„Hversu fljót ertu að hlaupa?“ Freyja Þórisdóttir skrifar 20. febrúar 2026 11:47 Aldís Leoní Rebora lenti í hremmingum í upphafi ferðalags frá Íslandi til Townsville í Ástralíu en komst á leiðarenda fyrir rest. Aðsend Aldísi Leoní Rebora brá heldur betur í brún í lok janúar þegar hún fékk tölvupóst um að hún hefði einungis fimmtíu mínútur til að ná flugi til London. Flugið var það fyrsta á löngu ferðalagi frá Íslandi til Ástralíu þar sem hún stundar nám. Sannarlega engin óskabyrjun. Aldís var á leiðinni upp á Keflavíkurflugvöll ásamt fjölskyldu sinni laugardaginn 31. janúar þegar hún fékk tölvupóst sem henni brá vægast sagt við. Hún átti framundan langan ferðadag enda förinni heitið til Townsville í Ástralíu. Heiða Björg, mamma Aldísar, hringdi milljón símtöl af Keflavíkurflugvelli eftir að það varð ljóst að Aldís næði ekki nýja fluginu.Aðsend Í tölvupóstinum sem barst Aldísi klukkan 15:35 sagði að fyrsta fluglegg ferðarinnar til Helsinki í Finnlandi hefði verið aflýst. En þar kom einnig fram að hún hefði verið bókuð í nýtt flug til London og að það færi í loftið klukkan 16:20 sama dag. Ferðalagið var skipulagt af ástralskri ferðaskrifstofu í samstarfi við Finnair en Aldís átti upphaflega að fara í fjögur flug til að komast á leiðarenda. Lagðist á bensíngjöfina Aldís segir í samtali við fréttastofu að hún hafi verið búin að vera á landinu frá því um miðjan desember eða í um tvo mánuði þegar förinni var loks heitið aftur út. Þegar hún var að kveðja stórfjölskylduna og vini sína fyrr um daginn datt henni ekki í hug að hún myndi hitta sum þeirra aftur sama kvöld. „Við vorum bara lögð af stað upp á Keflavíkurflugvöll, á góðum tíma meira að segja. Svo fæ ég allt í einu tölvupóst um að fluginu mínu hafi verið aflýst og ég bókuð í nýtt flug. En þarna var klukkan 15:35 og ég átti að vera komin um borð í nýja flugið klukkan 16:20. Aldís flaug með Finnair alla leið en ferðalagið var skipulagt af ástralskri ferðaskrifstofu.Aðsend Pabbi lagðist þá bara á bensíngjöfina en mamma minnti hann samt á að hann ætlaði ekki að missa bílprófið út af þessu,“ segir Aldís. Aldís ítrekar í samtali við blaðamann Vísis að það hafi verið innan við klukkustund frá því að henni barst tölvupósturinn og þangað til hún átti að vera komin upp í vél. Pabbi hennar og mamma hafi farið á yfirsnúning og starfsmenn á flugvellinum einnig. Starfsmenn á Keflavíkurflugvelli gerðu sitt besta Þau fengu aðstoð frá starfsfólki á innritunarborðum Icelandair en þau eru eins konar milliliður fyrir Finnair. „Við töluðum við starfsfólk Icelandair og þau voru ekkert smá almennileg. Hringdu fullt af símtölum og voru að athuga hvort að ég ætti möguleika á að ná í flugið. Ég stóð þarna með töskuna mína sem ég hafði ætlað að innrita en þau horfðu á mig og spurðu svo bara „hversu fljót ertu að hlaupa?“ og ég sagðist vera fljót en það dugði ekki til.“ Hún missti því af fluginu en segir að bæði ferðaskrifstofan og Finnair hafi verið á því máli að þetta væru mistök þeirra megin og hún hlaut því engan fjárhagslegan skaða af. Frá vinstri: Heiða Björg Tómasdóttir, Michele Rebora, Livio Freyr Rebora og Þórdís Lára Rebora.Aðsend „Þegar það kom í ljós að ég næði ekki nýja fluginu fór pabbi að hringja milljón símtöl út um allt. Ferðaskrifstofan úti í Ástralíu benti okkur á að tala beint við Finnair og ég endaði þannig á því að fá nýtt flug til Helsinki um áttaleytið morguninn eftir.“ Undur og stórmerki í kvöldsundi Það var því ekkert annað að gera en að halda aftur heim. Aldís segir frá því að þau hafi ákveðið að gera gott úr þessu og fjölskyldan farið öll saman í kvöldsund. Þar rákust þau á móðursystur Aldísar sem átti frekar á dauða sínum von en Aldísi sem átti að vera mitt yfir Atlantshafinu á þessari sömu stundu. „Mér fannst þetta svo sem bara fínt utan við allt stressið á vellinum vegna þess að ég fékk auka nótt heima. Fyrsta ferðaplanið var þannig að ég hefði flogið til Helsinki, þaðan til Hong Kong og gist þar yfir nótt, svo flogið til Brisbane og loks til Townsville. En þetta endaði á því að vera eins nema í staðinn fyrir að gista í Hong Kong var ég í níu tíma í Singapore sem var allt í góðu fannst mér,“ segir Aldís. Gerir sér ferð heim vegna fermingar og útskriftar Í janúar 2025 flutti Aldís til Townsville og hóf nám í sjávarvísindum við James Cook University (JCU). Þar er svokallað þriggja anna kerfi og því gefst ekki oft færi á að gera sér ferð heim til Íslands en hún kom ekkert heim fyrr en í desember sama ár. „Ég kem næst heim í apríl, þá er bróðir minn að fermast og systir mín að útskrifast. Svo er líka bara hávetur í Ástralíu þá svo það verður gott að fá smá íslenskt sumar,“ segir Aldís að lokum. 