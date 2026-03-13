Langar þig að búa hluta árs í sólinni? Kynntu þér fasteignir á Spáni Perla Investments 13. mars 2026 09:17 Þrautþjálfað starfsfólk fasteignasölunnar Perla Investments samstarf hefur um hálfrar aldra reynslu af fasteignaviðskiptum á Spáni og því geta landsmenn treyst á trausta og persónulega þjónustu. Perla Investments heldur kynningu á Grand Hótel á sunnudag. Spánn hefur lengi verið draumaland Íslendinga sem vilja fjárfesta í fasteign erlendis, hvort sem markmiðið er að setjast þar að til lengri tíma eða dvelja hluta árs í sólinni. Íslendingar þekkja suður hluta Spánar vel eftir sólalandsferðir síðustu áratuga og kunna vel að meta spænska menningu, spænska matargerð, fallega náttúru og hagstætt verðlag. Og ekki skemmir fyrir að það tekur ekki langan tíma að fljúga þangað. Það er því engin furða að landið njóti vinsælda meðal landsmanna sem vilja setjast þar að. Fasteignasalan Perla Investments verður með kynningu á Grand Hótel í Reykjavík sunnudaginn 15. mars kl. 14 - 18. „Ég hef búið hér í 26 ár og einhvern vegin hefur aldrei dregið úr vinsældum Spánar. Þvert á móti hafa þær aukist jafnt og þétt gegnum árin. Bara það sem af er ári höfum við séð töluverða aukningu í fyrirspurnum og viðskiptum,“ segir Auður Hansen, einn eigenda fasteignasölunnar Perla Investments, löggiltur fasteignasali og spænskufræðingur. Þetta glæsilega einbýlishús er á Vistabella golfvellinum. Kaupendahópurinn að breytast Perla Investments var stofnað árið 2000 og er fyrsta fasteignasalan á Spáni sem er í eigu menntaðs íslensks fasteignasala sem jafnframt er menntaður spænskufræðingur. Þrautþjálfað starfsfólk fasteignasölunnar hefur um hálfrar aldra reynslu af fasteignaviðskiptum á Spáni og því geta landsmenn treyst á trausta og persónulega þjónustu. „Hér áður fyrr voru það yfirleitt eldri einstaklingar sem keyptu fasteignir en í dag er miklu algengara að yngra fólk kaupi fasteign og setjist jafnvel að til lengri tíma. Sífellt fleiri geta líka stundað fjarvinnu meðan aðrir hefja eigin rekstur.“ Það er yfirleitt stutt á næsta golfvöll. Mæta ólíkum þörfum Inn á vef Perlu Investments er hægt að skoða fjölda eigna, stórra og smárra, sem dreifast á rúmlega 20 svæði. „Vinsælustu svæðin eru oft nálægt golfvöllunum og má þar til dæmis nefna Orihuela Costa sem er einstaklega vel heppnað svæði sem inniheldur marga golfvelli. En svo má ekki gleyma því að viðskiptavinahópurinn er mjög fjölbreyttur. Sumir vilja hús í sveitinni meðan aðrir vilja vera þar sem fjörið er, sumir vilja vera við ströndina meðan aðrir vilja forðast hana. Og svo er það hópurinn sem vill ekki vera nálægt öðrum Íslendingum heldur blandast heimamönnum. Lúxus einbýlishús í bænum Ciudad Quesada sem er örstutt frá La Marquesa golfvellinum. Annars tengjast mörg þessi svæða svipað og höfuðborgarsvæðið á Íslandi og því vontað segja hvar eitt þeirra byrjar eða annað endar. Fyrsta skrefið hjá okkur er því alltaf að spyrja: „Hvers konar fasteign viltu og í hvernig hverfi viltu búa í“. Þegar við vitum það getum við farið að leita að eignum sem henta viðkomandi.“ Í þessari glæsilegu blokk er hægt að fá íbúð með tveimur svefnherbergjum, bílastæði, geymslu og fullbúna húsgögnum og heimilistækjum frá 32.500.000 kr. Traust og reynsla skiptir öllu máli Það þarf ekki að minna á hversu miklu máli traust og reynsla skiptir í fasteignaviðskiptum, ekki síst þegar keypt er fasteign í öðru landi. „Öll fjölskyldan starfar hér og við tölum öll íslensku, spænsku og ensku. Við höfum heyrt um aðila sem eru að selja fasteignir hér og tala ekki einu sinni spænsku en það gerir allt ferlið seinlegra og býður upp á misskilning og mistök sem kosta kaupendur fjármuni, tafir og stress. Traust og þekking eru því algjör lykilatriði. Við skiljum líka vel hvaðan Íslendingar koma og þekkjum menningarmuninn milli Íslands og Spánar. Það hjálpar okkur oft til að brúa bilið.“ Fasteignasalan Perla Investments var stofnuð af hjónunum Auði Hansen og Orra Ingvasyni þegar þau fluttu búferlum til Spánar árið 1999. Síðustu tvö árin hefur einnig færst í aukann að barnabörn fyrstu viðskiptavina fasteignasölunnar séu að kaupa fasteignir hjá þeim. „Það er auðvitað frábær auglýsing fyrir okkur og mjög ánægjulegt að sjá þetta gerast. Það sýnir líka að reynslan og traustið sem við höfum byggt upp skiptir máli." Perla Investments er með skrifstofu í Villamartin í Alicante. Engin venjuleg fasteignasala Perla Investments er ekki bara hefðbundin fasteignasala heldur hafa þau byggt upp víðtækari þjónustu í kringum fasteignakaupin. „Við aðstoðum fólk til dæmis við lánamál, þýðingar, skráningu inn í landið, tryggingar og jafnvel bílakaup ef þess þarf. Einnig sjáum við um að leiga út út fasteignir fyrir kaupendur okkar ef þeir vilja hafa tekjur af eigninni meðan þeir skreppa heim til Íslands eða fara í ferðalög. Að lokum má nefna að við sjáum einnig um sölu- og markaðsmál fyrir ýmsa byggingaraðila á svæðinu.“ Þetta fallega einbýlishús er í bænum San Miguel de Salinas sem er um 10 mínútna fjarlægð frá strönd. Kynning á Grand Hótel á sunnudag Sunnudaginn 15. mars mun Perla Investments standa fyrir kynningu í Gallerí salnum á Grand Hótel í Reykjavík. „Við verðum með mikið af kynningarefni, bæklinga og upplýsingar um helstu eignir og verð. Fólk getur komið og spjallað við okkur í rólegheitum, fengið upplýsingar og farið nánar yfir lánamöguleikana. Í dag geta kaupendur fengið allt að 75% lán til allt að 30 ára vegna fasteignakaupa á Spáni og eru vaxtakjörin mun betri en á Íslandi. Perla Investments stendur fyrir kynningu í Gallerí salnum á Grand Hótel í Reykjavík sunnudaginn 15. mars mun. Vísir/Egill Aðalsteinsson. Við bjóðum líka sérstakan kaupauka fyrir kaupendur nýrra eigna. Hann er 3.000 evrur og er hugsaður til að mæta þeim kostnaði sem fylgir því að koma út og skoða eignir. Á kynningunni á sunnudag verðum við líka með gjafaleik en allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna fría gistingu í viku fyrir sex manns á Spáni. Ég vil því hvetja sem flesta til að mæta á sunnudaginn og kynna sér þá fjölbreyttu möguleika sem er í boði á Spáni.“ Spánn Fasteignamarkaður Mest lesið Innistæðulaus stjörnudýrkun: Plácido Domingo hefði betur setið heima Gagnrýni Kelly Clarkson segist hvorki hafa fengið sigurféð né bílinn sem henni var lofað Lífið Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Bíó og sjónvarp Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Lífið Andar í burtu kvíðann og drekkur te til að slá á sykurþörfina Lífið Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Lífið Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Lífið Teboð með Ryan Gosling og helstu skvísunum í Smárabíói Bíó og sjónvarp Gauragangur í Menntaskólanum að Laugarvatni Lífið Flughræddur Dóri DNA fékk hrós frá flugfreyju Lífið Fleiri fréttir Langar þig að búa hluta árs í sólinni? Kynntu þér fasteignir á Spáni Unglingabólur eða úfið hár? Beautyklúbburinn er með lausnina Kerry Ellis og The Barricade Boys saman í Broadway Party í Hörpu Markviss húðumhirða fyrir húð sem fær bólur Unglingar þurfa ekki sýrukrem! Á fermingarkvöldi Hagkaups er farið yfir málin Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Farðinn sem endurvekur þig Spilaðu golf allt árið með Evrópuferðum Stjörnukokkurinn Adam Dahlberg mætir á Lólu Öskursyngja ABBA lögin með áhorfendum Taktu þátt í konudagsleik Vísis Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Draumaferð til Kína um páskana Hárlos eftir fæðingu, tímabundið eða varanlegt? Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Sjá meira