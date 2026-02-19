Hákon tekinn af velli í hálfleik í tapleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. febrúar 2026 22:03 Hákon Arnar Haraldsson átti ekki góðan leik með Lille í kvöld og liðið tapaði á heimavelli í fyrri umspilsleik sínum. Getty/Jean Catuffe Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille töpuðu á heimavelli fyrri leik sínum í umspili Evrópudeildarinnar en Logi Tómasson og félagar í fögnuðu sigri í sínum leik í Sambandsdeildinni. Hákon var í byrjunarliði Lille sem tapaði 1-0 á heimavelli á móti Rauðu Stjörnunni. Franklin Uchenna kom Serbunum yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks en Hákon var tekinn af velli í hálfleik eftir að hafa ekki átt gott kvöld. Sverrir lék allan leikinn þegar Panathinaikos gerði 2-2 jafntefli við Viktoria Plzen á heimavelli. Gestirnir frá Tékklandi komust yfir á 11. mínútu en Andrews Tetteh jafnaði metin á 31. mínútu og kom sínu liði síðan yfir á 61. mínútu. Tomas Ladra skoraði jöfnunarmarkið tíu mínútum fyrir leikslok. Fiorentina lék án Alberts Guðmundssonar í umspili Sambandsdeildarinnar en vann 3-0 útisigur á Jagiellonia Bialystok. Albert er frá vegna meiðsla en Rolando Mandragora, Luca Ranieri og Roberto Piccoli (víti) skoruðu mörkin í kvöld. Logi Tómasson lék líka allan leikinn þegar Samsunspor vann 1-0 útisigur á Shkendija í umspili Sambandsdeildarinnar. Cherif Ndiaye klikkaði á víti á 7. mínútu en Marius Mouandilmadji skoraði sigurmarkið á 77. mínútu. Evrópudeild UEFA Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport Ísraelskir Ólympíuforkólfar vilja banna sjónvarpslýsanda Sport Uppgjör: Haukar - FH 25-32| Haukar létu valta yfir sig á heimavelli Handbolti Uppgjörið: Njarðvík-KR 92-105 | Skutu Njarðvíkinga í kaf Körfubolti Þolinmæðin á þrotum: „Gerist aldrei neitt“ Sport „Day of fun“ fól ekki í sér áfengi hjá Jóni Erik Sport Sagðar hafa hætt saman en mætast í úrslitaleik í kvöld Sport „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Fótbolti „Prestianni-lögin“ gætu orðið hluti af fótboltanum Fótbolti Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Fleiri fréttir Hákon tekinn af velli í hálfleik í tapleik Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Stórsigur hjá Forest en Brann tapaði á heimavelli „Prestianni-lögin“ gætu orðið hluti af fótboltanum Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Reddaði Blikum en þurfti svo að vera í stúkunni Frekur Gordon minnti á Shearer og bætti markamet hans Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Fyrrum Valsarinn vann Inter, Gordon setti fernu og Madrídingar molnuðu Þjálfari danska dýnamítsins fallinn frá „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Fabrégas reif í treyju leikmanns en Allegri fékk rautt spjald „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Atletico Madrid missti niður tveggja marka forskot í Belgíu Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Gamli Valsarinn í stuði þegar Bodö skellti Inter í Meistaradeildinni Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Elísa skoraði glæsimark hjá Fanneyju en Blikar töpuðu 11-1 samanlagt Gordon bakarameistarinn í bökun í Bakú „Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“ Sverrir frá Eyjum til FH Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Sjá meira