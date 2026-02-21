Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Freyja Þórisdóttir skrifar 21. febrúar 2026 13:02 Rósa Linh Ngo og Madison Tyndell kynntust í New York árið 2021 en í dag halda þær úti TikTok-reikningi þar sem þær smakka saman mat frá móðurlandi hvor annarrar. Aðsend Rósa Linh Ngo heldur úti TikTok-reikningi ásamt Madison vinkonu sinni þar sem þær hafa undanfarið birt myndbönd tengd íslenskum matarvenjum. Áhorfstölur virðast rjúka upp þegar minnst er á Ísland. Myndband þar sem Rósa kynnir áhorfendur fyrir ristuðu brauði með smjöri, osti og sultu hefur sem stendur halað inn 7,2 milljónum áhorfa. Fyrsta myndbandið á TikTok-reikningnum „Rósa and Madison“ var birt um miðjan desember 2025 en það er í dag með ríflega eina og hálfa milljón áhorfa. Rósa segist ekki hafa verið að áætla slíkar áhorfstölur svona snemma í ferlinu en að það hafi komið ánægjulega á óvart. „Við vorum ekki að búast við neinu, þetta er bara búið að ganga vonum framar. Svo höfum við fengið svo góðar viðtökur og aðallega jákvæð viðbrögð,“ segir Rósa í samtali við fréttastofu. „Fluffið“ vék fyrir osti og sultu Rósa Linh tók sig til og útbjó nokkrar sortir af íslenskum bolludagsbollum fyrir Madison á bolludaginn.Aðsend Eitt myndbandanna sem þær vinkonurnar hafa birt sýnir þær deila sínum uppáhalds brauðáleggjum hvor með annarri. Madison smyr samloku með „fluff“ sem er nokkurs konar sykurpúðasmyrja. Rósa smyr hins vegar smjör, osti og sultu á brauðsneið en þetta þótti áhorfendum mjög furðulegt. Sem stendur er myndbandið með 7,2 milljón áhorf. „Fólki finnst allur svona íslenskur matur mjög spennandi en ég er oft að gefa vinkonum mínum hérna úti eitthvað íslenskt súkkulaði, til dæmis. Næst ætla ég að leyfa Madison að smakka harðfisk með smjöri,“ segir Rósa en þær munu pósta smakkinu á TikTok á næstu dögum. Brauðálegg og bolludagsbollur Nýjustu myndbönd þeirra vinkvenna snerta mörg hver á íslenskum matarvenjum en þær hafa meðal annars borið saman íslensk og bandarísk brauðálegg. Þær birtu einnig sérstakt bolludagsmyndband þar sem Rósa kynnir Madison Tyndell, vinkonu sína, sem og áhorfendur, fyrir hefðinni. Rósa og Madison stofnuðu TikTok-reikninginn fyrir um þremur árum en höfðu þangað til í desember ekki birt neitt þar.Aðsend „Madison er búin að vera að hvetja mig til að gera myndbönd tengd Íslandi með sér. Við höfum oft spjallað um mismunandi matarvenjur sem við ólumst upp við og vildum prófa að deila því og sjá viðbrögðin,“ segir Rósa en þær Madison gerðu svo myndband þar sem þær smökkuðu saman íslenskt nammi á borð við Þrist og Nóa Kropp. „Fólk sem veit, veit.“ Ummælin undir þessu fyrsta myndbandi sinnar tegundar á reikningnum þeirra snúa meðal annars að því hvaðan Rósa sé - eins og þessi hér: „I love how it's a mystery country“ „I'm confused why she didn't say where she's from“ „Where is the girl on the right from?“ Rósa segir að þær hafi viljandi sleppt því að taka það fram hvaðan hún væri. „Ég var ekki beint að reyna að fela það hvaðan ég væri og var til dæmis alveg að svara kommentum frá Íslendingum á íslensku. En okkur fannst þetta vera smá svona „fólk sem veit, veit“ og að aðrir gætu þá frekar kommentað og spurt og þannig ýtt þessu myndbandi meira út,“ segir Rósa. Flutti á milli staða í Bandaríkjunum Hún telur einnig að það hafi villt fyrir fólki að hún eigi víetnamska foreldra en sjálf ólst hún upp á Íslandi og hefur búið þar mestallt sitt líf. Þá flutti hún fyrst til Bandaríkjanna til að stunda nám í Boston en seinna flutti hún til New York. „Við Madison kynntumst 2021 í New York. Það var beint eftir útskrift en við hittumst fyrst af því við vorum að vinna saman, “ segir Rósa en í dag búa þær saman í Flórída. Huggar heimþrána að borða íslenskan mat Samkvæmt henni áttaði Rósa sig upphaflega ekki á því hversu mikinn áhuga áhorfendur myndu raunverulega hafa á Íslandi. Hún segist alls ekki hafa séð fyrir sér að myndböndin myndu rata til Íslands en hún var líka ekkert sérstaklega spennt fyrir hugmyndinni. Rósa Linh Ngo bjó í Boston og nam viðskiptafræði áður en hún flutti til New York og loks til Flórída.Aðsend „Ísland er svo lítið og allir þekkja alla. Ég var alveg óviss með þetta fyrst af því að ég vildi ekkert endilega að allir heima á Íslandi vissu af þessu, en núna eru svo margir að sjá þetta og senda þá beint á mig í sjokki,“ segir Rósa. „Sumir eru í áfalli þegar ég segi frá því að það kosti mig sjötíu dollara að panta íslenskan mat og nammi hingað. En þegar ég finn fyrir heimþrá getur hjálpað að fá mér harðfisk og annað sem ég myndi fá mér ef ég væri heima á Íslandi,“ segir Rósa. Miklu meiri vinna en þær reiknuðu með Í dag starfar hún í fjármálageiranum en Rósa er með meistaragráðu í viðskiptagreiningu frá Florida Atlantic University (FAU). Hún er í fullu starfi en segir vinnuna á bakvið myndböndin vera miklu meiri en hana óraði fyrir. Þær vinkonur leggja allt í sölurnar við gerð myndbandanna.Aðsend „Þetta bolludagsmyndband var svo mikil vinna af því að ég reyndi að taka mig upp á meðan ég var að baka bollurnar. Svo var einhver sem kommentaði að ég væri „glowing“ en ég var í alvörunni bara sveitt eftir baksturinn,“ segir Rósa og hlær. Þær Rósa og Madison eru sammála um að þetta sé bara til gamans í bili. „Við bara sjáum hvað framtíðin ber í skauti sér held ég samt,“ bætir Rósa þó við. 