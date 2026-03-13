Tónlist

Boy George keppir fyrir San Marínó

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ísland verður kannski ekki með í Eurovision en Boy George verður það. Getty

Tónlistarmaðurinn Boy George, best þekktur sem söngvari Culture Club, mun koma fram með ítölsku söngkonunni Senhit fyrir hönd San Marínó í Eurovision í maí og syngja þar lagið „Superstar“.

Danska ríkisútvarpið greinir frá fregnunum.

Hin 46 ára Senhit Zadik Zadik, betur þekkt sem Zenhit, hefur tvisvar áður keppt fyrir hönd San Marínó í Eurovision, fyrst árið 2011 með lagið „Stand By“ og síðan árið 2021 með „Adrenalina“ ásamt rapparanum Flo Rida þar sem þau lentu í neðsta sæti á lokakvöldinu. Senhit átti reyndar líka að taka þátt árið 2020 með lagið „Freaky!“ en ekki varð úr því vegna Covid.

Senhit vann söngvakeppni San Marinó í síðustu viku með laginu „Superstar“ en Boy George syngur þar stuttan bút. Þegar Senhit steig á svið með lagið var Boy George hins vegar hvergi sjáanlegur og því óvíst hvort hann færi með henni til Vínarborgar í maí.

Senhit staðfesti það hins vegar í viðtali við vefsíðuna EurovisionFun að Boy George myndi fara með henni Vínar. 

Hinn 64 ára Boy George, sem heitir réttu nafni George Alan O'Dowd, skaust fram á stjörnuhiminninn með Culture Club í byrjun níunda áratugarins og söng þar á íkonískum lögum „Karma Chameleon“ og „Do You Really Want to Hurt Me“. Hann hóf síðan eigin sólóferill samhliða ýmsu bralli.

Eurovision Eurovision 2026 Tónlist San Marínó


