Meirihluti fólks sem svaraði könnun Þjóðarpúls Gallup um vetrarfrí segist kjósa að vetrarfrí grunn- og framhaldsskóla séu tvö styttri frí, fyrir og eftir áramót.
Vetrarfrí er hafið í mörgum skólum en fríunum er aðeins mismunandi háttað eftir sveitarfélögum og skólum.
Í Þjóðarpúlsi Gallup kemur fram að munur sé á svörum fólks eftir fjölskyldutekjum. Þau sem eru með lægri tekjur kjósa heldur að hafa tvö styttri frí en þau sem eru með hærri tekjur kjósa heldur að hafa eitt lengra frí. Hæst er hlutfallið hjá þeim fjölskyldum sem þéna 800 til 1,2 milljónir á mánuði en 79 prósent þeirra segjast kjósa að hafa frekar tvö stutt frí.
Þá eru foreldrar grunnskólabarna líklegri til að kjósa eitt lengra frí en fólk sem á ekki börn í grunnskóla. 70 prósent þeirra sem eiga ekki barn í grunnskóla vilja frekar tvö styttri frí og 30 prósent eitt lengra frí. Af þeim sem eiga barn í grunnskóla vilja 61 prósent að fríin séu tvö stutt og 39 prósent að vetrarfríið sé eitt langt frí.
Þeir sem kjósa eitt lengra vetrarfrí vilja flestir hafa það eftir áramót, í febrúar, eða 73 prósent á móti 27 prósentum sem vilja frekar hafa það fyrir áramót, í október.
Líklegra er samkvæmt niðurstöðunum að eldra fólk vilji hafa fríið eftir áramót. 86 prósent fólks 60 ára og eldra vilja hafa það í febrúar og 81 prósent þeirra sem eru á aldrinum 40 til 59 ára. Helmingur þeirra yngstu, 18 til 29 ára, vill hafa fríið lengra eftir áramót og helmingur fyrir. Það er hæsta hlutfall þeirra sem vilja hafa það fyrir áramót.
Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að vilja hafa eitt lengra frí eftir áramót og sömuleiðis þau sem eiga börn í grunnskóla frekar en þau sem eiga þau ekki.
Niðurstöðurnar eru úr netkönnun sem Gallup gerði dagana 13. til 27. nóvember 2025. Heildarúrtaksstærð var 1.832 og þátttökuhlutfall var 43,9 prósent. Einstaklingar í úrtaki voru handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup.