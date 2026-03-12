Bíó og sjónvarp

Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Margt var um manninn á galaforsýningu Undir íssins.
Margt var um manninn á galaforsýningu Undir íssins.

Galaforsýning nýju íslensku spennumyndinnarinnar Undir ísnum fór fram í Smárabíói í gær. Margt var um manninn, tveir salir fylltir af fólki og komust færri að en vildu.

Undir ísnum er fyrsta kvikmyndin sem er framleidd af tónlistarhópnum Tónhyl og kemur í Sambíóin, Smárabíó og Laugarásbíó í kvöld, 12. mars.

Myndin fylgir vinahópi sem tekur að sér dularfullt verkefni á Suðurskautinu þar sem þeir eiga að ná í verðmætan demant úr yfirgefinni sovéskri námu. Þegar þeir kafa dýpra undir ísinn kemur fljótt í ljós að eitthvað annað og miklu hættulegra leynist þar niðri.

Tónhylsgengið.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Leikstjóri myndarinnar er tónskáldið Kristján Sturla Bjarnason sem hefur stýrt tónlistarklasanum Tónhyl undanfarin ár. Í aðalhlutverkum eru sjálfir Tónhyls-strákarnir: Egill Airi Daníelsson, Helgi Trausti Stefánsson, Kristján Ómarsson Saenz, Lindi Banushi, Maron Birnir Reynisson, Stefán Logi Hermannsson, Theodór Gísli Sigurgeirsson, Tryggvi Þór Torfason, Ísak Örn Friðriksson, Ívar Páll Arnarsson ásamt reynsluboltunum Vivian Ólafsdóttur og Þór Tuliníus.

Ljósmyndarinn Hulda Margrét Ólafsdóttir fangaði stemminguna á forsýningunni en fjöldi þekktra nafna á borð við Hannes Þór Halldórsson, Herbert Guðmundsson, Eyþór Wöhler og Jóhann Kristófer lét sjá sig.

Glæsilegar skvísur.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Stofnendur Tónhyls: Brynjar, Guðfinna og Kristján Sturla.Hulda Margrét Ólafsdóttir

FM-gengið: Jóna Margrét, Guðjón Smári og Andri Björns.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Hannes Þór Halldórsson og Fannar Sveinsson mættu með hressa krakka.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Kristján Sainz, Helgi T og Elvar.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Embla Óðins með góðum vinkonum.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Kærustuparið Helgi T og Alísa Svansdóttir.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Kristján Sturla og Kristján Sainz.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Helgi T greip í spaðann á ungum aðdáanda.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Maron Birnir alltaf nettur.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Rapparinn Huginn með tveimur góðum fellum.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Vel töffaralegir þessi.Hulda Margrét Ólafsdóttir

Þessi er með breska einkaskólaswag-ið á lási.Hulda Margrét Ólafsdóttir
