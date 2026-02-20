Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Jakob Bjarnar skrifar 20. febrúar 2026 10:43 Sigurbjörn ætlar að þeir Ólafur Arnarson og Helgi Magnússon hafi verið komnir djúpt ofan í flöskuna þegar þeim tókst að kokka það upp að til stæði að hætta að prenta Morgunblaðið. vísir/elín guðmunds/vilhelm Sigurbjörn Magnússon formaður stjórnar Árvakurs, sem gefur út Morgunblaðið, hló þegar undir hann voru bornar kenningar sem viðraðar voru í „Orðinu á götunni“ á DV og Eyjunni þess efnis að til stæði að Morgunblaðið kæmi aðeins út í vefútgáfu og hætt verði að prenta blaðið. „Það er enginn fyrirætlun um það. Við erum „still going strong“ að prenta blaðið og það hefur verið nokkuð feitt og gott upp á síðkastið. Blaðið í gær og í dag, stórt aukablað um börn og ég á ekki von á öðru en að helgarblaðið verði gott líka,“ segir Sigurbjörn í samtali við Vísi. Hann segir þetta uppspuna frá rótum. Uppspuninn sem hann vísar til og það sem Vísir vildi athuga með eru hugleiðingar sem finna má í efnislið sem kallast Orðið á götunni þar sem menn eru að velta fyrir sér framtíð Morgunblaðsins. Þar segir meðal annars: „Frá fólki sem hefur yfirgefið Árvakur heyrist að ekki þyrfti að koma á óvart þótt yfirstandandi ár sé síðasta árið sem Morgunblaðið komi út á pappír og verði Mogginn eftir það einungis aðgengilegur í vefútgáfu. Slík þróun hefur verið að ryðja sér til rúms um allan heim hin síðari ár. Pappír er á hröðu undanhaldi og mun brátt heyra sögunni til hvað varðar alla blaðaútgáfu.” Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins. Hann varð 78 ára á dögunum, sá langelsti sem gengt hefur ritstjórastöðunni, en engar fréttir er að segja af því hvort hann sé að fara að setjast í helgan stein eða ekki.vísir/anton brink Sigurbjörn gefur lítið fyrir þessar vangaveltur: „Þetta er alger tilbúningur, eins og maður segir. Það hefur engin umræða í þessa veru farið fram hjá Árvakri. Við höfum farið í ýmsar hagræðingaraðgerðir í erfiðum rekstri fjölmiðla en ekkert í þessa veru. Þetta er bara einhver tilbúningur hjá þeim Óla Arnars og Helga, þeir hafa verið komnir djúpt ofan í flöskuna þegar þeir kokkuðu þetta upp. Þetta er varla svaravert.“ Er á Sigurbirni að merkja að hann sé sannfærður um að Ólafur Arnarsson blaðamaður komi að nafnlausu pistlunum „Orðið á götunni“ sem oft hafa verið umdeildir. Ólafur og Helgi Magnússon, eigandi DV, eru samherjar. Engin tíðindi af starfslokum Davíðs Sigurbjörn segir eindreginn vilja standa til þess hjá stjórn Árvakurs að áfram komi út dagblað á Íslandi. „Það væri mikill missir ef svo væri ekki.“ Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins er kominn á afar virðulegan aldur og varð 78 ára í janúar. Er hann sá langelsti sem gegnt hefur stöðu ritstjóra Morgunblaðsins. Spurður hvort hann fari ekki að láta af störfum, aldurs vegna, segir Sigurbjörn ekkert sem bendi til þess. „Engar fréttir af því."