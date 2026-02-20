Óska eftir upplýsingum eftir atvik í Bolungarvíksgöngum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. febrúar 2026 14:50 Bolungarvíkurgöng Hnífsdalsmegin. Til hægri má sjá gamla Óshlíðarveginn. Wikicommons Lögreglan á Vestfjörðum óskar eftir upplýsingum frá vitnum um ferðir ökumanns sem ók í gegnum Bolungarvíkurgögn. Lögreglan vill ná tali af umræddum ökumanni. Í færslu á Facebook-síðu lögreglunnar segir að þeim hafi borist tilkynning rétt fyrir klukkan átta í morgun um að bíl hafi verið ekið inn í gangamunna Bolungarvíkurganga og tekið er fram að það sé í sjálfu sér eðlilegt. „En aksturslagið haft í för með sér mikla hættu fyrir hann sjálfan og aðra vegfarendur sem þarna óku,“ segir í tilkynningunni. Ökumaðurinn ók hvítum bíl, líklega jeppling, inn í göngin og hafði þá tekið fram úr tveimur bílum í einu. Á sama tíma var þriðji ökumaðurinn að koma akandi út úr göngunum og litlu mátti muna að árekstur yrði. „Yfirborðsmerkingar á þessum stað segja til um að bannað sé að taka fram úr ökutækjum, enda útsýnið skert þar sem um er að ræða aflíðandi beygju.“ Lögreglan óskar eftir því að ná tali af ökumanninum og óskar eftir upplýsingum frá þeim sem voru vitni að atburðinum. Ísafjarðarbær Bolungarvík Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli Sjá meira