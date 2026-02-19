Innlent

Krefjast þess að Ís­land skil­greini byltingar­vörðinn sem hryðju­verka­samtök

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Börn og fullorðnir komu saman við stjórnarráðið í síðasta mánuði.
Börn og fullorðnir komu saman við stjórnarráðið í síðasta mánuði. Vísir/Bjarni

Íslensk-íranska samfélagið á Íslandi hefur boðað til mótmæla við utanríkisráðuneytið á laugardaginn þar sem þess verður krafist að íslenska ríkið skilgreini íslamska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök.

Frá þessu er greint í tilkynningu skipuleggjenda til fjölmiðla. Þar færa þeir rök fyrir því hvers vegna þeir telja að Ísland eigi að setja byltingarvörðinn á lista yfir hryðjuverkasamtök. 

„IRGC ber ábyrgð á morðum á yfir 36.500 Írönum, þar á meðal 200 börnum. Samtökin stýra aftökum á mótmælendum og ofsóknum á hendur heilbrigðisstarfsfólki sem hefur verið fangelsað og pyntað fyrir það eitt að sinna særðum,“ segir í tilkynningunni. 

Hörð mótmæli gegn klerkastjórninni stóðu yfir frá áramótum og heilbrigðisstarfsfólk í landinu sagði í lok janúar að allt að þrjátíu þúsund manns hefðu verið drepnir í aðgerðum stjórnvalda gegn mótmælendum. 

Þá krefjast skipuleggjendur þess að utanríkisráðuneytið kalli íslenska ríkisborgara heim frá Íran og nálægum svæðum tafarlaust til að tryggja öryggi þeirra, vegna kerfisbundinna gíslataka byltingarvarðarins. 

Þá benda skipuleggjendur á hryðjuverka- og kjarnorkuógn sem stafar af byltingarverðinum. „IRGC fjármagnar og vopnar hryðjuverkahópa sem skapa óstöðugleika í Miðausturlöndum, sem veldur m.a. auknum flóttamannastraumum til Evrópu. Jafnframt vinna samtökin markvisst að smíði kjarnorkuvopna sem ógna heimsfriði.“

Loks er bent á að IRGC útvegi Rússum vopn til árása í Úkraínu. Það sé andstætt hagsmunum íslenskra skattgreiðenda, sem nýlega styrktu úkraínska ríkið um milljarð króna, að samtökin séu ekki bönnuð hér á landi.

Mótmælin fara sem fyrr segir fram á laugardag og hefjast klukkan tvö.

