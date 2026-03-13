Hjálmar H. Ragnarsson er látinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. mars 2026 19:55 Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld, kennari og fyrrverandi rektor LHÍ, er látinn. Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld og fyrrverandi rektor Listaháskólans, er látinn, 74 ára að aldri. Hjálmar lést á líknardeild Landspítalans í nótt. Hjálmar starfaði sem tónskáld, söngstjóri, kennari og var rektor LHÍ til fimmtán ára auk þess sem hann tók virkan þátt í félagsmálum listamanna. Morgunblaðið greinir frá andlátinu. Hjálmar fæddist á Ísafirði 1952 inn í mikla tónlistarfjölskyldu, sonur kennarans Sigríðar Jónsdóttur Ragnar og Ragnars Hjálmarsson Ragnar, tónlistarskólastjóra og söngstjóra á Ísafirði. Hjálmar ólst upp á Ísafirði, var í sveit hjá frændfólki í Mývatnssveit og hóf píanónám hjá föður sínum sex ára. Hjálmar var fyrsti rektor LHÍ og fyrsti heiðursdoktor skólans. Hjálmar lauk stúdentsprófi frá Menntskólanum í Reykjavík 1972, stundaði nám við Tónlistarskólann í Reykjavík, stundaði nám í píanóleik og tónsmíðum við Brandeis-háskólann í Boston og lauk þaðan BA-prófi 1974. Hjálmar stundaði síðan rannsóknir í raf- og tölvutónlist við Háskólann í Utrecht 1976-77, og lauk MFA-prófi í tónfræðum og tónsmíðum við Cornell-háskóla í Íþöku í New York-fylki 1980. Hjálmar kenndi víða á ferli sínum, við Tónlistarskólann á Ísafirði og MÍ 1974-76, við Tónlistarskólann í Reykjavík 1980-88 og við Tónmenntaskóla Reykjavíkur 1981-1982 og söngstjóri Háskólakórsins 1980-83. Sjá einnig: Heiðursdoktor Listaháskóla Íslands fyrstur manna Hjálmar var ráðinn fyrsti rektor Listaháskóla Íslands við stofnun hans haustið 1998 og sinnti því starfi til ársloka 2013. Hjálmar var síðan gerður að fyrsta heiðursdoktor Listaháskólans árið 2016. Þórunn Björnsdóttir, Steinunn Birna Ragnarsdóttir og Hjálmar H. Ragnarsson í sjötugsafmæli Ingibjargar Sólrúnar.Vísir/Anton Brink Hjálmar samdi fjölda tónverka á löngum ferli: sönglög og kórverk, kammerverk, raftónlist, hljómsveitarverk, óperur og leikhús- og kvikmyndatónlist. Meðal verka hans má nefna „Kvöldvísur um sumarmál“ (1984) eftir ljóðum Stefáns Harðar Grímssonar fyrir blandaðan kór; kórverkin „Ave Maria“ (1985) og „Messu“ (1989); „Spjótalög“ (1989), „Í Svarthvítu“ (2000) og „Yfir heiðan morgun“ (2009) fyrir hljómsveit; konsert fyrir orgel (1997); kammeróperuna Rhodymenia Palmata (1992) við ljóðabálk Halldórs Laxness og „Ástarljóð mitt“ (1991) fyrir sópran og píanó sem Hjálmar gaf eiginkonu sinni, Ásu Richardsdóttur. Hjálmar samdi tónlist við leiksýningarnar Yermu (1987), Pétur Gaut (1991), Cyrano de Bergerac (2001) og Himnaríki og helvíti (2018) og kvikmyndirnar Tár úr steini (1995), Sporlaust (1998) og Kaldaljós (2003). Tónleikarnir „Öll veröldin er leiksvið“, helgaðir leikhústónlist Hjálmars, voru haldnir í Norðurljósum Hörpu miðvikudaginn 11. mars síðastliðinn. „Þegar ég er að takast á við annað fólk eða aðrar hugmyndir er það vonandi alltaf af ákveðinni glaðværð af því ég vil að eitthvað batni, að eitthvað verði fegurra. Ef þú spyrð mig til hvers ég er að þessu þá er það til að bæta fegurð inn í heiminn þrátt fyrir allt,“ sagði Hjálmar um tónlist sína í Víðsjá í fyrra. Hjálmar H. Ragnarsson var rektor Listaháskóla Íslands frá 1998 til 2013. Hjálmar var formaður Tónskáldafélags Íslands 1988-92, forseti Bandalags íslenskra listamanna 1991-98, sat í stjórn STEFs, í stjórn Íslenskrar tónverkamiðstöðvar 1983-88, í stjórn listamannalauna 2001-03 og Menningarsjóðs SPRON 1996-2006. Hjálmar hlaut riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu 1996 fyrir tónsmíðar og störf að menningarmálum og var heiðurslistamaður Kópavogs 2009. Hjálmar lætur eftir sig eiginkonuna Ásu Richardsdóttur og þrjú börn, Ragnar, Snorra og Nínu Sigríði. 