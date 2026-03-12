Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. mars 2026 12:15 Margt var um manninn á galaforsýningu Undir íssins. Hulda Margrét Ólafsdóttir Galaforsýning nýju íslensku spennumyndinnarinnar Undir ísnum fór fram í Smárabíói í gær. Margt var um manninn, tveir salir fylltir af fólki og komust færri að en vildu. Undir ísnum er fyrsta kvikmyndin sem er framleidd af tónlistarhópnum Tónhyl og kemur í Sambíóin, Smárabíó og Laugarásbíó í kvöld, 12. mars. Myndin fylgir vinahópi sem tekur að sér dularfullt verkefni á Suðurskautinu þar sem þeir eiga að ná í verðmætan demant úr yfirgefinni sovéskri námu. Þegar þeir kafa dýpra undir ísinn kemur fljótt í ljós að eitthvað annað og miklu hættulegra leynist þar niðri. Tónhylsgengið.Hulda Margrét Ólafsdóttir Leikstjóri myndarinnar er tónskáldið Kristján Sturla Bjarnason sem hefur stýrt tónlistarklasanum Tónhyl undanfarin ár. Í aðalhlutverkum eru sjálfir Tónhyls-strákarnir: Egill Airi Daníelsson, Helgi Trausti Stefánsson, Kristján Ómarsson Saenz, Lindi Banushi, Maron Birnir Reynisson, Stefán Logi Hermannsson, Theodór Gísli Sigurgeirsson, Tryggvi Þór Torfason, Ísak Örn Friðriksson, Ívar Páll Arnarsson ásamt reynsluboltunum Vivian Ólafsdóttur og Þór Tuliníus. Ljósmyndarinn Hulda Margrét Ólafsdóttir fangaði stemminguna á forsýningunni en fjöldi þekktra nafna á borð við Hannes Þór Halldórsson, Herbert Guðmundsson, Eyþór Wöhler og Jóhann Kristófer lét sjá sig. Glæsilegar skvísur.Hulda Margrét Ólafsdóttir Stofnendur Tónhyls: Brynjar, Guðfinna og Kristján Sturla.Hulda Margrét Ólafsdóttir FM-gengið: Jóna Margrét, Guðjón Smári og Andri Björns.Hulda Margrét Ólafsdóttir Hannes Þór Halldórsson og Fannar Sveinsson mættu með hressa krakka.Hulda Margrét Ólafsdóttir Kristján Sainz, Helgi T og Elvar.Hulda Margrét Ólafsdóttir Embla Óðins með góðum vinkonum.Hulda Margrét Ólafsdóttir Kærustuparið Helgi T og Alísa Svansdóttir.Hulda Margrét Ólafsdóttir Kristján Sturla og Kristján Sainz.Hulda Margrét Ólafsdóttir Helgi T greip í spaðann á ungum aðdáanda.Hulda Margrét Ólafsdóttir Maron Birnir alltaf nettur.Hulda Margrét Ólafsdóttir Rapparinn Huginn með tveimur góðum fellum.Hulda Margrét Ólafsdóttir Vel töffaralegir þessi.Hulda Margrét Ólafsdóttir Stofnendur Tónhyls: Brynjar, Guðfinna og Kristján Sturla.Hulda Margrét Ólafsdóttir Þessi er með breska einkaskólaswag-ið á lási.Hulda Margrét Ólafsdóttir Bíó og sjónvarp Samkvæmislífið Tengdar fréttir Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Maron Birnir, Helgi T og fleiri ungar poppstjörnur fara með aðalhlutverk í væntanlegri kvikmynd sem heitir Undir ísnum. Hópurinn hefur undanfarið unnið hörðum höndum að verkefninu og hlakka strákarnir mikið til að athjúpa afraksturinn á hvíta tjaldinu. Þeir frumsýna stiklu fyrir kvikmyndina hér fyrir neðan. 4. febrúar 2026 11:30 Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Íslenskt tónlistarlíf er afar sterkt og fjölbreytt um þessar mundir. Níu af tíu vinsælustu lögum landsins á streymisveitunni Spotify, þau voru íslensk á þessu ári, sem er það mesta síðan streymisveitan fór að taka saman lista þess efnis. Stór hluti þessarar tónlistar fer í gegnum klasann. 23. desember 2025 15:03 Tónhylur sameinar reynslubolta og þá efnilegustu Í Árbænum vinna margir af reyndustu og efnilegustu tónlistarmönnum landsins að því að skapa tónlist í sérstökum tónlistarklasa. Stjórnarformaður segir eitt markmiðanna hafa verið að ólíkt listafólk geti fengið ráð hjá hvoru öðru og skapað eitthvað saman. 7. apríl 2025 10:14 Mest lesið Gísli Marteinn rís upp í krafti sýklalyfja Lífið Þegar fólk var skotmarkið í safaríferð Lífið Hollt að sinna húsverkum og fá engin hrós Tónlist Fimmta dóttirin skírð Ozzy Lífið Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Bíó og sjónvarp Trúlofun slitið, forræðisdeila hafin og lögreglu blandað í málið Lífið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið Pearl Jam á móti sjókvíaeldi á Íslandi Lífið Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Lífið Fleiri fréttir Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Stikla úr Jóhönnu af Örk Gagnrýndi Tarantino fyrir n-orðið og fékk gusuna yfir sig Bruce Campbell með ólæknandi krabbamein Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Síðasti þáttur Nágranna í loftið á Sýn og aðdáandi syrgir Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Sjá meira