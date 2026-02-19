Þjálfari danska dýnamítsins fallinn frá

Sepp Piontek, fyrrum landsliðsþjálfari Danmerkur, er látinn. Undir hans stjórn frá 1979-90 umbreyttist danska landsliðið og fyrir Dönum er þetta ein mesta goðsögn í þeirra knattspyrnusögu.
Þjóðverjinn var orðinn 85 ára gamall og hafði verið á eftirlaunum í rúmlega tuttugu ár en hann þjálfaði síðast grænlenska landsliðið til ársins 2004.
Frægastur er hann líklega fyrir tíma sinn sem landsliðsþjálfari Danmerkur en hann tók við liðinu árið 1979 og stýrði því í 115 landsleikjum.
Á EM 1984 komst danska landsliðið í undanúrslitin, sem var þá þeirri langbesti árangur í sögunni. Danmörk komst síðan inn á HM í fyrsta sinn árið 1986.
Það mót fór fram í Mexíkó og situr ofarlega í þjóðarminni Dana, en „danska dýnamítíð“ eins og liðið var kallað komst alla leið í sextán liða úrslit.
Danskir stuðningsmenn fjölmenntu á mótið og voru mjög áberandi í Mexíkó þetta sumarið, sífellt syngjandi stuðningsmannalagið „Re-Sepp-Ten“ en það vísar einmitt til fráfallna þjálfarans Sepp Piontek.
Sepp Piontek hætti sem landsliðsþjálfari Danmerkur árið 1990 en þá hafði grunnurinn verið lagður fyrir Evrópumeistaratitil þeirra árið 1992.
„Mikilvægi hans fyrir danskan fótbolta nær mun lengra en í einhverjum úrslitum. Sepp Piontek mótaði framtíðina í dönskum fótbolta, menninguna, fagmennskuna og trúna á okkar getu sem hafa verið við gildi æ síðan. Sepp mun að eilífu verða minnst sem eins áhrifamesta landsliðsþjálfari í sögu Danmerkur“ segir í fréttatilkynningu DR.