að eigin sögn afar sáttur í dag; hann og Eyrún byrjuðu aftur saman, eru gift í dag og eiga fjóra syni. Elsti sonurinn, sem var ungbarn þegar Magni fór út, er nú orðinn tvítugur. Í dag er Magni líklega þekktastur hjá yngri kynslóðinni fyrir að hafa verið í Ice Guys þáttunum en þar var einmitt gert grín að þessari ofurfrægð hans á sínum tíma. 