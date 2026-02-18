Ekki er útlit fyrir að frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra um tengingu almannatrygginga við launavísitölu verði afgreitt úr þingnefnd fyrr en í fyrsta lagi í byrjun mars. Hart hefur verið tekist á um málið þrátt fyrir að það snúi í meginatriðum um að breyta einu orði. Stjórnarandstaðan segir fjölga í hópi gagnrýnenda.
Deilt hefur verið um það hvaða áhrif lagabreytingin muni hafa á ríkisreksturinn. Útlit var fyrir að þingmálið yrði afgreitt úr velferðarnefnd þingsins í morgun en svo fór ekki.
„Það komu drög að nýju nefndaráliti frekar seint í gær og það sem við gerðum þá er að svara ákalli um að skýra nánar þennan misskilning, sem okkur fannst og ég held að allir séu sammála um, um tvöfaldan lás og setja skýringuna þá inn í ákvæðið sjálft frekar en að hafa það með greinargerð,“ sagði Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, formaður velferðarnefndarinnar og þingmaður Flokks fólksins, í kvöldfréttum Sýnar.
„Þar sem þetta kom frekar seint í gær þá tókum við þá ákvörðun í meirihlutanum í morgun að gefa þessu aðeins lengri tíma til þess að það væri hægt svona aðeins að skoða þetta álit betur og það sem þar stendur. Að öðru leyti eru ekki neinar aðrar breytingar í þessu.“
Deilt hefur verið um það hvort frumvarpið feli í sér svokallaðan tvöfaldan lás. Þar er vísað til þess að bætur almannatrygginga muni bæði taka mið af launaþróun og aldrei hækka minna en verðlag. Hafa gagnrýnendur varað við því að þetta geri það að verkum að kjör bótaþega hækki í öllum tilfellum, einnig þegar kaupmáttur launþega rýrni í mikilli verðbólgu. Forsætisráðherra og aðrir stjórnarliðar hafa á sama tíma hafnað því að breytingin feli í sér þennan tvöfaldan lás.
Rósa Guðbjartsdóttir sem situr í velferðarnefnd fyrir Sjálfstæðisflokkinn fagnar því að málið hafi ekki verið afgreitt úr nefndinni í morgun eins og til stóð.
„Við höfum lagt mikla áherslu á það hér að undanförnu að fá aftur umsagnir og álit þeirra sem hafa bæst í hóp, ekki síst þeirra sem eru að gagnrýna frumvarpið núna bara frá því það var síðast í meðförum velferðarnefndar, samanber hagfræðingana Axel Hall og Gylfa Zoëga og Seðlabanka Íslands, sem allir bætast í hóp þeirra sem vara við áhrifum þessa frumvarps á ríkisfjármálin.
Við væntum þess að þessir aðilar og fleiri til fái að koma til velferðarnefndar núna á næsta fundi vonandi og fara yfir það hver er að misskilja hvern.“
Rósa kallar til að mynda eftir umsögnum um áðurnefnda breytingartillögu meirihlutans.
„Félagsmálaráðherra hefur látið að því liggja að það séu allir að misskilja frumvarpið. Við skulum fá úr því skorið hvort að þetta breyti öllu og menn séu þá að skilja þetta rétt.“
Kolbrún segir að farið hafi verið yfir beiðnir minnihlutans um frekari gögn og gestakomur í morgun og greitt um þær atkvæði. Orðið verði við því að veita minnihlutanum þær upplýsingar sem hann eigi rétt á að fá frá stjórnvöldum.
„Síðan er spurning með gestakomur, eins og Rósa segir þá er fólk líka búið að vera að tjá sig mikið í fjölmiðlum, eins og þessir tveir ágætu menn sem hér eru nefndir. En síðan erum við bara að skoða hvort það verður nauðsynlegt að kalla inn einhverjar frekari gestakomur. Við erum auðvitað búin að fjalla gríðarlega mikið um þetta mál, fá marga gesti og umsagnir, sumar jákvæðar, aðrar neikvæðar.“
Kolbrún bætir við að fulltrúar meiri- og minnihluta hafi átt mjög góða samvinnu í nefndinni að hennar mati.
Rósa segir að það hafi bæst í hóp þeirra sem gagnrýni frumvarpið mjög harðlega.
„Það er breiðfylking í samfélaginu sem er að gagnrýna þetta og það er líka held ég bara gott fyrir stjórnarmeirihlutann. Því upp á síðkastið, bara á allra síðustu dögum, þá er að koma fram misjöfn túlkun úr röðum þeirra um hvað þetta þýðir.“
Ljóst er að málinu er ekki lokið og verður það væntanlega aftur á dagskrá þingsins eftir kjördæmavikuna sem fram fer í næstu viku en þá er gert hlé á störfum Alþingis til að gefa þingmönnum kost á að sækja kjördæmi sín.