Hulunni svipt af Taskmaster

Skemmtiþátturinn Taskmaster var frumsýndur fyrir fullum sal í Smárabíói í gær þar sem þátttakendur, kynnar og aðrir góðir gestir hlógu sig máttlausa. Þættirnir eru tíu talsins, sá fyrsti er kominn á Sýn+ og kemur restin út vikulega næstu níu föstudaga.
Taskmaster, eða Þrautakóngur á íslensku, eru upprunalega frá Bretlandi, komu til sögunnar fyrir rúmlega áratug síðan og eru þáttaraðirnar þar orðnar tuttugu talsins. Hérlendis stýra grínistarnir Jóhann Alfreð og Ari Eldjárn þáttunum og leggja ýmsar þrautir fyrir keppendur.
Fimm íslenskir skemmtikrafta keppa um að standa uppi sem Þrautakóngur, það eru leikkonan Edda Björgvinsdóttir, uppistandarinn Snjólaug Lúðvíksdóttir, leikarinn Sigurður Þór Óskarsson, skemmtikrafturinn Sverrir Þór Sverrisson og leikarinn Vilhelm Netó.
„Þetta er búið að vera í tuttugu seríur í Bretlandi, síðan farið um öll Norðurlöndin og við erum sextánda þjóðin sem tekur þetta til okkar,“ segir Björgvin Harðarson, framleiðslustjóri Sýnar, um íslensku útgáfuna sem er leikstýrt af Gauki Úlfarssyni og framleidd af Sagafilm í samstarfi við Sýn.
„Við fundum fyrir því þegar við auglýstum að það er rosalega heitur aðdáendahópur hér á Íslandi. Þannig við fundum fyrir pressunni að gera þetta ótrúlega vel,“ segir hann
Fyrsti þátturinn var frumsýndur í Smárabíó og segir Björgvin Harðarson, framleiðslustjóri Sýnar, að salurinn hafi verið þéttsetinn og mikið hafi verið hlegið. Fyrsti þátturinn er nú kominn á Sýn+ og koma þeir svo út vikulega næstu níu vikurnar.
Hulda Margrét fangaði stemminguna á frumsýningunni sem sjá má hér að neðan:
