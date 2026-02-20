Innlent

Óska eftir upp­lýsingum eftir at­vik í Bolungarvíksgöngum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bolungarvíkurgöng Hnífsdalsmegin. Til hægri má sjá gamla Óshlíðarveginn.
Bolungarvíkurgöng Hnífsdalsmegin. Til hægri má sjá gamla Óshlíðarveginn. Wikicommons

Lögreglan á Vestfjörðum óskar eftir upplýsingum frá vitnum um ferðir ökumanns sem ók í gegnum Bolungarvíkurgögn. Lögreglan vill ná tali af umræddum ökumanni.

Í færslu á Facebook-síðu lögreglunnar segir að þeim hafi borist tilkynning rétt fyrir klukkan átta í morgun um að bíl hafi verið ekið inn í gangamunna Bolungarvíkurganga og tekið er fram að það sé í sjálfu sér eðlilegt.

„En aksturslagið haft í för með sér mikla hættu fyrir hann sjálfan og aðra vegfarendur sem þarna óku,“ segir í tilkynningunni.

Ökumaðurinn ók hvítum bíl, líklega jeppling, inn í göngin og hafði þá tekið fram úr tveimur bílum í einu. Á sama tíma var þriðji ökumaðurinn að koma akandi út úr göngunum og litlu mátti muna að árekstur yrði.

„Yfirborðsmerkingar á þessum stað segja til um að bannað sé að taka fram úr ökutækjum, enda útsýnið skert þar sem um er að ræða aflíðandi beygju.“

Lögreglan óskar eftir því að ná tali af ökumanninum og óskar eftir upplýsingum frá þeim sem voru vitni að atburðinum.

Ísafjarðarbær Bolungarvík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið