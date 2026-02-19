Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 19. febrúar 2026 23:50 Börn og fullorðnir komu saman við stjórnarráðið í síðasta mánuði. Vísir/Bjarni Íslensk-íranska samfélagið á Íslandi hefur boðað til mótmæla við utanríkisráðuneytið á laugardaginn þar sem þess verður krafist að íslenska ríkið skilgreini íslamska byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök. Frá þessu er greint í tilkynningu skipuleggjenda til fjölmiðla. Þar færa þeir rök fyrir því hvers vegna þeir telja að Ísland eigi að setja byltingarvörðinn á lista yfir hryðjuverkasamtök. „IRGC ber ábyrgð á morðum á yfir 36.500 Írönum, þar á meðal 200 börnum. Samtökin stýra aftökum á mótmælendum og ofsóknum á hendur heilbrigðisstarfsfólki sem hefur verið fangelsað og pyntað fyrir það eitt að sinna særðum,“ segir í tilkynningunni. Hörð mótmæli gegn klerkastjórninni stóðu yfir frá áramótum og heilbrigðisstarfsfólk í landinu sagði í lok janúar að allt að þrjátíu þúsund manns hefðu verið drepnir í aðgerðum stjórnvalda gegn mótmælendum. Þá krefjast skipuleggjendur þess að utanríkisráðuneytið kalli íslenska ríkisborgara heim frá Íran og nálægum svæðum tafarlaust til að tryggja öryggi þeirra, vegna kerfisbundinna gíslataka byltingarvarðarins. Þá benda skipuleggjendur á hryðjuverka- og kjarnorkuógn sem stafar af byltingarverðinum. „IRGC fjármagnar og vopnar hryðjuverkahópa sem skapa óstöðugleika í Miðausturlöndum, sem veldur m.a. auknum flóttamannastraumum til Evrópu. Jafnframt vinna samtökin markvisst að smíði kjarnorkuvopna sem ógna heimsfriði.“ Loks er bent á að IRGC útvegi Rússum vopn til árása í Úkraínu. Það sé andstætt hagsmunum íslenskra skattgreiðenda, sem nýlega styrktu úkraínska ríkið um milljarð króna, að samtökin séu ekki bönnuð hér á landi. Mótmælin fara sem fyrr segir fram á laugardag og hefjast klukkan tvö. Íran Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Innlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Fleiri fréttir Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Hollenski skákmeistarinn og Íslandsvinurinn Jan Timman er látinn Braut ítrekað á stjúpdóttur og bar fyrir sig kynferðislega svefnröskun Rannsóknarprófessor og stofnandi Bláa lónsins hlutu Ásuverðlaunin Níu ára fangelsi fyrir að nauðga fatlaðri konu ítrekað Skipulagsstofnun lögð niður Finnst Samfylkingin hafa komið ómaklega fram við sig Tíu ára fangelsi fyrir að verða manni að bana í Kiðjabergi Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Rósa Björk býður sig fram í formann VG Framkvæmdir við Fontana trufluðu hitaveitu á Laugarvatni Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Árekstur á Sprengisandi Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundi Inga hafnað „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Sjá meira