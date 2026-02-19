Enska liðið Nottingham Forest er í góðum málum eftir fyrri leik sinn í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar en það gekk verr hjá Íslendingaliðinu Brann.
Lærisveinar Freys Alexanderssonar í Brann töpuðu 1-0 á heimavelli á móti ítalska félaginu Bologna.
Santiago Castro kom Bologna í 1-0 með marki úr þröngu færi strax á níundu mínútu og það urðu lokatölurnar. Ítalarnir voru mjög sáttir með stöðu mála og gerðu vel í að loka á allar tilraunir Brann. Seinni leikurinn er síðan á Ítalíu.
Kristall Máni Ingason og Jón Dagur Þorsteinsson voru í byrjunarliði Brann og Jón Dagur fékk mjög gott færi til að jafna leikinn í fyrri hálfleik en hafði ekki heppnina með sér.
„Það er mikið í húfi í næsta leik. Við erum engan veginn úr leik, en hefðum gjarnan viljað fá eitthvað annað en tap úr þessum leik,“ sagði Felix Horn Myhre, leikmaður Brann, við Viaplay eftir leikinn.
Nottingham Forest vann 3-0 útisigur á tyrkneska félaginu Fenerbahce en enska liðið var 2-0 yfir í hálfleik og komst í 3-0 eftir fimmtíu mínútur. Seinni leikurinn verður svo á City Ground í Nottingham.
Murillo, Igor Jesus og Morgan Gibbs-White skoruðu mörk Forest-manna í kvöld sem eru komnir með annan fótinn í sextán liða úrslitin og byrja mjög vel undir stjórn nýja stjórans Vitor Pereira.
Crystal Palace kom 1-0 yfir á útivelli á móti bosníska félaginu Zrinjski Mostar í Sambandsdeildinni en varð að sætta sig við 1-1 jafntefli. Ismaila Sarr skoraði mark Palace á 44. mínútu en Karlo Abramovic jafnaði á 55. mínútu.
Gísli Gottskálk Þórðarson spilaði seinni hálfleikinn þegar Lech Poznan vann 2-0 útisigur á finnska félaginu KuPS í Sambandsdeildinni. Antoni Kozubal og Taofeek Ismaheel skoruðu mörk pólska liðsins í fyrri hálfleik en liðið vann manni fleiri frá tólftu mínútu. Þeim tókst ekki að bæta við mörkum í seinni hálfleik en eru í mjög góðum málum fyrir seinni leikinn í Póllandi.