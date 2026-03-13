Hulunni svipt af Taskmaster

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigmar Vilhjálmsson, sem starfar á auglýsingadeild Sýnar, mætti með kærustu sinni, Hafrúnu Hafliðadóttur.
Sigmar Vilhjálmsson, sem starfar á auglýsingadeild Sýnar, mætti með kærustu sinni, Hafrúnu Hafliðadóttur. Hulda Margrét Ólafsdóttir

Skemmtiþátturinn Taskmaster var frumsýndur fyrir fullum sal í Smárabíói í gær þar sem þátttakendur, kynnar og aðrir góðir gestir hlógu sig máttlausa. Þættirnir eru tíu talsins, sá fyrsti er kominn á Sýn+ og kemur restin út vikulega næstu níu föstudaga.

Taskmaster, eða Þrautakóngur á íslensku, eru upprunalega frá Bretlandi, komu til sögunnar fyrir rúmlega áratug síðan og eru þáttaraðirnar þar orðnar tuttugu talsins. Hérlendis stýra grínistarnir Jóhann Alfreð og Ari Eldjárn þáttunum og leggja ýmsar þrautir fyrir keppendur.

Fimm íslenskir skemmtikrafta keppa um að standa uppi sem Þrautakóngur, það eru leikkonan Edda Björgvinsdóttir, uppistandarinn Snjólaug Lúðvíksdóttir, leikarinn Sigurður Þór Óskarsson, skemmtikrafturinn Sverrir Þór Sverrisson og leikarinn Vilhelm Netó.

Edda Björgvins, Villi Neto, Sveppi, Ari Eldjárn, Jóhann Alfreð, Snjólaug og Sigurður Þór.Hulda Margrét Ólafsdóttir
Jóhann Alfreð og Ari Eldjárn voru kampakátir á frumsýningunni.Hulda Margrét Ólafsdóttir

„Þetta er búið að vera í tuttugu seríur í Bretlandi, síðan farið um öll Norðurlöndin og við erum sextánda þjóðin sem tekur þetta til okkar,“ segir Björgvin Harðarson, framleiðslustjóri Sýnar, um íslensku útgáfuna sem er leikstýrt af Gauki Úlfarssyni og framleidd af Sagafilm í samstarfi við Sýn.

„Við fundum fyrir því þegar við auglýstum að það er rosalega heitur aðdáendahópur hér á Íslandi. Þannig við fundum fyrir pressunni að gera þetta ótrúlega vel,“ segir hann

Fyrsti þátturinn var frumsýndur í Smárabíó og segir Björgvin Harðarson, framleiðslustjóri Sýnar, að salurinn hafi verið þéttsetinn og mikið hafi verið hlegið. Fyrsti þátturinn er nú kominn á Sýn+ og koma þeir svo út vikulega næstu níu vikurnar.

Hulda Margrét fangaði stemminguna á frumsýningunni sem sjá má hér að neðan: 

Sveppi og Ási Guðna í hláturskasti.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Birna Rún og Bolli Már í góðum félagsskap.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Viggó Ásgeirsson og Auðunn Blöndal ásamt Skarphéðni Guðmundssyni og Pálma Guðmundssyni hjá Sagafilm.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Villi Neto og María Guðjohnsen og Úlfar Þormóðsson í bakgrunni.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Agnes Ýr, Jóna Margrét og Rakel.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Popp og kók - besta kombóið.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Sveppi og Ólafía Hrönn í góðum gír.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Sigmar Vilhjálmsson, sem starfar á auglýsingadeild Sýnar, mætti með kærustu sinni, Hafrúnu Birtu Hafliðadóttur.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Jóhann Alfreð Kristinsson og Valdís Magnúsdóttir mættu með son sinn.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Sandra Barilli og ferskur kappi.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Kristjana Thors og Gaukur Úlfarsson kynntu þættina.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Agnes Ýr, Ragnhildur og Inga Heiða.Hulda Margrét Ólafsdóttir

TaskmasterHulda Margrét Ólafsdóttir

Tvær sem elska Taskmaster.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Kristjana Thors og Guðmundur Björnsson.Hulda Margrét Ólafsdóttir
Taskmaster – Ísland

