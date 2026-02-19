Fótbolti

Hákon tekinn af velli í hálf­leik í tapleik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson átti ekki góðan leik með Lille í kvöld og liðið tapaði á heimavelli í fyrri umspilsleik sínum.
Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille töpuðu á heimavelli fyrri leik sínum í umspili Evrópudeildarinnar en Logi Tómasson og félagar í fögnuðu sigri í sínum leik í Sambandsdeildinni.

Hákon var í byrjunarliði Lille sem tapaði 1-0 á heimavelli á móti Rauðu Stjörnunni. Franklin Uchenna kom Serbunum yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks en Hákon var tekinn af velli í hálfleik eftir að hafa ekki átt gott kvöld.

Sverrir lék allan leikinn þegar Panathinaikos gerði 2-2 jafntefli við Viktoria Plzen á heimavelli. Gestirnir frá Tékklandi komust yfir á 11. mínútu en Andrews Tetteh jafnaði metin á 31. mínútu og kom sínu liði síðan yfir á 61. mínútu. Tomas Ladra skoraði jöfnunarmarkið tíu mínútum fyrir leikslok.

Fiorentina lék án Alberts Guðmundssonar í umspili Sambandsdeildarinnar en vann 3-0 útisigur á Jagiellonia Bialystok. Albert er frá vegna meiðsla en Rolando Mandragora, Luca Ranieri og Roberto Piccoli (víti) skoruðu mörkin í kvöld.

Logi Tómasson lék líka allan leikinn þegar Samsunspor vann 1-0 útisigur á Shkendija í umspili Sambandsdeildarinnar. Cherif Ndiaye klikkaði á víti á 7. mínútu en Marius Mouandilmadji skoraði sigurmarkið á 77. mínútu.

